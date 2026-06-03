Polda Metro Jaya telah menyediakan layanan Samsat Keliling gila memudahkan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di 14 wilayah Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Layanan ini beroperasi di berbagai titik strategis dengan jam tertentu, dan hanya melayani pembayaran PKB tahunan. Wajib pajak harus membawa KTP, BPKB, dan STNK asli beserta fotokopi.

Polda Metro Jaya meluncurkan layanan Samsat Keliling untuk memudahkan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor ( PKB ) di berbagai wilayah Jabodetabek . Layanan ini beroperasi di 14 lokasi strategis selama jam tertentu, dengan tujuan mengurangi antri dan menghindari kerumunan di kantor Samsat konvensional.

Lokasi-lokasi tersebut mencakup Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Tangerang, Ciledug, Serpong, Kelapa Dua, Kabupaten Bekasi, dan Depok, masing-masing dengan waktu operasi yang berbeda. Sebelum melakukan pembayaran, wajib pajak perlu mempersiapkan dokumen berupa KTP, BPKB, dan STNK asli beserta fotokopinya. Layanan ini hanya berlaku untuk PKB tahunan, sementara perpanjangan STNK dan ganti pelat harus dilakukan di kantor Samsat tetap.

Inisiatif iniunjukkan komitmen Polda Metro Jaya dalam memberikan pelayanan publik yang efektif dan气喘吁吁 sesuai with new normal pasca pandemi, sekaligus mendukung program-governmental dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Dengan existed mobile service, masyarakat di area selebaran dapat mengakses pembayaran pajak tanpa perlu berkonsultasi ke kantor principal, menghemat waktu dan biaya. Namun, sqrt perlu diingat bahwa layanan ini memiliki keterbatasan pada jenis pembayaran tertentu, sehingga untuk layanan lain harus merujuk pada kantor Samsat standar.

Polda Metro Jaya expect bahwa dengan availability Samsat Keliling ini, tingkat pembayaran PKB dapat meningkat signifikan dan administrative processes menjadi lebih efficient. Selanjutnya, untuk informasi update terkini, masyarakat dapat mengikuti kanal resmi Polda Metro Jaya atau situs web Samsat. Secara keseluruhan, program ini adalah bagian dari upaya modernisasi administrasi perpajakan dan peningkatan aksesibilitas layanan keuangan bagi warga metropolitan





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