Operasi Zebra Jaya 2026 di Terminal Kampung Rambutan memastikan kelaikan kendaraan dan kesehatan pengemudi bus untuk menjaga keselamatan perjalanan Natal dan Tahun Baru 2027.

Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Pol Firman Darmansyah memimpin langsung pelaksanaan pemeriksaan kelaikan kendaraan atau ramp check pada armada angkutan umum di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur, pada Rabu tanggal 25 bulan November 2026. Inspeksi menyeluruh ini merupakan bagian integral dari Operasi Zebra Jaya 2026 yang dirancang secara khusus sebagai langkah preventif strategis untuk menjamin keselamatan seluruh armada dan pengemudi sebelum masa perayaan Natal 2026 serta pergantian tahun menuju Tahun Baru 2027.

Kegiatan operasional tersebut dihadiri secara langsung oleh jajaran pimpinan Jasa Raharja, Kepala Terminal Kampung Rambutan, serta berbagai pejabat dari instansi terkait yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam pengawasan transportasi umum. Keberadaan para pemimpin institusi ini menegaskan komitmen tinggi aparat keamanan dalam menegakkan standar keselamatan transportasi yang ketat demi mencegah potensi kecelakaan lalu lintas yang sering kali meningkat tajam di periode libur panjang akhir tahun.

Also read Di Hari Guru Nasional 2026, Mendikdasmen Umumkan Guru Honorer Bisa Ikut Tes CPNS 2026-2027

Mekanisme Pemeriksaan Keselamatan Kendaraan dan Administrasi

Petugas lapangan melakukan audit teknis yang sangat mendetail terhadap sejumlah bus yang beroperasi di wilayah tersebut, dengan fokus utama pada tiga aspek krusial yaitu kondisi fisik kendaraan, kelengkapan dokumen administrasi, serta integritas komponen utama sistem keselamatan. Inspeksi fisik mencakup verifikasi fungsi sistem pengereman yang wajib beroperasi secara optimal serta pengecekan menyeluruh terhadap fungsi lampu kendaraan baik lampu depan, belakang, maupun lampu sein yang berfungsi sebagai indikator vital bagi pengemudi lain di jalan raya.

Kombes Pol Firman Darmansyah menjelaskan secara rinci bahwa tujuan utama dari edukasi dan pemeriksaan ini adalah memberikan pemahaman mendalam kepada para sopir tentang makna esensial keselamatan berlalu lintas yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai standar profesional. Proses verifikasi ini juga mencakup pemeriksaan terhadap kelengkapan peralatan darurat yang wajib dibawa oleh setiap pengemudi sebagai bentuk kesiapan menghadapi berbagai situasi darurat teknis selama menjalankan tugas mengemudi membawa penumpang dalam jarak tempuh jauh.

Advertisement

Peran Dokkes dan Pelayanan Kesehatan Gratis untuk Pengemudi

Selain memastikan armada transportasi dalam kondisi laik jalan secara mekanis, pemeriksaan komprehensif ini juga menyasar kesiapan fisik dan mental para pengemudi yang bertugas mengoperasikan kendaraan berat tersebut. Dokkes Polda Metro Jaya berperan aktif dengan memberikan layanan pemeriksaan kesehatan secara gratis guna memastikan kondisi fisik para sopir tetap dalam keadaan prima dan sehat sebelum mereka menjalankan tugas berat membawa ribuan penumpang.

Pemeriksaan kesehatan ini bertujuan untuk mendeteksi dini adanya kondisi medis yang dapat mengganggu kewaspadaan pengemudi saat mengemudikan kendaraan dalam kecepatan tinggi. Dengan memastikan bahwa para pengemudi dalam keadaan sehat jasmani, aparat kepolisian berharap dapat meminimalisir risiko kecelakaan yang disebabkan oleh faktor kelelahan atau penyakit mendadak yang terjadi saat kendaraan sedang beroperasi di tengah lalu lintas padat.

Implikasi Operasional dan Antisipasi Peningkatan Mobilitas

Langkah preventif ini menjadi bagian dari upaya konsisten mengingatkan para pengemudi agar lebih mengutamakan prinsip keselamatan di atas segalanya, terlebih menjelang pelaksanaan pengamanan besar-besaran untuk periode Natal dan Tahun Baru yang dikenal dengan istilah Nataru. Masa liburan ini secara historis diprediksi akan diikuti oleh lonjakan drastis dalam mobilitas masyarakat yang menggunakan jasa transportasi umum untuk berlibur atau pulang kampung.

Kombes Pol Firman menambahkan bahwa inspeksi di Terminal Kampung Rambutan ini bukan sekadar formalitas administrasi, melainkan upaya nyata untuk menekan angka risiko kecelakaan lalu lintas di Jakarta dan sekitarnya. Dengan adanya pengawasan ketat terhadap kelaikan kendaraan dan kesehatan pengemudi, aparat kepolisian berharap dapat menciptakan lingkungan berkendara yang lebih aman dan nyaman bagi seluruh pengguna jalan raya selama periode puncak perjalanan akhir tahun 2026 hingga awal 2027.