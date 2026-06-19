Polda Metro Jaya Kembali Mengoperasikan Layanan SIM Keliling di DKI Jakarta

Polda Metro Jaya kembali mengoperasikan layanan SIM Keliling di sejumlah titik wilayah DKI Jakarta. Masyarakat diimbau datang lebih awal karena antrean biasanya lebih ramai dibanding hari kerja.

Polda Metro Jaya kembali mengoperasikan layanan SIM Keliling di sejumlah titik wilayah DKI Jakarta. Masyarakat diimbau datang lebih awal karena antrean biasanya lebih ramai dibanding hari kerja.

Untuk wilayah Jakarta Timur, layanan tersedia di Mall Grand Cakung. Sementara Jakarta Barat berada di LTC Glodok, Jakarta Selatan di Kampus Trilogi Kalibata, Jakarta Utara di Mall Artha Gading, dan Jakarta Pusat di Kantor Pos Lapangan Banteng. Pemohon diwajibkan membawa KTP asli dan fotokopi, SIM asli yang masih berlaku beserta salinannya, serta surat keterangan sehat dan bukti tes psikologi. Layanan SIM Keliling hanya melayani perpanjangan SIM A dan SIM C yang masih aktif.

Di Kota Bogor, layanan SIM Keliling Polresta Bogor Kota tersedia di Mall Jambu Dua dan McD Lodaya. Pendaftaran dibuka mulai pukul 08.00 WIB hingga 10.00 WIB. Sementara itu warga Bekasi dapat memanfaatkan layanan SIM Keliling di Kantor Kecamatan Bekasi Barat. Jam operasional berlangsung mulai pukul 08.00 WIB sampai 10.00 WIB.

Untuk wilayah Bandung, layanan SIM Keliling Ditlantas Polda Jawa Barat tersedia di Borma Cipadung Cibiru. Pelayanan berlangsung mulai pukul 08.00 WIB hingga 13.00 WIB khusus untuk perpanjangan SIM A dan SIM C. Selain melalui SIM Keliling, masyarakat Bandung juga dapat memanfaatkan layanan Gerai SIM di d'Botanica dan Mal Pelayanan Publik Kota Bandung sesuai jam operasional yang berlaku.

Biaya perpanjangan SIM mengacu pada tarif PNBP yang berlaku, yakni Rp80 ribu untuk SIM A dan Rp75 ribu untuk SIM C. Tarif tersebut belum termasuk biaya pemeriksaan kesehatan dan tes psikologi. Layanan SIM Keliling kembali beroperasi pada Jumat 19 Juni 2026 untuk melayani masyarakat yang ingin memperpanjang masa berlaku SIM A dan SIM C mereka. Banyak pemilik mobil langsung mencurigai ban atau spooring ketika setir terasa tidak normal saat berkendara. Padahal, ada komponen lain yang juga memiliki peran besar.

Saat memilih mobil keluarga, konsumen biasanya fokus pada kapasitas penumpang, ukuran bagasi, atau performa mesin. Padahal, ada sejumlah fitur kecil yang penting. Divisi performa Mercedes-Benz memastikan bahwa dapur pacu V8 masih akan menjadi bagian penting dalam portofolio produk perusahaan untuk jangka panjang. Ada satu komponen penting yang jarang terlihat mata, tetapi sangat berpengaruh terhadap kenyamanan dan karakter berkendara sebuah mobil SUV, yaitu sasis.

Desain retro-modern, kabin luas, hingga mode off-road jadi daya tarik iCAR V23. SUV listrik ini siap menemani aktivitas harian sampai liburan akhir pekan. Mobil listrik sering dipuji karena akselerasinya yang instan dan senyap. Namun di balik keunggulan tersebut, sebagian penumpang mengaku lebih mudah mengalami mabuk.

Persaingan mobil listrik di Indonesia semakin ramai dalam dua tahun terakhir. Menariknya, segmen harga Rp200 jutaan kini menjadi medan tempur baru bagi para produsen. Berita motor bekas Rp5 jutaan jadi buruan, harga Yamaha NMAX dan Honda PCX makin terjangkau, serta Leapmotor B10 segera hadir di Indonesia jadi terpopuler. Layanan SIM Keliling kembali beroperasi pada Jumat 19 Juni 2026 untuk melayani masyarakat yang ingin memperpanjang masa berlaku SIM A dan SIM C mereka.

Harga motor bekas yang semakin terjangkau membuat banyak orang melirik pasar kendaraan roda dua untuk menunjang mobilitas harian. Selain harga, konsumsi bahan bakar. Harga baterai menjadi salah satu alasan utama mobil listrik masih dibanderol lebih mahal dibanding mobil bermesin bensin. Namun di balik mahalnya komponen tersebut.

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