Polda Metro Jaya Hentikan Kasus Ijazah Palsu Terhadap Rismon Sianipar Melalui Keadilan Restoratif

Polda Metro Jaya mengumumkan penghentian penyidikan terhadap Rismon Hasiholan Sianipar, salah satu tersangka dalam kasus dugaan ijazah palsu mantan presiden Joko Widodo. Penghentian ini dilakukan berdasarkan mekanisme keadilan restoratif yang disepakati kedua belah pihak. Sementara itu, proses hukum terhadap lima tersangka lainnya tetap berlanjut.

Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya ( Polda Metro Jaya ) telah mengambil langkah signifikan dalam penanganan kasus dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo dengan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan ( SP3 ) untuk salah satu tersangka, Rismon Hasiholan Sianipar. Keputusan ini secara resmi diumumkan pada Selasa, 14 April 2026, menandai sebuah babak baru dalam proses hukum yang telah menarik perhatian publik.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Iman Imanuddin, menjelaskan bahwa penghentian perkara terhadap Rismon Sianipar dilakukan melalui penerapan mekanisme keadilan restoratif. Mekanisme ini melibatkan persetujuan dan kesepakatan dari kedua belah pihak yang terlibat dalam perkara tersebut, sebuah pendekatan yang menekankan pada penyelesaian konflik secara damai dan pemulihan kerugian. Iman menegaskan bahwa keputusan untuk menghentikan penyidikan terhadap Rismon Sianipar tidak akan memberikan dampak atau implikasi apa pun terhadap kelanjutan proses hukum terhadap lima tersangka lainnya yang masih dalam tahap penyidikan. Ia menekankan, “Proses penyidikan terhadap tersangka lainnya tetap dilanjutkan hingga tahap persidangan di pengadilan.” Pernyataan ini disampaikan Iman dalam sesi konferensi pers yang diselenggarakan di Markas Polda Metro Jaya pada Jumat, 17 April 2026. Lebih lanjut, Iman menambahkan bahwa pihak penyidik telah menyerahkan kembali berkas perkara kelima tersangka lain tersebut kepada Kejaksaan Tinggi Jakarta untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan tahapan hukum yang berlaku. Sebelumnya, Polda Metro Jaya juga telah menerbitkan SP3 bagi dua tersangka lain dalam kasus yang sama, yaitu Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis. Penghentian penyidikan terhadap kedua individu ini juga ditempuh melalui jalur keadilan restoratif, dan mereka secara resmi tidak lagi berstatus tersangka sejak tanggal 15 Januari 2026. Kasus ini sendiri telah memunculkan penetapan delapan orang sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya. Para tersangka tersebut adalah Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, Tifauziah Tyassuma yang akrab disapa dr. Tifa, Eggi Sudjana, Kurnia Tri Rohyani, Damai Hari Lubis, Rustam Effendi, dan Muhammad Rizal Fadillah. Untuk mempermudah penanganan, polisi membagi kedelapan tersangka ini ke dalam dua klaster. Klaster pertama terdiri dari Eggi Sudjana, Kurnia Tri Rohyani, Damai Hari Lubis, Rustam Effendi, dan Muhammad Rizal Fadillah. Mereka disangkakan melanggar ketentuan dalam Pasal 310 dan/atau Pasal 311 dan/atau Pasal 160 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Pasal 27A juncto Pasal 45 ayat (4) dan/atau Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Sementara itu, klaster kedua mencakup Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, dan dr. Tifa. Mereka dijerat dengan Pasal 310 dan/atau Pasal 311 KUHP, serta Pasal 32 ayat (1) juncto Pasal 48 ayat (1), Pasal 35 juncto Pasal 51 ayat (1), Pasal 27A juncto Pasal 45 ayat (4), dan/atau Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang ITE. Perkembangan kasus ini juga menarik perhatian dari tokoh-tokoh publik, seperti Jusuf Kalla yang diketahui meminta Presiden Joko Widodo untuk menunjukkan ijazah aslinya, mencerminkan tingginya minat publik terhadap keaslian dokumen pendidikan mantan presiden. Langkah Polda Metro Jaya dalam menghentikan penyidikan terhadap Rismon Hasiholan Sianipar melalui keadilan restoratif menandakan pergeseran paradigma dalam penegakan hukum, di mana penyelesaian konflik tidak selalu harus berujung pada sanksi pidana di pengadilan. Keadilan restoratif, yang menekankan pada dialog, mediasi, dan pemulihan hubungan antara pelaku dan korban atau pihak yang dirugikan, dianggap sebagai alternatif yang konstruktif dalam kasus-kasus tertentu. Penerapan mekanisme ini dalam kasus yang melibatkan isu sensitif seperti dugaan pemalsuan dokumen penting menunjukkan komitmen kepolisian untuk mencari solusi yang lebih komprehensif, yang mungkin dapat memberikan efek jera sekaligus meminimalkan potensi eskalasi konflik yang lebih luas. Keputusan ini, meskipun disambut baik oleh pihak yang bersangkutan, tentu menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana mekanisme serupa akan diterapkan pada kasus-kasus lain di masa mendatang dan bagaimana masyarakat akan merespons pendekatan hukum yang mengedepankan pemulihan daripada penghukuman semata. Penghentian penyidikan Rismon Sianipar tidak berarti kasus dugaan ijazah palsu ini sepenuhnya selesai. Lima tersangka lainnya masih harus menghadapi proses hukum lebih lanjut, yang menegaskan bahwa penyelidikan dan penuntutan tetap berjalan bagi mereka yang belum mencapai kesepakatan melalui jalur restoratif atau yang dianggap perannya lebih signifikan dalam dugaan tindak pidana. Transparansi dalam proses hukum yang berlanjut ini akan menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan bahwa keadilan tetap ditegakkan bagi semua pihak. Dalam konteks kasus ini, penting untuk dipahami bahwa penetapan tersangka dan pemberkasan kasus melibatkan analisis mendalam terhadap bukti-bukti yang ada serta interpretasi terhadap undang-undang yang relevan. Pembagian tersangka ke dalam dua klaster, misalnya, mengindikasikan adanya perbedaan dalam dugaan peran dan modus operandi masing-masing individu dalam kaitannya dengan penyebaran atau pembuatan dokumen yang diduga palsu. Hal ini juga mencerminkan kompleksitas penanganan kasus yang melibatkan berbagai pasal pidana, mulai dari pencemaran nama baik hingga pelanggaran terhadap undang-undang siber. Setiap tersangka akan menjalani proses hukum yang sesuai dengan jeratan pasal yang dikenakan, dan pengadilanlah yang pada akhirnya akan menentukan nasib hukum mereka. Peran kejaksaan sebagai penuntut umum akan sangat krusial dalam menyajikan bukti-bukti yang kuat dan meyakinkan di persidangan, sementara hak-hak tersangka untuk membela diri juga akan tetap dijamin. Dinamika perkembangan kasus ini menunjukkan bahwa proses hukum di Indonesia terus beradaptasi dengan berbagai pendekatan, termasuk pemanfaatan instrumen hukum seperti keadilan restoratif, yang diharapkan dapat memberikan solusi yang lebih harmonis dan berkelanjutan bagi masyarakat. Pengawasan publik dan pemberitaan media yang akurat menjadi elemen penting dalam menjaga akuntabilitas proses hukum ini. Sebagaimana terlihat dari adanya pemberitaan mengenai permintaan Jusuf Kalla, perhatian masyarakat terhadap kasus ini sangatlah tinggi. Oleh karena itu, setiap langkah yang diambil oleh pihak kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan akan senantiasa menjadi sorotan. Keadilan restoratif, dalam konteks ini, menawarkan sebuah jalan keluar yang memungkinkan penyelesaian masalah tanpa harus menempuh jalur pidana yang panjang dan berpotensi memecah belah. Namun, efektivitasnya akan sangat bergantung pada kesiapan semua pihak untuk berdialog, mengakui kesalahan jika memang ada, dan berkomitmen untuk tidak mengulangi perbuatan serupa. Bagi lima tersangka lainnya, proses hukum yang akan mereka jalani akan menjadi penentu bagaimana kasus ini pada akhirnya akan diselesaikan secara tuntas dari perspektif hukum pidana konvensional. Upaya untuk menegakkan keadilan harus selalu berjalan beriringan dengan perlindungan hak-hak individu yang terlibat dalam proses hukum, sebuah prinsip yang fundamental dalam sistem peradilan yang demokratis





