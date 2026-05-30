Polda Metro Jaya Geledah PT MMS dalam Kasus Manipulasi Data Ekspor Sawit

Penyidik Dittipidter Bareskrim Polri telah menggeledah kantor PT MMS di Jakarta Utara dan gudang di Tangerang terkait dugaan praktik under invoicing pada ekspor sawit. Barang bukti berupa dokumen dan komputer diamankan untuk dianalisis lebih lanjut.

Tim penyidik Dittipidter Bareskrim Polri melakukan penggeledahan dalam penyidikan dugaan manipulasi data ekspor komoditas sawit atau praktik under invoicing. Direktorat Tindak Pidana Tertentu ( Dittipidter ) Bareskrim Polri sedang menyelidiki dugaan adanya manipulasi data ekspor komoditas sawit yang juga dikenal sebagai praktik under invoicing.

Dalam penyelidikan tersebut, penyidik telah menggeledah sebuah perusahaan eksportir sawit. Hal ini diungkapkan oleh Kasubdit 1 Dittipidter Bareskrim Polri, Kombes Pol. Setyo K. Heriyatno, dalam keterangan yang diberikan di Jakarta. Menurutnya, tim penyidik Subdit 1 Dittipidter Bareskrim Polri melakukan penggeledahan di kantor PT MMS yang berlokasi di Jalan Ampera IV, Pademangan, Jakarta Utara.

Setyo tidak merinci kapan penggeledahan tersebut dilakukan. Kombes Setyo menuturkan bahwa selain menggeledah kantor perusahaan, penyidik juga telah melakukan penggeledahan gudang yang berada di kawasan pergudangan Laksana, Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten, pada hari Kamis, 28 Mei 2026. Dari kedua lokasi penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan aktivitas ekspor perusahaan tersebut. Barang bukti yang diamankan antara lain dokumen perusahaan, dokumen invoice, dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), serta sejumlah unit CPU komputer.

Setyo menjelaskan bahwa penggeledahan dilakukan untuk mendalami dugaan adanya praktik manipulasi data ekspor yang conducted untuk mengurangi nilai sebenarnya dari barang ekspor sawit, yaitu under invoicing. Praktik tersebut diduga berpotensi menimbulkan kerugian negara karena nilai transaksi ekspor yang dilaporkan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Hingga saat ini, penyidik masih melakukan pendalaman terhadap seluruh dokumen dan barang bukti yang telah diamankan. Kami masih melakukan pemeriksaan dan pendalaman terhadap dokumen-dokumen yang ditemukan saat penggeledahan untuk mengungkap dugaan tindak pidana yang terjadi.

Kami juga akan mendalami siapa saja yang bertanggung jawab dalam perkara ini serta memastikan proses penegakan hukum berjalan secara profesional, ucapnya. Penyidikan ini dilakukan sebagai upaya untuk mengungkap praktik ilegal yang merugikan keuangan negara dalam sektor ekspor komoditas sawit. Tim penyidik berharap dapat mengumpulkan bukti yang cukup untuk melanjutkan perkara ke tahap selanjutnya. Penegakan hukum yang profesional diharapkan dapat memberi efek jangka pada pelaku praktik under invoicing di masa depan





