Polda Metro Jaya membuka layanan Samsat Keliling untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor di 14 titik lokasi di Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

Polda Metro Jaya resmi meluncurkan layanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap atau Samsat Keliling di empat belas wilayah yang tersebar di kawasan Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi atau dikenal dengan sebutan Jadetabek. Peluncuran layanan praktis ini dilakukan pada hari Selasa guna memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menunaikan kewajiban pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor atau PKB.

Waktu dan Lokasi Layanan Samsat Keliling

Layanan Samsat Keliling ini beroperasi pada rentang waktu yang telah ditentukan secara spesifik untuk setiap lokasinya agar warga dapat merencanakan kunjungan dengan efisien. Di Jakarta Utara, petugas tersedia di halaman parkir Samsat dan Masjid Al Musyawarah mulai pukul delapan hingga empat belas waktu Indonesia Barat.

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Sementara itu, layanan di Jakarta Selatan dapat diakses di halaman parkir Samsat pada pukul sembilan hingga lima belas dan di depan TPU Kalibata mulai pukul sembilan hingga empat belas. Warga Jakarta Timur dapat memanfaatkan layanan di halaman parkir Samsat dan Pasar Induk Kramat Jati pada pukul delapan hingga empat belas.

Di wilayah Tangerang, Samsat Keliling melayani di halaman Kantor Kecamatan Benda dan parkiran busway Foodmosphere pukul sembilan hingga十三. Layanan juga tersedia di halaman parkir Samsat Serpong mulai pukul delapan hingga empat belas dan di ITC BSD Serpong pada pukul enam belas hingga delapan belas. Giant Poris Gaga Indah dan Metland Cyber City Cipondoh beroperasi pukul sembilan hingga empat belas.

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Untuk wilayah Tangerang Selatan, layanan tersedia di Samsat Ciputat dan Kelurahan Pondok Betung mulai pukul sembilan hingga dua belas, serta di KFC Zamrud dari pukul sembilan hingga sebelas. Di Depok, layanan dibuka di Samsat Depok dan RS Bhayangkara mulai pukul delapan hingga dua belas.

Persyaratan Dokumen untuk Pembayaran PKB

Masyarakat yang berniat memanfaatkan gerai keliling ini diwajibkan membawa dokumen asli sebagai syarat utama transaksi. Persyaratan tersebut mencakup KTP asli milik pemilik kendaraan, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor atau BPKB, dan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau STNK.

Setiap dokumen fisik tersebut harus disertai dengan fotokopi yang jelas sebagai kelengkapan administrasi. Selain berkas, ada satu ketentuan penting yang harus dipenuhi oleh pemohon yaitu tidak boleh memiliki tunggakan PKB selama periode lebih dari satu tahun penuh sebelum mengajukan pembayaran.

Batasan Layanan dan Alternatif Digital

Penting untuk dicatat bahwa gerai Samsat Keliling ini hanya memfasilitasi pembayaran PKB tahunan saja. Bagi pemilik kendaraan yang memerlukan pembayaran pajak untuk jangka waktu lima tahunan atau meminta penggantian plat nomor kendaraan, proses tersebut harus dilakukan secara langsung dan tatap muka di kantor Samsat terdekat sesuai domisili.

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Bagi mereka yang memilih cara lebih praktis, aplikasi Samsat Digital Nasional atau SIGNAL menjadi pilihan alternatif. Aplikasi ini memungkinkan pembayaran PKB secara daring di seluruh tiga puluh tiga provinsi melalui perangkat seluler, dengan STNK fisik yang akan dikirimkan langsung ke alamat domisili pemohon.

Kendala Penggunaan Aplikasi dan Solusi Tunggakan

Namun demikian, ada batasan penggunaan aplikasi SIGNAL yang perlu diketahui. Aplikasi digital ini tidak dapat digunakan oleh pemilik kendaraan yang memiliki status tunggakan pajak kendaraan lebih dari satu tahun. Sistem digital secara otomatis akan memblokir transaksi bagi pengguna dengan status tunggakan di luar batas waktu tersebut.

Oleh karena itu, bagi masyarakat yang termasuk dalam kategori penunggak pajak melebihi satu tahun, kewajiban pembayaran PKB tetap harus diselesaikan dengan datang langsung ke kantor Samsat. Hal ini memastikan proses penagihan dan pelunasan dapat ditangani secara manual dan terverifikasi secara fisik oleh petugas.