Polda Metro Jaya Buka Layanan Perpanjangan SIM Keliling di Jakarta

Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menggelar layanan perpanjangan SIM keliling di lima lokasi di Jakarta. Layanan ini hanya untuk perpanjangan SIM A dan C yang masih berlaku, dengan persyaratan tertentu dan biaya sesuai regulasi.

Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya menyelenggarakan layanan Surat Izin Mengemudi (SIM) Keliling di lima lokasi strategis di Jakarta pada hari Jumat. Layanan ini diperuntukkan bagi masyarakat yang ingin memperpanjang masa berlaku SIM yang masih aktif, khususnya untuk golongan SIM A dan SIM C. Namun, jika masa berlaku SIM sudah habis, pemilik harus mengajukan permohonan SIM baru di Satpas SIM Daan Mogot, Jakarta Barat.

Masa berlaku SIM sekarang dihitung selama lima tahun sejak tanggal penerbitan, terlepas dari tanggal lahir pemilik. Persyaratan yang harus dibawa antara lain fotokopi KTP yang masih berlaku, fisik SIM lama beserta fotokopinya, bukti cek kesehatan, dan bukti tes psikologi. Dari segi biaya, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020, tarif perpanjangan SIM A adalah Rp80.000 dan SIM C adalah Rp75.000. Selain itu, applicants juga perlu membayar biaya tambahan untuk tes psikologi sebesar Rp100.000 dan tes kesehatan sebesar Rp50.000.

Sanksi bagi pengendara yang tidak dapat memperlihatkan SIM yang masih berlaku cukup berat. Pasal 288 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengancam pidana kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak Rp250.000. Layanan SIM Keliling ini adalah upaya Polda Metro Jaya untuk memudahkan masyarakat dalam memenuhi keberlakuan surat izin mengemudi, sekaligus mengingatkan akan pentingnya memiliki SIM yang valid saat berkendara.

Diharapkan dengan adanya layanan keliling ini, masyarakat tidak lagi kesulitan untuk memperpanjang SIM mereka meski harus mengejar waktu di Kantor Sudin Kecamatan atau kantor polisi setempat





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