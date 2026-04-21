Polda Metro Jaya Bongkar Laboratorium Narkotika Etomidate Bernilai Ratusan Miliar di Tangerang

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya berhasil mengungkap praktik laboratorium tersembunyi produksi narkotika golongan II jenis etomidate di Apartemen River Side, Tangerang, dengan mengamankan seorang warga negara Malaysia.

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya sukses melakukan penggerebekan terhadap sebuah laboratorium tersembunyi atau clandestine lab yang memproduksi narkotika golongan II jenis etomidate. Fasilitas ilegal ini beroperasi secara terselubung di kawasan Apartemen River Side, Kabupaten Tangerang , Banten. Pengungkapan kasus ini merupakan hasil dari kerja keras pihak kepolisian dalam memberantas peredaran narkoba yang semakin marak.

Berdasarkan keterangan resmi dari Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ahmad David, aksi penangkapan dilakukan pada hari Jumat, 17 April 2026, sekitar pukul 19.00 WIB setelah melalui serangkaian penyelidikan mendalam oleh tim di lapangan. Dalam operasi penggerebekan tersebut, pihak kepolisian berhasil mengamankan seorang tersangka berinisial CK, pria berusia 40 tahun yang merupakan warga negara Malaysia. Berdasarkan pemeriksaan awal, tersangka diduga kuat berperan sebagai pengelola utama sekaligus operator teknis dalam proses produksi cairan etomidate. Saat dilakukan penggeledahan di lokasi apartemen, petugas menemukan berbagai bahan kimia berbahaya serta peralatan produksi yang sangat lengkap. Barang bukti yang disita meliputi 30 liter cairan propilen glikol, serbuk etomidate murni seberat 2.539,44 gram, serta ribuan botol siap isi. Jika dikalkulasikan, bahan-bahan tersebut diperkirakan mampu diproduksi menjadi lebih dari 380.996 botol cairan etomidate yang siap diedarkan ke masyarakat luas. Lebih lanjut, pihak kepolisian mengungkapkan bahwa nilai jual barang bukti yang disita dari laboratorium tersebut mencapai angka fantastis, yakni sekitar Rp762 miliar. Keberhasilan pengungkapan ini dianggap sebagai langkah preventif yang sangat krusial, karena Polda Metro Jaya telah berhasil menyelamatkan sekitar 380.996 jiwa penduduk, khususnya di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya, dari ancaman bahaya penyalahgunaan narkotika golongan II. Kasus ini sendiri bermula dari adanya laporan masyarakat yang curiga dengan aktivitas mencurigakan di salah satu unit apartemen tersebut. Setelah melakukan pengamatan intensif, petugas langsung melakukan tindakan tegas. Kombes Pol Ahmad David menegaskan bahwa saat ini, tersangka CK beserta seluruh barang bukti yang telah disita telah dibawa ke Mako Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Pihak penyidik masih terus mendalami kasus ini, termasuk menelusuri kemungkinan adanya jaringan internasional yang terlibat di balik operasional laboratorium tersebut. Penangkapan ini menjadi peringatan keras bagi para pelaku kejahatan narkotika bahwa aparat kepolisian akan terus berkomitmen untuk mempersempit ruang gerak sindikat narkoba, baik skala lokal maupun internasional. Pihak kepolisian juga mengimbau masyarakat untuk tetap aktif memberikan informasi jika menemukan aktivitas mencurigakan di lingkungan tempat tinggal mereka agar keamanan tetap terjaga dari ancaman narkotika yang merusak generasi bangsa





