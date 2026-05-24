Polda Metro Jaya Berantas Kejahatan Jalanan dan Amankan Ratusan Tersangka

Polda Metro Jaya berhasil mengungkap 127 kasus kejahatan jalanan dan menangkap 173 tersangka guna meningkatkan rasa aman masyarakat di wilayah Jakarta.

Polda Metro Jaya kembali menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah ibu kota Jakarta. Dalam sebuah konferensi pers yang digelar pada hari Jumat tanggal dua puluh dua Mei, pihak kepolisian secara resmi mengumumkan pengungkapan besar-besaran terhadap berbagai kasus kejahatan jalanan .

Tercatat sebanyak seratus dua puluh tujuh kasus berhasil diungkap dengan total tersangka yang ditangkap mencapai seratus tujuh puluh tiga orang. Operasi skala besar ini menyasar berbagai jenis kriminalitas yang selama ini meresahkan warga, terutama tindakan pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, serta pencurian kendaraan bermotor atau yang lebih dikenal dengan istilah curat, curas, dan curanmor.

Kejahatan jenis ini dianggap sangat berbahaya karena terjadi di ruang publik dan seringkali menyasar masyarakat yang sedang menjalankan aktivitas sehari-hari, sehingga menciptakan rasa tidak aman yang mendalam bagi warga Jakarta. Keberhasilan operasi ini mendapatkan apresiasi tinggi dari berbagai pihak, termasuk Juanda, yang memberikan pernyataannya dalam konferensi pers tersebut. Menurut Juanda, langkah tegas yang diambil oleh Polda Metro Jaya merupakan wujud nyata dari kewajiban Polri dalam memberikan perlindungan dan pengayoman kepada seluruh lapisan masyarakat.

Ia menegaskan bahwa ketika kepentingan umum terganggu oleh aksi kriminalitas, Polri harus hadir sebagai garda terdepan untuk mengembalikan rasa aman. Penegakan hukum yang dilakukan bukan sekadar rutinitas organisasi, melainkan bagian dari implementasi tugas pokok Polri dalam melayani masyarakat serta menegakkan hukum secara adil. Juanda menekankan bahwa penindakan terhadap para pelaku kejahatan jalanan harus dilakukan dengan cara yang tegas namun tetap terukur, sehingga tujuan keamanan tercapai tanpa mengabaikan prosedur hukum yang berlaku.

Lebih jauh lagi, Juanda menjelaskan bahwa seluruh tindakan yang diambil oleh aparat kepolisian memiliki landasan hukum yang sangat kuat dan jelas. Hal ini tertuang dalam Pasal tiga puluh ayat empat Undang-Undang Dasar satu sembilan empat lima serta Undang-Undang Nomor dua Tahun dua ribu dua tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam regulasi tersebut, Polri diberikan kewenangan untuk mengambil tindakan kepolisian tertentu, termasuk penggunaan diskresi dalam situasi mendesak, selama tindakan tersebut tetap berada dalam koridor hukum dan tidak melanggar hak asasi manusia.

Prinsip ini menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa meskipun polisi bertindak tegas dalam memburu pelaku kriminal, mereka tetap harus menjunjung tinggi profesionalisme dan akuntabilitas. Setiap langkah operasional yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan dalam proses penangkapan tersangka. Penegakan hukum yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya diharapkan mampu memberikan efek jera bagi para pelaku kriminal lainnya yang mencoba mengganggu ketenangan warga.

Juanda menilai bahwa pengungkapan ratusan kasus ini menunjukkan kehadiran negara dalam memberikan perlindungan maksimal kepada rakyatnya. Kriminalitas jalanan, terutama aksi begal dan pencurian motor, seringkali menjadi momok yang menakutkan karena terjadi secara tiba-tiba dan terkadang melibatkan kekerasan fisik. Oleh karena itu, kehadiran personel kepolisian melalui patroli rutin dan operasi penindakan menjadi sangat krusial.

Dengan tertangkapnya seratus tujuh puluh tiga tersangka, diharapkan angka kriminalitas di Jakarta dapat ditekan secara signifikan, dan masyarakat dapat kembali beraktivitas dengan rasa tenang tanpa perlu khawatir akan menjadi korban kejahatan di jalanan. Sebagai penutup, penting untuk dipahami bahwa upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat atau kamtibmas adalah tanggung jawab bersama. Meskipun Polri telah melakukan langkah-langkah preventif dan represif yang masif, dukungan dari masyarakat tetap menjadi kunci keberhasilan.

Koordinasi antara aparat penegak hukum dan warga dalam memberikan informasi mengenai potensi gangguan keamanan akan sangat membantu Polri dalam memetakan titik rawan kejahatan. Komitmen Polda Metro Jaya dalam memberantas segala bentuk kriminalitas, mulai dari jaringan begal hingga kasus penyelundupan narkoba, merupakan langkah strategis untuk menciptakan lingkungan ibu kota yang lebih kondusif, bersih dari tindakan kriminal, dan aman bagi siapa saja yang tinggal maupun berkunjung ke Jakarta.

Penegakan hukum yang konsisten, profesional, dan berlandaskan hak asasi manusia akan menjadi pondasi utama dalam menciptakan ketertiban masyarakat yang berkelanjutan





