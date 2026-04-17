Polda Metro Jaya Akhiri Penyidikan Sebagian Tersangka, Keadilan Restoratif Dominasi Penyelesaian Kasus

Polda Metro Jaya mengumumkan hasil akhir penyidikan sejumlah kasus, di mana sebagian tersangka akan diadili di pengadilan, sementara lainnya menyelesaikan masalah melalui mekanisme keadilan restoratif. Rismon Sianipar, ahli digital forensik, dibebaskan dari status tersangka setelah kesepakatan damai. Kasus terbagi dalam dua klaster yang akan dilanjutkan ke persidangan, sementara perkembangan terkini dari berbagai bidang lain juga dilaporkan.

Polda Metro Jaya mengakhiri penyidikan terhadap sejumlah tersangka dalam kasus yang sempat menjadi sorotan publik. Hasilnya, sebagian dari mereka akan melanjutkan proses hukum ke pengadilan, sementara yang lain berhasil lolos dari jerat pidana melalui mekanisme keadilan restoratif atau restorative justice (RJ). Langkah tegas ini ditandai dengan pelimpahan berkas perkara ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk para tersangka yang menolak berdamai atau tidak memenuhi kriteria untuk RJ. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya , Komisaris Besar Polisi Iman Imanuddin, menyatakan pada Jumat, 17 April 2026, bahwa 'Proses penyidikan terhadap tersangka lainnya tetap dilanjutkan hingga tahap persidangan di pengadilan. Berkas perkara telah dikirimkan ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk proses lebih lanjut.'

Pada kasus yang berbeda, ahli digital forensik, Rismon Hasiholan Sianipar, secara resmi tidak lagi menyandang status tersangka. Polda Metro Jaya telah menghentikan kasus yang menjeratnya. Keputusan ini diambil setelah ketiga pihak yang terlibat dalam kasus tersebut, termasuk Rismon, mencapai kesepakatan damai. Kesepakatan tersebut tidak hanya sebatas perdamaian, tetapi juga mencakup pengakuan kesalahan dan keaslian ijazah yang sebelumnya dipersoalkan dalam kasus ini. Pengakuan ini menjadi dasar penghentian penyidikan oleh kepolisian. Sementara itu, bagi para tersangka yang kasusnya berlanjut ke pengadilan, perkara dibagi dalam dua klaster. Klaster pertama mencakup Kurnia Tri Rohyani, Muhammad Rizal Fadillah, dan Rustam Effendi yang terkait dengan dugaan penghasutan untuk melakukan kekerasan terhadap penguasa umum. Klaster kedua menyeret Roy Suryo dan dr Tifa yang diduga terlibat dalam penghapusan atau penyembunyian dokumen elektronik milik orang lain, serta manipulasi dokumen. Dengan berkas yang kini sudah berada di tangan jaksa, babak baru perkara ini segera dimulai, dan persidangan akan menjadi arena pembuktian atas tudingan yang sempat ramai diperbincangkan publik tersebut.

Berita terkait juga mencakup beberapa perkembangan penting lainnya. KNKT menargetkan laporan awal mengenai kecelakaan helikopter PK-CFX di Sekadau, Kalimantan Barat, akan dirilis dalam waktu 30 hari sejak insiden terjadi. Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) angkat bicara mengenai dinamika publik terkait pernyataan Jusuf Kalla mengenai isu keagamaan yang berujung ranah hukum. Apresiasi Konektivitas Digital 2026 menjadi bentuk penghargaan bagi para pihak yang berkontribusi dalam memperluas akses dan pemerataan konektivitas digital di Indonesia. Satgas PRR Pascabencana Sumatera terus menyalurkan bantuan perbaikan rumah kepada penyintas bencana yang tempat tinggalnya mengalami kerusakan akibat bencana hidrometeorologi. Di Kediri, Jawa Timur, polisi menetapkan seorang nenek berusia 64 tahun berinisial S sebagai tersangka dalam kasus kekerasan terhadap anak yang menyebabkan salah satu korban meninggal. Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan tidak menerima gugatan terhadap UU Nomor 1 Tahun 2023 terkait pasal penghasutan dan penyebaran hoaks yang diajukan Delpedro Marhaen. Laporan media Lebanon Al Akhbar menyebut Donald Trump mengalihkan dana yang awalnya disiapkan untuk membangun kembali Jalur Gaza ke pihak Israel. Seluruh kru dan penumpang helikopter Airbus H130 registrasi PK-CFX yang jatuh di wilayah Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, yang berjumlah delapan orang dipastikan meninggal. Amerika Serikat memulai Operasi Economic Fury dengan menjatuhkan sanksi pada jaringan minyak elite Iran, Mohammad Hossein Shamkhani, atas dugaan ekspor ilegal dan pendanaan Hizbullah. Sebuah ulasan tentang MacBook Neo dengan chip A18 Pro mengungkap batas performanya setelah sebulan pemakaian, termasuk kendala RAM 8GB dan efisiensi baterai dalam penggunaan harian. Terakhir, Persela Lamongan mengincar kemenangan saat menjamu Persipal Palu dalam lanjutan kompetisi Championship yang digelar di Stadion Surajaya pada Sabtu, 18 April 2026





