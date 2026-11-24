Polda Lampung mengungkap jaringan tambang emas ilegal di Way Kanan, menangkap 13 tersangka dan menyita 27 kilogram emas serta 38 ekskavator dari operasi yang berlangsung di lahan PTPN 1.

Polda Lampung berhasil membongkar jaringan pertambangan emas tanpa izin yang beroperasi di Kabupaten Way Kanan, Sumatera Selatan. Operasi besar-besaran ini menghasilkan penetapan jumlah 13 orang sebagai tersangka dalam kasus yang telah ditelusuri sejak Maret 2026. Polisi juga berhasil mengamankan sejumlah besar barang bukti yang menunjukkan skala bisnis yang sangat besar, termasuk 38 unit ekskavator dan total emas seberat sekitar 27 kilogram yang telah diproses.

Mekanisme Jaringan Penambangan Emas Tanpa Izin

Jaringan pertambangan ilegal ini beroperasi secara terstruktur di lahan milik PTPN 1 Regional 7 yang berlokasi di sekitar Sungai Betih, Kecamatan Blambangan Umpu. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Lampung, Kombes Pol Hery Rusyaman, menjelaskan bahwa kegiatan ini tidak dilakukan secara individu, melainkan melibatkan koordinasi antarpihak dengan pembagian tugas yang jelas. Proses dimulai dari pencarian lahan, penggalian, pengolahan, hingga penjualan ke toko perhiasan.

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Tersangka berinisial YH diduga berperan sebagai penyedia lahan sekaligus penunjuk lokasi strategis untuk aktivitas penambangan. Setelah lahan tersedia, tersangka berinisial RC bertindak sebagai pengelola operasional tambang. RC mempekerjakan tujuh orang pekerja untuk melakukan penggalian emas tanpa memiliki izin resmi dari instansi berwenang. Emas hasil galian kemudian dikumpulkan untuk diproses lebih lanjut oleh kelompok pengolah.

Dua tersangka lainnya, berinisial RR dan DM, bertugas sebagai pengepul sekaligus pengolah emas hasil pertambangan ilegal. Mereka memurnikan emas mentah sebelum disalurkan ke rantai distribusi berikutnya. Langkah berikutnya adalah penyaluran emas kepada MZP, yang merupakan karyawan sekaligus orang kepercayaan pemilik toko perhiasan JSR yang berinisial AAF. MZP bertugas mencari pasokan emas dan menawarkan modal kepada para penambang.

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Peran Pemodal dan Toko Perhiasan dalam TPPU

AAF selaku pemilik toko perhiasan JSR ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menjadi pengendali utama dalam jaringan ini. Ia berperan sebagai penyandang dana yang menyediakan modal untuk membiayai seluruh operasional, mulai dari pembelian hasil tambang, biaya pengolahan, hingga penjualan emas. Polda Lampung juga menyidik dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan melalui mekanisme penjualan emas hasil ilegal tersebut.

Kombes Pol Hery Rusyaman menegaskan bahwa penyidikan tidak hanya menyasar pelaku di lapangan yang menggunakan alat berat. Polisi menelusuri aliran hasil kejahatan hingga ke pihak-pihak yang mengendalikan bisnis di balik layar. Tujuannya adalah memastikan bahwa seluruh pelaku, mulai dari penambang hingga pemilik modal, menghadapi konsekuensi hukum atas tindakan mereka. Penyidikan TPPU dilakukan berdasarkan Pasal 607 KUHP dengan ancaman pidana penjara maksimal 15 tahun dan denda hingga Rp 5 miliar.

Para tersangka dijerat dengan berbagai pasal hukum. Tujuh pekerja tambang dengan inisial AN, IH, EP, AS, EJ, K, dan MR dijerat Pasal 158 Undang-Undang Minerba dengan ancaman penjara maksimal lima tahun dan denda Rp 200 juta. Sementara itu, YH dan RC ditetapkan sebagai tersangka penyedia lahan dan pengelola tambang. RR dan DM ditetapkan sebagai tersangka pengepul dan pengolah emas ilegal.

Nilai Aset Disita dan Konsekuensi Hukum Tersangka

Dalam operasi tersebut, Polda Lampung menyita barang bukti yang sangat signifikan dari berbagai lokasi. Dari lokasi penambangan, polisi mengamankan 38 unit ekskavator, tiga mesin penyedot air, timbangan elektronik, alat pembakar emas, delapan lembar karpet penyaring emas, satu telepon seluler, serta uang tunai sebesar Rp 15,1 juta. Barang-barang ini menjadi bukti fisik langsung atas aktivitas penambangan massal di wilayah tersebut.

Pengadilan terhadap tersangka akan melibatkan analisis mendalam terhadap aset yang disita. Dari RR dan DM, polisi mengamankan lima unit ponsel, 223 gram perak, timbangan digital, satu unit mobil Toyota Kijang Innova tahun 2017, dan satu unit Mitsubishi Pajero tahun 2011. Selain itu, dua kartu ATM juga berhasil diamankan dari tersangka tersebut, yang mengindikasikan adanya transaksi perbankan dalam jaringan ilegal.

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Dari MZP, penyidik mengamankan emas seberat 33,05 gram, lima laptop, tujuh tablet, enam ponsel, dua perangkat DVR CCTV, empat cetakan emas, dan perlengkapan pengolahan emas. Barang bukti ini menunjukkan peran aktif MZP dalam menerima dan menyimpan hasil olahan emas sebelum dikirimkan ke toko milik AAF. Aset elektronik ini kemungkinan digunakan untuk memantau operasional atau mencatat transaksi keuangan.

Penyitaan terbesar dilakukan dari tersangka AAF, pemilik toko perhiasan JSR. Polisi mengamankan 144 kantong perhiasan yang berisi emas perhiasan seberat 23,8 kilogram dan emas logam mulia seberat 3,3 kilogram. Selain emas, ditemukan pula berlian seberat 1,6 kilogram serta uang tunai berbagai pecahan senilai Rp 2.245.445.800. Penyita ini menegaskan skala ekonomi yang dihasilkan dari penambangan ilegal selama beberapa bulan terakhir.

Dampak Lingkungan dan Prosedur Penanganan Selanjutnya

Kasus ini menyoroti kerusakan lingkungan yang mungkin terjadi akibat aktivitas penambangan emas ilegal di sekitar Sungai Betih. Penggunaan 38 unit ekskavator secara terus-menerus di lahan PTPN 1 Regional 7 berpotensi merusak ekosistem dan struktur tanah di kawasan tersebut. Polda Lampung menyatakan bahwa mereka akan terus menelusuri aliran dana melalui delapan rekening koran bank yang disita untuk melacak setiap rupiah hasil kejahatan.

Kasus yang dibuka sejak Maret 2026 ini merupakan contoh nyata bagaimana penambangan ilegal terintegrasi dengan bisnis legal melalui toko perhiasan. Polda Lampung berkomitmen untuk menyelesaikan seluruh proses hukum terhadap 13 tersangka yang ditetapkan. Mereka juga akan memastikan bahwa emas yang disita dikembalikan kepada negara atau pemilik sah lahan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.