Polda Kalsel Kirim Berkas Kasus KM Virgo Transport 8 ke Kejaksaan Tinggi

Polda Kalsel menyerahkan berkas perkara empat tersangka kecelakaan kapal KM Virgo Transport 8 ke Kejaksaan Tinggi Kalsel setelah operasi SAR berakhir setelah 53 hari pencarian.

Polda Kalimantan Selatan ( Polda Kalsel) resmi mengirimkan berkas perkara involving empat tersangka terkait kecelakaan kapal KM Virgo Transport 8 ke Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan untuk melanjutkan proses hukum.

Komisioner Polisi Eko Irianto, Kepala Biro Operasi Polda Kalsel, menyampaikan perkembangan ini dalam konferensi pers penutupan operasi SAR yang berlangsung di Banjarmasin pada Rabu, 4 November 2026. Penyerahan berkas ini menandai transisi dari fase investigasi kriminal oleh kepolisian ke tahap penuntutan oleh kejaksaan.

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Alasan Penetapan Tersangka Utama

Komisioner Polisi Eko Irianto menjelaskan bahwa dasar kuat penetapan tersangka berawal dari keputusan manajer umum PT Virgo Karya Shipping yang menyatakan kapal layak berlayar, meskipun sebelumnya telah ada peringatan keras bahwa kondisi kapal sebenarnya belum memenuhi syarat keamanan untuk berangkat.

Investigasi mendalam yang dilakukan oleh Polda Kalsel bersama Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Mabes Polri serta Korps Kepolisian Perairan dan Udara Baharkam Polri mengungkap dugaan kelalaian berat yang menyebabkan tragedi ini. Persetujuan keberangkatan kapal diduga diberikan oleh Yuel Rihi, alias Yuel, yang menjabat sebagai manajer umum PT Virgo Karya Shipping cabang Surabaya.

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Penyidik mencatat bahwa meskipun telah ada indikasi bahaya dan peringatan sebelumnya mengenai kelaiklautan KM Virgo Transport 8, Yuel tetap memberikan lampu hijau untuk keberangkatan kapal. Tindakan ini menjadi salah satu titik kunci dalam构建 kasus hukum yang kini sedang diproses lebih lanjut oleh instansi penegak hukum.

Identitas Empat Tersangka dan Peran Mereka

Selain Yuel Rihi, aparat penegak hukum menetapkan tiga tersangka lainnya yang memegang peran penting dalam operasional kapal tersebut. Tersangka kedua adalah Arif Yulianto, alias Arif, yang menjabat sebagai nakhoda KM Virgo Transport 8. Arif diduga lalai dalam menjalankan tugasnya sebagai nakhoda, yang berkontribusi langsung pada hilangnya kendali atas kapal.

Tersangka ketiga adalah Rico Hermanto, alias Rico, yang menjabat sebagai manajer operasional PT Virgo Karya Shipping di Surabaya. Rico diduga memberikan izin penerbitan surat pengiriman atau surat keberangkatan kapal dari pelabuhan Surabaya, yang merupakan kewenangan krusial dalam prosedur operasional perusahaan pelayaran.

Tersangka keempat adalah Laksana Bagus Aliansah, alias Bagus, yang merupakan agen perusahaan pelayaran terkait. Keempat individu ini telah ditahan di Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Polda Kalsel selama lebih dari dua puluh hari. Masa penahanan mereka telah diperpanjang secara resmi untuk mendukung kelancaran proses penyidikan dan tahapan hukum selanjutnya.

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Rincian Operasi SAR dan Korban

KM Virgo Transport 8 membawa total dua ratus empat puluh tiga penumpang saat melakukan perjalanan. Kapal tersebut dilaporkan hilang kontak di perairan Masalembo, Laut Jawa, pada Minggu, 13 September, sekitar pukul 02.00 Wita, setelah berangkat dari Surabaya menuju Banjarmasin pada Sabtu, 12 September.

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) secara resmi menutup operasi pencarian dan pertolongan (SAR) untuk KM Virgo Transport 8 pada Rabu, 4 November 2026, setelah melakukan pencarian intensif selama lima puluh tiga hari penuh. Penutupan ini diambil berdasarkan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh upaya pencarian yang telah dilaksanakan.

I Putu Sudayana, Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin dan Koordinator Misi SAR (SMC), menyatakan bahwa keputusan penutupan diambil setelah memastikan tidak ada lagi harapan menemukan korban yang selamat. Ia menegaskan bahwa operasi akan dilanjutkan dengan pemantauan rutin oleh seluruh unsur terkait, meskipun status aktif pencarian telah berakhir.

Selama masa pencarian yang panjang, Basarnas berhasil menemukan seratus sembilan puluh orang. Dari jumlah tersebut, satu puluh delapan orang dinyatakan selamat dan dapat dievakuasi, sementara delapan puluh dua orang lainnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Sayangnya, jumlah korban masih hilang mencapai lima puluh tiga orang yang hingga kini belum ditemukan atau masih dinyatakan hilang.