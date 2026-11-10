Polda Jatim Tangkap Dua Pemuda Bawa Bom Molotov di Monumen Bambu Runcing Surabaya

Polda Jatim menangkap dua pemuda diduga membawa bom molotov di Monumen Bambu Runcing Surabaya menjelang Hari Pahlawan dan menduga niat memicu kerusuhan.

Kepolisian Daerah Jawa Timur ( Polda Jatim) menangkap dua pemuda berinisial MVK (24) dan VS (24) yang diduga membawa bom molotov siap pakai di sekitar Monumen Bambu Runcing, Jalan Panglima Sudirman, Kota Surabaya. Penangkapan tersebut dilakukan menjelang peringatan Hari Pahlawan. Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Jules Abraham Abast membenarkan penangkapan itu.

Penangkapan bermula ketika personel Satgas Preventif Strike Polda Jatim mencurigai gerak-gerik kedua warga Surabaya tersebut di sisi barat monumen. Saat petugas mendekat, MVK dan VS sempat berupaya melarikan diri, namun petugas berhasil menggagalkan upaya itu. Dari tangan keduanya, polisi mengamankan satu botol yang diduga berisi bom molotov siap pakai.

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Bom Molotov Berisi Pertamax dan Sumbu Kain Celana

Abast menjelaskan bahwa benda yang diduga bom molotov itu berisi cairan bahan bakar jenis Pertamax. Sumbunya berasal dari potongan kain celana salah satu pelaku. Keterangan tersebut disampaikan Abast pada Rabu (11/11/2026).

Menurut hasil pendalaman awal, MVK dan VS diduga telah merencanakan aksinya sebelumnya. Keduanya awalnya berboncengan menuju rumah seorang rekan untuk merakit bom molotov tersebut.

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Setelah bom selesai dirakit, sepeda motor mereka dititipkan di rumah rekannya. Keduanya kemudian berjalan kaki menyusuri Jalan Embong Kenongo menuju lokasi unjuk rasa dan menyusup di tengah massa demo.

Dugaan Motif Kerusuhan dan Pernyataan Polda Jatim

Polda Jatim menduga MVK dan VS tidak datang untuk menyampaikan aspirasi, melainkan berniat menimbulkan kerusuhan di tengah aksi masyarakat. Dugaan ini berasal dari hasil pemeriksaan sementara.

Abast menyatakan motif dari hasil pemeriksaan awal adalah untuk menimbulkan kerusuhan. Ia menambahkan bahwa penyidik akan terus mendalami kasus ini dan menguji seluruh keterangan dengan alat bukti pendukung. Langkah itu dilakukan untuk mengungkap kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain.

Abast juga menegaskan bahwa Polri menjunjung tinggi dan menghormati hak setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum secara damai. Aparat, menurutnya, akan menindak tegas tindakan provokatif yang membahayakan keselamatan publik.

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Hak Berunjuk Rasa dan Aksi Demonstrasi Jakarta

Polri menyatakan bahwa setiap potensi tindakan yang membahayakan keselamatan masyarakat menjadi atensi penuh dan akan ditangani sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Pernyataan itu menjadi penutup keterangan Abast.

Penangkapan ini terjadi di tengah maraknya aksi demonstrasi di berbagai daerah. Berbagai aksi demonstrasi terjadi di Jakarta dan Yogyakarta pada pertengahan Juni 2026, melibatkan mahasiswa dan elemen masyarakat dengan tuntutan beragam serta lokasi yang berbeda.

Status hukum MVK dan VS masih dalam proses pemeriksaan penyidik Polda Jatim. Kasus ini masih didalami untuk mengungkap kemungkinan keterlibatan pihak lain.