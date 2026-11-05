Polda Jateng Tangkap Dua Pengedar Sabu di Batang dan Pekalongan

Polisi Polda Jateng menangkap dua pengedar narkotika di Batang dan Pekalongan, menyita 29,64 gram sabu, dan memburu bandar pengendali jaringan distribusi narkoba tersebut.

Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Jawa Tengah berhasil membongkar jaringan peredaran narkotika jenis sabu dengan menangkap dua orang pelaku di wilayah Kabupaten Batang dan Kota Pekalongan. Operasi penegakan hukum ini menghasilkan penangkapan terhadap dua pria yang diduga berperan sebagai pengedar dalam rantai distribusi narkoba, serta penyitaan barang bukti berupa 29,64 gram sabu dan berbagai alat pendukung pengedaran.

Detik-detik Penangkapan GTI di Batang

Polda Jawa Tengah melalui Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) melakukan penangkapan terhadap seorang pria berinisial GTI di wilayah Singosari, Kabupaten Batang, pada Kamis, 5 November 2026. Penangkapan ini didasarkan pada informasi awal mengenai dugaan transaksi narkotika yang berkembang di Kabupaten Batang.

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Saat proses penangkapan, petugas menemukan dua paket berisi sabu dengan berat bruto sekitar 5,34 gram yang sebelumnya disembunyikan oleh pelaku. Direktur Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Yos Guntur, mengungkapkan bahwa pemeriksaan awal terhadap GTI menunjukkan adanya keterlibatan pihak lain dalam operasional distribusi narkoba tersebut.

Dalam keterangan yang disampaikan di Mapolda Jateng, Kombes Pol Yos Guntur menjelaskan bahwa GTI mengaku menerima perintah langsung dari seseorang yang menggunakan inisial S. Perintah tersebut mengarahkan GTI untuk mengambil dan mengantarkan sabu kepada pemesan di berbagai lokasi. GTI juga mengakui menerima imbalan jasa sebesar Rp 50.000 hingga Rp 100.000 untuk setiap alamat pengantaran yang berhasil diselesaikan.

Pengungkapan Jaringan UR di Pekalongan

Keterangan yang diperoleh dari pemeriksaan GTI menjadi kunci bagi penyidik untuk melacak jaringan distribusi yang lebih luas. Hasil penelusuran informasi mengarah kepada seorang pria lain berinisial UR, atau yang lebih dikenal dengan nama Chiki, yang beroperasi di Kota Pekalongan.

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Tim Unit 1 Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah kemudian melakukan penyelidikan intensif hingga menyergap UR di sebuah bengkel yang berlokasi di kawasan Kuripan Lor, Kota Pekalongan, pada hari yang sama, Kamis, 5 November 2026. Operasi penggerebekan ini dilakukan dengan persiapan matang untuk memastikan keberhasilan penangkapan pelaku.

Saat melakukan penggeledahan terhadap lokasi tempat UR berada, petugas berhasil menemukan sebungkus rokok yang berisi 11 paket sabu dengan total berat bruto sekitar 24,30 gram. Penemuan ini dilakukan setelah petugas melakukan pencarian menyeluruh di area bengkel milik tersangka tersebut.

Selain sabu, polisi juga menyita timbangan digital dan satu bungkus plastik klip yang ditemukan di dalam jok sepeda motor milik terduga pelaku. Barang-barang ini menjadi alat vital dalam proses pengemasan dan penghitungan jumlah narkoba sebelum didistribusikan ke pasar gelap.

Proses Pengemasan dan Modus Operandi

Pejabat Kapolda Jawa Tengah melalui Kepala Dinas Reserse Narkoba, Kombes Pol Yos Guntur, menerangkan bahwa UR mengaku menerima sabu dalam jumlah besar dari pihak yang sama dengan yang memerintahkan GTI. Tugas utama UR adalah memecah serbuk narkoba tersebut menjadi paket-paket kecil yang lebih mudah didistribusikan.

Pada setiap kali melakukan pekerjaan pemecahan dan pengemasan sabu, UR diduga memperoleh bayaran sebesar Rp 500.000. Jumlah imbalan ini jauh lebih besar dibandingkan dengan imbalan yang diterima oleh GTI, mencerminkan tingkat risiko dan tanggung jawab yang lebih tinggi dalam rantai distribusi narkotika.

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Modus operandi yang digunakan oleh kedua tersangka ini menunjukkan adanya struktur hierarki yang jelas dalam jaringan peredaran narkoba. GTI bertindak sebagai kurir pengantar, sementara UR berperan sebagai penyedia paket siap jual yang telah melalui proses pengemasan.

Sitasi Barang Bukti dan Target Bandar

Dalam keseluruhan operasi pengungkapan kasus ini, polisi berhasil menyita total 13 paket sabu dengan berat bruto sekitar 29,64 gram. Selain barang bukti narkotika, petugas juga menyita dua unit telepon seluler yang diduga digunakan untuk berkomunikasi dalam jaringan distribusi, satu timbangan digital, plastik klip, serta satu unit sepeda motor milik tersangka.

Kombes Pol Yos Guntur menekankan bahwa pengungkapan ini merupakan bagian dari upaya menyeluruh untuk membongkar jaringan peredaran narkotika di Jawa Tengah. Penyidik tidak hanya fokus pada penangkapan dua orang pengedar tingkat bawah, tetapi juga mengembangkan informasi untuk mengungkap identitas bandar dan pihak lain yang diduga mengendalikan seluruh jaringan tersebut.

Penyidik menyatakan bahwa mereka tidak akan berhenti hanya pada penangkapan satu atau dua orang pelaku. Informasi yang diperoleh dari pemeriksaan terhadap GTI dan UR akan terus dikembangkan untuk mengetahui alur peredaran narkoba hingga kepada para pengendali utama di balik layar.

Polda Jawa Tengah melalui Direktorat Reserse Narkoba berkomitmen untuk melakukan tindak lanjut berupa penelusuran lebih lanjut terhadap sosok yang menggunakan inisial S dan bandar yang mengkoordinasi seluruh operasional distribusi. Proses penyelidikan ini akan melibatkan analisis data komunikasi dan surveilans tambahan untuk memastikan bahwa seluruh elemen jaringan kriminal ini dapat ditindaklanjuti secara hukum.

Masyarakat diimbau untuk tetap waspada dan melaporkan setiap aktivitas mencurigakan yang terkait dengan peredaran narkotika kepada pihak berwajib. Penegakan hukum yang ketat dan berkelanjutan diharapkan dapat memutus mata rantai peredaran narkoba dan memberikan rasa aman bagi masyarakat di seluruh wilayah Jawa Tengah.