Polda Jateng Bongkar Hoaks Isu Teror: Video dan Foto Digunakan Ulang dengan Lokasi Palsu

Polda Jawa Tengah mengungkap bahwa video dan foto isu teror yang viral di media sosial adalah hoaks. Konten tersebut digunakan ulang dengan mengganti caption lokasi untuk menimbulkan keresahan. Polisi meningkatkan patroli dan menyelidiki penyebar utama.

Kepolisian Daerah Jawa Tengah ( Polda Jateng ) mengambil langkah cepat untuk merespons keresahan masyarakat yang dipicu oleh beredarnya video dan foto di media sosial mengenai isu teror.

Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Pol. Artanto, mengungkapkan bahwa dari hasil penelusuran sementara, sebagian besar konten yang beredar merupakan hoaks atau informasi palsu. Polisi menemukan adanya indikasi penggunaan ulang video dan foto yang sama di berbagai platform media sosial, kemudian pelaku mengganti narasi atau keterangan lokasi kejadian seolah-olah terjadi di wilayah berbeda seperti Grobogan, Kendal, Magelang, dan Cilacap. Hal ini sengaja dilakukan untuk menimbulkan keresahan di tengah masyarakat dan demi viralitas atau keuntungan pribadi.

Artanto menegaskan bahwa kondisi di wilayah-wilayah yang disebut dalam narasi viral tersebut hingga saat ini tetap aman, tertib, dan kondusif. Meskipun demikian, Polda Jateng tetap melakukan langkah antisipatif guna menjamin rasa aman masyarakat. Seluruh Polres dan Polsek jajaran diperintahkan untuk meningkatkan patroli malam hari, khususnya pada jam-jam rawan di area pemukiman warga, jalan sepi, dan lokasi minim penerangan. Direktorat Siber Polda Jateng juga tengah melakukan penelusuran terhadap akun-akun yang diduga menjadi penyebar utama konten hoaks tersebut.

Apabila ditemukan unsur kesengajaan dalam penyebaran konten yang menimbulkan teror psikologis, keresahan, atau keonaran, pelaku akan ditindak tegas sesuai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang berlaku. Dalam upaya menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), Bhabinkamtibmas di seluruh wilayah dikerahkan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Artanto mengimbau agar masyarakat tidak mudah panik atau terprovokasi oleh isu-isu mistis yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Ia juga meminta masyarakat untuk lebih bijak dalam menggunakan media sosial dan tidak mudah menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.

"Kami mengimbau masyarakat Jawa Tengah agar tidak mudah percaya dan tidak ikut menyebarluaskan video maupun informasi yang belum jelas kebenarannya, baik melalui grup WhatsApp maupun media sosial lainnya," ucap Artanto. Ia juga meminta agar masyarakat segera melapor jika menemukan aktivitas mencurigakan di lingkungan sekitar, seperti seseorang yang menggunakan kostum tertentu atau membawa senjata tajam, dengan menghubungi Call Center Polri 110 agar petugas dapat segera bertindak. Polda Jateng juga mengingatkan bahwa penyebaran hoaks dapat dikenakan sanksi pidana.

Masyarakat diharapkan tidak main hakim sendiri dan selalu mengedepankan koordinasi dengan pihak berwenang. Patroli siber terus dilakukan untuk memantau peredaran konten-konten yang berpotensi menimbulkan kegaduhan. Dengan langkah ini, diharapkan masyarakat dapat merasa aman dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Polisi juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menciptakan lingkungan yang kondusif dengan cara menyaring informasi sebelum menyebarkannya.

Langkah preventif seperti ini merupakan bagian dari komitmen Polda Jateng dalam menjaga kamtibmas di tengah pandemi dan situasi sosial yang dinamis. Artanto menambahkan bahwa penanganan hoaks ini memerlukan partisipasi aktif dari masyarakat. Jangan sampai informasi palsu justru dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memecah belah persatuan. Masyarakat diminta untuk selalu merujuk pada sumber resmi kepolisian atau pemerintah daerah dalam mendapatkan informasi terkait keamanan.

Dengan demikian, upaya menangkal hoaks dapat berjalan efektif dan masyarakat terhindar dari keresahan yang tidak perlu. Polda Jateng berkomitmen untuk terus melakukan edukasi dan penindakan secara tegas terhadap para pelaku penyebar hoaks, demi terciptanya situasi yang aman dan damai di seluruh wilayah Jawa Tengah





