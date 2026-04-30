Polda Jabar Ungkap Sindikat Tambang Emas Ilegal di Bogor

Ditreskrimsus Polda Jabar berhasil mengungkap praktik penambangan emas ilegal di Bukit Pongkor, Bogor, dan menetapkan empat tersangka. Penambangan ilegal ini melibatkan peran dari hulu hingga hilir, termasuk pengolahan material 'jendil' yang mengandung emas dan logam lainnya.

Direktorat Reserse Kriminal Khusus ( Ditreskrimsus ) Kepolisian Daerah Jawa Barat berhasil mengungkap praktik penambangan emas ilegal yang beroperasi di wilayah Bukit Pongkor , yang meliputi Kecamatan Nanggung dan Kecamatan Leuwiliang , Kabupaten Bogor .

Pengungkapan ini merupakan hasil penyelidikan mendalam yang berlangsung dari bulan Maret hingga April 2026, menindaklanjuti laporan yang diterima dari masyarakat sekitar. Operasi penindakan ini menunjukkan komitmen Polda Jabar dalam memberantas aktivitas ilegal yang merugikan negara dan lingkungan. Keempat tersangka yang berhasil diamankan memiliki peran yang berbeda-beda dalam sindikat kejahatan ini, mencakup seluruh rantai kegiatan penambangan, mulai dari penyediaan bahan baku hingga pengolahan awal hasil tambang.

Kombes Pol Wirdhanto Hadicaksono, Direktur Ditreskrimsus Polda Jabar, menjelaskan bahwa penangkapan ini merupakan bukti nyata upaya kepolisian dalam menanggapi keluhan masyarakat dan menegakkan hukum secara tegas. Konferensi pers yang digelar di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, pada Kamis, 30 April 2026, menjadi wadah untuk menyampaikan perkembangan terkini dari kasus ini kepada publik. Wirdhanto menekankan pentingnya kerjasama masyarakat dalam memberikan informasi terkait aktivitas ilegal, karena hal tersebut sangat membantu kepolisian dalam melakukan penyelidikan dan penindakan.

Selain itu, ia juga mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak terlibat dalam kegiatan penambangan ilegal, karena selain melanggar hukum, juga dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Penambangan ilegal seringkali dilakukan tanpa memperhatikan standar keselamatan dan kelestarian lingkungan, sehingga dapat menyebabkan kerusakan alam yang signifikan dan membahayakan keselamatan para pekerja.

Polda Jabar berkomitmen untuk terus meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap praktik penambangan ilegal di seluruh wilayah Jawa Barat, guna melindungi sumber daya alam dan menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi masyarakat. Salah satu tersangka yang berhasil diidentifikasi, berinisial M, memiliki peran krusial dalam sindikat ini. Ia bertanggung jawab atas penyediaan tanah dan batuan yang mengandung logam berharga, termasuk emas, perak, dan logam lainnya.

Tidak hanya menyediakan bahan baku, M juga melakukan pengolahan awal terhadap batuan dan tanah tersebut di rumahnya. Proses pengolahan ini menghasilkan material yang dikenal sebagai 'jendil', yaitu konsentrat mineral yang masih mengandung sejumlah logam berharga. Wirdhanto menjelaskan bahwa 'jendil' ini belum merupakan emas murni, melainkan masih berupa campuran berbagai logam mineral, termasuk emas, perak, dan logam pengikut lainnya. Ia menambahkan bahwa tanah dan batuan yang ditambang tidak hanya mengandung emas, tetapi juga mengandung berbagai logam mineral lainnya yang belum diolah.

Hal ini menunjukkan bahwa penambangan ilegal tidak hanya merugikan negara dari segi pajak dan royalti, tetapi juga berpotensi merusak lingkungan akibat proses pengolahan yang tidak terkontrol. Polda Jabar akan terus melakukan pendalaman terhadap kasus ini untuk mengungkap seluruh jaringan sindikat penambangan ilegal dan menindak tegas semua pihak yang terlibat. Selain itu, kepolisian juga akan berkoordinasi dengan instansi terkait, seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, untuk melakukan pemulihan lingkungan di lokasi penambangan ilegal.

Upaya pemulihan lingkungan ini bertujuan untuk meminimalkan dampak negatif yang ditimbulkan oleh aktivitas penambangan ilegal dan mengembalikan fungsi ekosistem seperti semula. Penting untuk diingat bahwa penambangan yang dilakukan secara legal dan bertanggung jawab memiliki kontribusi positif terhadap perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, Polda Jabar mengimbau kepada masyarakat untuk mendukung kegiatan penambangan yang legal dan melaporkan setiap aktivitas penambangan ilegal yang mereka ketahui.

Pengungkapan kasus penambangan emas ilegal ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Polda Jabar dalam memberantas tindak pidana pertambangan ilegal di wilayah Jawa Barat. Selain penambangan emas, Polda Jabar juga terus menindak tegas praktik penambangan ilegal lainnya, seperti penambangan pasir ilegal dan penambangan batu ilegal. Wirdhanto menegaskan bahwa kepolisian tidak akan memberikan toleransi terhadap pelaku kejahatan pertambangan ilegal, karena aktivitas tersebut merugikan negara, lingkungan, dan masyarakat.

Ia juga mengapresiasi kerja keras para penyidik Ditreskrimsus Polda Jabar yang berhasil mengungkap kasus ini hingga tuntas. Keberhasilan ini tidak lepas dari dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak, termasuk masyarakat, instansi terkait, dan media massa. Polda Jabar berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan peralatan yang digunakan dalam penegakan hukum, guna memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Selain penegakan hukum, Polda Jabar juga melakukan kegiatan pencegahan kejahatan pertambangan ilegal melalui sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat.

Kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya dan dampak negatif dari penambangan ilegal, serta mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam mencegah terjadinya tindak pidana pertambangan ilegal. Polda Jabar juga menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah dan tokoh masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kegiatan penambangan yang legal dan bertanggung jawab. Dengan kerjasama yang solid, diharapkan dapat tercipta sistem pertambangan yang berkelanjutan dan memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh masyarakat Jawa Barat.

Kasus ini menjadi pengingat bagi semua pihak untuk selalu menjunjung tinggi hukum dan menjaga kelestarian lingkungan demi masa depan yang lebih baik





