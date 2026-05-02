Polda Jabar Tetapkan Enam Pelajar sebagai Tersangka Aksi Anarkis di Bandung

Polda Jawa Barat menetapkan enam orang pelajar sebagai tersangka dalam aksi unjuk rasa anarkis yang terjadi di Balubur Town Square, Bandung. Aksi tersebut menyebabkan kerusakan dan kebakaran pada fasilitas publik. Polisi juga menyita barang bukti berbahaya, termasuk bom molotov dan atribut kelompok radikal.

jpnn.com, BANDUNG - Polda Jawa Barat menetapkan enam orang sebagai tersangka dalam insiden aksi unjuk rasa anarkis yang terjadi di simpang Balubur Town Square (Baltos) Jalan Cikapayang - Tamansari, Kota Bandung .

Dalam aksi anarkistis yang terjadi pada Jumat (1/5/2026) malam, polisi mengamankan tujuh orang pelaku, enam di antaranya ditetapkan sebagai tersangka. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Hendra Rochmawan mengatakan, para pelaku ditangkap sesaat setelah melakukan tindakan destruktif pada Jumat malam. Baca Juga: Aksi anarkis tersebut menyebabkan terbakarnya satu unit videotron, satu Pos Polisi Gatur, serta pengrusakan fasilitas publik berupa traffic light.

Setelah dilakukan pemeriksaan intensif, enam orang yang berstatus pelajar yakni MRN, MRA, RS, MFNA, FAP, dan HIS ditetapkan sebagai tersangka. Mereka terbukti melakukan tindak pidana pembakaran, penghasutan, dan pengrusakan secara bersama-sama, kata Hendra dalam keteranganya, Jumat (2/5). Baca Juga: Dari tangan para pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti berbahaya, termasuk dua buah bom molotov, bensin, serta atribut kelompok tertentu seperti bendera bertuliskan Punk Football Hate Cops dan stiker Jaringan Konspirasi Sel-Sel Api. Peran masing-masing tersangka sudah kami identifikasi.

Ada yang menyiapkan bom molotov, ada yang melakukan pelemparan, hingga provokator aksi, ucapnya. Hendra juga menambahkan bahwa polisi masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengungkap latar belakang dan motif di balik aksi anarkis tersebut. Selain itu, pihak kepolisian juga akan mengejar para pelaku lain yang masih dalam pencarian. Dalam peristiwa ini, tidak ada korban jiwa, namun kerugian material mencapai ratusan juta rupiah.

Polda Jabar juga mengecam keras aksi anarkis tersebut dan meminta masyarakat untuk tetap tenang serta tidak melakukan tindakan balasan yang tidak terukur. Pihak kepolisian juga akan meningkatkan pengamanan di lokasi-lokasi strategis untuk mencegah terjadinya insiden serupa di masa depan





