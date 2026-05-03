Polda Jabar Tetapkan 6 Tersangka Perusuh May Day 2026, Ancaman Pidana 9 Tahun

Polda Jawa Barat menetapkan enam tersangka terkait kerusuhan selama aksi May Day di Bandung pada 1 Mei 2026. Keenam tersangka, yang mayoritas pelajar, dijerat dengan pasal berlapis KUHP dengan ancaman pidana maksimal 9 tahun penjara. Selain itu, Polda Metro masih menyelidiki aktor di balik kerusuhan dan meminta masyarakat tidak terprovokasi.

Polda Jawa Barat melalui Dirreskrimum Kombes Ade Safari telah menetapkan enam tersangka terkait kerusuhan selama aksi May Day di Jalan Tamansari, Cikapayang, Bandung pada 1 Mei 2026.

Keenam tersangka yang berinisial MRN (21), MRA (17), RS (19), MFNA (19), FAP (21), dan HIS (20) mayoritas berstatus pelajar. Kombes Ade Safari menjelaskan peran masing-masing tersangka dengan detail. MRN bertanggung jawab menyiapkan 20 unit bom molotov, helm, bendera, dan perlengkapan medis. MFNA berperan sebagai provokator, melempar pospol, dan merusak videotron.

FAP mendistribusikan perlengkapan aksi, melempar pospol, dan merusak videotron. Sementara HIS terlibat dalam perencanaan, mulai dari pembelian botol kosong dan bensin untuk bom molotov hingga pelemparan ke pospol dan videotron. Keenam tersangka kini telah ditahan dan dijerat dengan pasal berlapis dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Pasal yang digunakan antara lain Pasal 308, Pasal 309, dan Pasal 262 KUHP yang mengatur perbuatan mengakibatkan kebakaran atau ledakan yang membahayakan keamanan umum.

Ancaman pidana maksimal bagi mereka adalah 9 tahun penjara. Selain itu, Polda Metro masih menyelidiki aktor di balik kelompok ricuh tersebut dan meminta masyarakat tidak terprovokasi oleh isu-isu yang berpotensi memicu kerusuhan.

