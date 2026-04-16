Polda Jabar Siap Selidiki Kasus Dugaan Kekerasan Seksual di Unpad, Tuntut Sanksi Hukum Tegas

Kepolisian Daerah Jawa Barat akan menyelidiki dugaan kasus kekerasan seksual di Universitas Padjadjaran yang melibatkan seorang guru besar. Sejumlah pihak mendesak Unpad untuk bekerja sama dengan polisi agar pelaku mendapat sanksi hukum pidana, bukan hanya sanksi administratif.

Polda Jabar Akan Usut Dugaan Kekerasan Seksual di Universitas Padjadjaran , Tuntut Sanksi Hukum

BANDUNG, KOMPAS — Kepolisian Daerah Jawa Barat menyatakan kesiapannya untuk menyelidiki kasus dugaan kekerasan seksual yang diduga terjadi di lingkungan Universitas Padjadjaran (Unpad). Seruan agar kampus bekerja sama penuh dengan aparat penegak hukum datang dari berbagai pihak, dengan harapan pelaku, jika terbukti bersalah, akan menerima sanksi hukum yang setimpal. Ajun Komisaris Besar Rumi Utari, Direktur Pelayanan Perempuan dan Anak Polda Jabar, mengonfirmasi bahwa pihaknya telah mengetahui informasi mengenai kasus ini dan akan segera mengambil tindakan investigasi.

Dugaan kekerasan seksual ini mengarah pada seorang guru besar di Fakultas Keperawatan Unpad, dengan korban yang dilaporkan adalah seorang mahasiswa dari program internasional. Kasus ini mulai menjadi sorotan publik setelah potongan percakapan yang diduga antara terduga pelaku dan korban beredar luas di media sosial pada Rabu (15/4/2026).

Menyikapi peristiwa ini, pada hari yang sama, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unpad bersama dengan BEM Keluarga Mahasiswa Fakultas Keperawatan Unpad, secara resmi menyatakan keprihatinan mendalam atas kejadian tersebut dan menegaskan dukungan penuh mereka kepada korban. Organisasi kemahasiswaan ini juga mendesak pihak rektorat untuk segera mengambil langkah-langkah konkret, termasuk menjamin perlindungan komprehensif dan pendampingan intensif bagi korban, serta upaya serius untuk menciptakan kembali lingkungan akademik yang aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan.

Keesokan harinya, pada Kamis siang, Rektor Unpad, Prof. Arief Sjamsulaksan Kartasasmita, turut menyampaikan keprihatinannya. Beliau menegaskan bahwa Unpad memiliki kebijakan nol toleransi terhadap segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual, di seluruh area kampus. Sebagai langkah awal, Rektor Arief telah mengambil keputusan untuk menonaktifkan sementara terduga pelaku dari seluruh kegiatan akademik yang berkaitan dengan jabatannya. Lebih lanjut, Unpad akan menjalankan prosedur standar dalam penanganan kasus dugaan kekerasan seksual.

Proses ini diawali dengan pembentukan tim investigasi yang melibatkan unsur Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) Unpad serta senat dari fakultas terkait. Rektor Arief menyatakan, 'Apabila dalam proses investigasi terbukti ada pelanggaran, berupa kekerasan seksual, Universitas Padjadjaran akan menjatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.' Beliau juga menekankan pentingnya penanganan kasus kekerasan seksual secara hati-hati, dengan selalu memperhatikan kelengkapan prosedur pembuktian agar tidak terjadi kekeliruan dalam pengambilan keputusan, meskipun ditegaskan bahwa sikap Unpad selalu berpihak pada korban.

Untuk masa mendatang, Rektor Arief memastikan akan ada upaya pencegahan kekerasan yang lebih masif demi menciptakan lingkungan yang benar-benar aman bagi seluruh civitas akademika Unpad.

Menanggapi situasi ini, berbagai pihak memberikan pandangan dan tuntutan. Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, Ubaid Matraji, secara tegas meminta agar Unpad menjalin sinergi dengan pihak kepolisian. Menurutnya, jika pelaku terbukti bersalah, proses hukum pidana harus dijalankan. Ia berpendapat bahwa sanksi administratif semata tidak akan cukup dan justru akan sangat melukai perasaan korban. Ubaid juga mengindikasikan kemungkinan adanya lebih dari satu korban dalam kasus yang melibatkan seorang guru besar.

Senada dengan itu, pegiat isu kekerasan seksual dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung, Susanti Ainul Fitri, menyarankan agar Unpad membentuk tim pencari fakta yang independen. Hal ini bertujuan untuk melakukan pengusutan yang komprehensif dan tuntas terhadap dugaan kekerasan seksual tersebut. Susanti menambahkan, 'Masalah ini jika terbukti benar, pelaku diduga menggunakan relasi kuasa yang sangat berpengaruh dalam berbagai jenis kekerasan seksual.' Tekanan untuk memastikan keadilan bagi korban dan penegakan hukum yang tegas semakin mengemuka seiring dengan perkembangan penyelidikan





