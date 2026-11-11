Polda DIY Tangkap 157 Orang Kerusuhan Hari Pahlawan, 21 Anak Dikembalikan ke Orangtua

Polda DIY mengamankan 157 tersangka kerusuhan pasca demonstrasi Hari Pahlawan di Yogyakarta. Sebanyak 21 anak di bawah umur akan dikembalikan kepada orang tua dengan proses pembinaan khusus.

Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Polda DIY) telah mengamankan sebanyak 157 orang yang diduga terlibat dalam kericuhan besar yang terjadi seusai demonstrasi Hari Pahlawan. Insiden kekerasan ini berlangsung pada malam hari hingga dini hari, tepatnya dari Selasa tanggal 10 November 2026 hingga Rabu tanggal 11 November 2026 di wilayah Kota Yogyakarta.

Detail Penangkapan dan Lokasi Terjadi Kerusuhan

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda DIY, Komisaris Besar Yani Permana, mengonfirmasi jumlah total tersangka yang diamankan saat memberikan keterangan pers di Markas Polda DIY, Kabupaten Sleman, pada siang hari Rabu tersebut. Dari keseluruhan 157 individu yang ditahan, polisi menemukan adanya pelaku yang melakukan aksi pelemparan barang serta berbagai bentuk kekerasan lainnya selama peristiwa berlangsung.

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Lokasi penangkapan tersebar di beberapa titik strategis yang menjadi pusat keramaian dan konflik. Sebagian besar tersangka ditangkap di area sekitar Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DIY yang berlokasi di Jalan Malioboro, yang merupakan titik awal bermulanya kericuhan. Selain itu, tim gabungan juga menangkap pelaku di kawasan Tugu Golong Gilig serta di sekitar Bundaran Universitas Gadjah Mada (UGM).

Pelanggaran Hukum Anak dan Proses Pembinaan Khusus

Di antara 157 tersangka tersebut, terdapat 21 orang yang masih berstatus sebagai anak-anak atau berada di bawah usia 18 tahun. Kapolda DIY menyatakan bahwa para remaja ini akan segera dikembalikan kepada orang tua masing-masing setelah melalui serangkaian prosedur hukum yang sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Proses penanganan kasus ini melibatkan Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) untuk memastikan hak-hak anak tetap terlindungi.

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Komisaris Besar Yani Permana menjelaskan bahwa peran anak-anak dalam kerusuhan ini terbatas hanya pada tindakan melempar benda-benda kecil dan tidak terlibat dalam aksi perusakan berat. Namun, kepolisian menegaskan bahwa proses pembinaan tidak berhenti pada pengembalian anak kepada keluarga saja. Pihak kepolisian akan terus menjalin komunikasi aktif dengan orang tua, pihak sekolah, dan pemerintah daerah untuk memantau perkembangan perilaku mereka ke depan.

Status Mahasiswa UGM dan Tim Pencari Fakta

Sebelum terjadinya kerusuhan, demonstrasi yang digelar oleh mahasiswa dan elemen masyarakat lain di kawasan Titik Nol Kilometer Yogyakarta sejak Selasa siang berjalan secara tertib dan aman. Namun, situasi berubah drastis di malam hari ketika sekelompok orang mulai melakukan pembakaran dan pelemparan. Untuk mengusut tuntas penyebab dan dinamika kerusuhan, Polda DIY membentuk Tim Pencari Fakta (TPF) yang terdiri dari perwakilan Universitas Gadjah Mada, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), dan Ombudsman RI.

Gabriel Lele, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) UGM, menginformasikan bahwa terdapat delapan mahasiswa UGM yang diduga ditangkap dalam insiden tersebut. Enam dari mereka adalah mahasiswa Fisipol, satu mahasiswa Fakultas Filsafat, dan satu mahasiswa Fakultas Kehutanan. Tim universitas telah mendatangi markas polisi namun belum bisa memastikan kondisi terkini para mahasiswa tersebut karena belum ada konfirmasi resmi dari kampus terkait status kartu mahasiswa mereka.

Proses Hukum Terhadap Dewasa dan Hasil Tes Narkoba

Sedangkan terhadap 136 orang dewasa yang ditangkap, proses hukum akan berlanjut secara penuh sesuai ketentuan pidana umum. Polisi menekankan bahwa seluruh 157 tersangka telah menjalani tes urine dan hasilnya negatif, artinya tidak ada satu pun dari mereka yang mengonsumsi narkoba saat atau sebelum ditangkap. Hal ini menunjukkan bahwa motivasi kerusuhan murni berasal dari unsur unjuk rasa yang bergejolak.

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Pelaksana Tugas Kepala Bidang Humas Polda DIY, Ajun Komisaris Besar Novita Eka Sari, menambahkan bahwa kepolisian sedang verifikasi ketat identitas para tersangka yang mengaku sebagai mahasiswa. Verifikasi ini diperlukan untuk memastikan klaim status mahasiswa melalui kartu identitas resmi dan konfirmasi langsung ke kantor fakultas masing-masing. Hingga kini, penyelidikan mengenai motif perusakan dan pembakaran di depan Gedung DPRD DIY masih terus dilakukan oleh unit reserse.