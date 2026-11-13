Polda DIY Klarifikasi Kontroversi Truk Polis Bertugas Mengamankan Demo Hari Pahlawan

Polda DIY menegaskan personel dalam truk tersebut adalah anggota Satgas PAGAR dari reserse yang berpakaian sipil untuk menjaga keamanan pasca-ricuh di UGM, bukan anggota ormas.

Polda Daerah Istimewa Yogyakarta secara resmi membantah isu viral yang menyebutkan bahwa sebuah truk milik kepolisian digunakan untuk memindahkan anggota organisasi masyarakat. Klarifikasi ini dikeluarkan menyusul laporan di media sosial yang mengklaim personel dalam kendaraan tersebut merupakan pendukung ormas yang sedang dibawa ke pusat kejadian aksi demo berujung ricuh pada momentum Hari Pahlawan, 10 November 2026 lalu. Kapolda melalui Plt Kabid Humas AKBP Novita Eka Sari menegaskan bahwa semua personel yang terlihat di dalam truk adalah anggota resmi kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta.

Identitas Personel Adalah Anggota Reserse

AKBP Novita Eka Sari menjelaskan secara rinci bahwa individu yang berada di dalam truk tersebut bukanlah elemen eksternal, melainkan bagian integral dari Satuan Tugas PAGAR atau Satuan Tugas Patroli Siaga Reserse. Seluruh anggota yang dimuat dalam kendaraan operasional tersebut adalah polisi bersertifikat yang bertugas untuk patroli siaga di kawasan strategis. Penegasan ini sangat penting untuk menghilangkan kesalahpahaman publik bahwa kendaraan patroli digunakan untuk mengangkut massa atau simpatisan kelompok tertentu, ketika fakta di lapangan menunjukkan bahwa yang ditransportasikan adalah aparat penegak hukum yang sedang dalam misi tugas.

Also read Komnas HAM minta Polda DIY bebaskan peserta aksi tanpa bukti kekerasan

Strategi Operasi Mengabaikan Seragam Dinas

Salah satu alasan utama mengapa identitas personel menjadi kabur dan memicu spekulasi adalah karena strategi operasional yang mereka gunakan selama pengamanan aksi unjuk rasa. AKBP Novita menerangkan bahwa anggota reserse memang bertugas mengenakan pakaian sipil atau pakaian preman, bukan seragam dinas polisi yang standar. Penggunaan pakaian non-resmi ini dilakukan secara tertutup sebagai bagian dari taktik penyelidikan dan pengamatan lapangan yang lebih efektif dalam situasi kerawanan keamanan. Dengan tidak mengenakan atribut kepolisian yang khas, personel reserse dapat bergerak lebih luwes dan tidak menarik perhatian massa yang sedang emosional, sehingga memungkinkan pemantauan situasi di balik layar tanpa memicu eskalasi konflik tambahan.

Lokasi Kritikal di Kawasan Bundaran UGM

Misi pengamanan ini berpusat pada kawasan Bundaran Universitas Gadjah Mada yang terletak di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Aksi unjuk rasa yang berlangsung di wilayah ini pada Rabu, 11 November 2026, akhirnya berubah menjadi ricuh yang memerlukan penanganan cepat dari aparat. Keberadaan Satgas PAGAR di lokasi ini sangat vital untuk memastikan stabilitas keamanan, terutama mengingat historisitas area kampus sebagai titik kumpul demonstran. Penempatan personel di truk beroperasi sebagai respons langsung terhadap dinamika massa yang tidak terprediksi di sekitar kampus tertua di Indonesia ini.

Advertisement

Proses Pembubaran Massa di Malioboro

Situasi keamanan memanas setelah massa mulai membubarkan diri dari kawasan Malioboro sekitar pukul 18.30 WIB. Peristiwa pembubaran ini menjadi momen kritis di mana potensi bentrokan antara massa dengan aparat atau antar-massa sendiri sangat tinggi. Satgas PAGAR ditugaskan khusus untuk memantau dan menjaga wilayah-wilayah yang dinilai rawan pada periode waktu tersebut. Tugas mereka adalah memastikan bahwa pembubaran massa berjalan tertib dan tidak berubah menjadi aksi anarkis yang lebih luas, sehingga kehadiran mereka di truk berfungsi sebagai unit mobilitas cepat untuk respons insiden.

AKBP Novita Eka Sari kembali mengonfirmasi kebenaran informasi ini pada Jumat, 13 November 2026, dalam konferensi pers resmi untuk meredakan sentimen negatif di kalangan netizen. Penjelasan ini merupakan bagian dari upaya transparansi institusi kepolisian dalam memberikan konteks lengkap mengenai operasional keamanan di tengah situasi sosial yang sensitif. Dengan mengklarifikasi fakta bahwa yang dibawa adalah anggota reserse berpakaian sipil, Polda DIY berharap dapat memperbaiki narasi publik dan memastikan bahwa fokus masyarakat tetap pada upaya pemulihan keamanan di wilayah Sleman dan Yogyakarta secara umum pasca-insiden hari pahlawan.