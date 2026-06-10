Polda Bali Mengungkap 111 Kasus Narkotika dan Memusnahkan Barang Bukti Senilai Rp13 Miliar

Polda Bali bersama jajaran polres berhasil mengungkap 111 kasus narkotika dan memusnahkan barang bukti narkotika senilai Rp13 miliar. Operasi Antik Agung-2026 dilakukan selama 16 hari dari 13 hingga 18 Mei 2026.

Bersama jajaran polres, Polda Bali berhasil mengungkap 111 kasus narkotika dan memusnahkan barang bukti narkotika senilai Rp13 miliar. Operasi Antik Agung-2026 dilakukan selama 16 hari dari 13 hingga 18 Mei 2026.

Operasi ini fokus pada pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba (P4GN) demi menjaga situasi kamtibmas yang kondusif. Kapolda Bali, Irjen Pol Daniel Adityajaya, mengatakan bahwa Polda Bali dan jajaran telah melaksanakan operasi Antik Agung-2026 dan berhasil menyapu bersih seluruh target operasi (TO) serta mengungkap puluhan kasus non-TO. Capaian total ungkap kasus dan tersangka Polda Bali dan jajaran berhasil mengamankan total 138 tersangka dari 111 kasus yang diungkap.

Rincian target operasi berhasil diungkap 100 persen atau 77 target dari 74 kasus dengan 77 orang pelaku. Non-target operasi sebanyak 37 kasus berhasil diungkap dengan mengamankan 61 orang pelaku. Berdasarkan hasil pemeriksaan, para pelaku diketahui memiliki peran strategis sebagai penjual, pengedar, perantara, hingga kurir narkoba. Rincian barang bukti dan nilai estimasi total barang bukti yang berhasil disita dari seluruh wilayah hukum Polda Bali bernilai fantastis, yakni mencapai Rp13.155.843.400.

Keberhasilan ini diklaim mampu menyelamatkan sekitar 40.846 jiwa anak bangsa dari bahaya narkotika. Untuk akumulasi barang bukti yang disita narkotika jenis sabu 6.279,22 gram netto, ganja 2.123,41 gram netto, ekstasi 584 butir, mephedrone 937 butir, tembakau gorila atau sintetis 53,46 gram netto, pil koplo 1.282 butir, kokain 23,5 gram netto. Modus operandi dan pasal yang dipersangkakan.

Para tersangka mengedarkan narkotika golongan I di wilayah Bali melalui jalur darat serta memanfaatkan jalur udara atau pesawat dari luar negeri khusus untuk penyelundupan jenis mephedrone. Pasal yang dipersangkakan untuk memberikan efek jera, para pelaku dijerat dengan pasal berlapis. Primer & Subsider: Pasal 609 ayat (2) huruf a Undang-undang nomor 1, tahun 2023 tentang KUHP Jo. Undang-undang nomor 1, tahun 2026 tentang penyesuaian pidana, serta Pasal 610 Ayat (2) huruf a.

Ancaman hukuman pidana penjara seumur hidup atau maksimal 20 tahun dan denda kategori VI. Kemudian, Undang-undang narkotika Pasal 114 ayat (1) & (2) serta Pasal 111 ayat (1) dan (2) Undang-undang RI nomor 35, tahun 2009 tentang narkotika. Ancaman hukuman mulai dari minimal 4-5 tahun penjara hingga pidana mati, pidana seumur hidup, serta denda miliaran rupiah.

Polda Bali beserta jajaran langsung melakukan pemusnahan barang bukti di wilayah masing-masing, dimana pemusnahan barang bukti merupakan salah satu tindakan profesionalisme Polri dalam penegakan hukum. Saat ini, tim penyidik masih terus melakukan pemeriksaan mendalam guna membongkar jaringan narkoba ini hingga ke akar-akarnya, baik jaringan nasional maupun internasional





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Polda Bali Operasi Antik Agung-2026 Narkotika Barang Bukti Rp13 Miliar

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