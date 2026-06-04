Polda Bali Fokuskan Penegakan Hukum Elektronik dalam Operasi Patuh Agung 2026

Polda Bali menggelar Latihan Pra Operasi Patuh Agung 2026 dengan fokus pada penegakan hukum berbasis elektronik menggunakan ETLE untuk meningkatkan disiplin lalu lintas secara transparan, akuntabel, dan humanis.

Direktorat Lalu Lintas Polda Bali menggelar Latihan Pra Operasi atau Latpraops Patuh Agung 2026 di Gedung BPKSDM Provinsi Bali pada Kamis, 4 Juni 2026. Kegiatan ini dipimpin oleh Karo Ops Polda Bali Kombes Pol.

Soelistijono bersama Direktur Lalu Lintas Polda Bali Kombes Pol. Turmudi. Latpraops diikuti oleh para pejabat operasi dan personel yang tergabung dalam Satuan Tugas Operasi Patuh Agung 2026. Tujuan utama latihan ini adalah menyamakan persepsi, pola tindak, dan meningkatkan kesiapan personel sebelum operasi dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah hukum Polda Bali.

Operasi Patuh Agung 2026 mengusung tema 'Optimalisasi Transformasi Penegakan Hukum Secara Elektronik'. Tema ini menegaskan komitmen Polda Bali dalam memodernisasi sistem penegakan hukum lalu lintas melalui pemanfaatan teknologi digital, khususnya Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE. Direktur Lalu Lintas Polda Bali Kombes Pol. Turmudi menyatakan bahwa transformasi digital ini bertujuan membangun sistem yang lebih transparan, akuntabel, dan humanis.

ETLE, baik yang statis maupun mobile, akan menjadi instrumen utama dalam penindakan pelanggaran selama operasi berlangsung. Dengan pendekatan ini, diharapkan penindakan tidak lagi bersifat subjektif dan mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang. Selain mengedepankan penegakan hukum berbasis elektronik, Operasi Patuh Agung 2026 juga menargetkan penurunan angka pelanggaran lalu lintas, menekan fatalitas kecelakaan, serta mengurai kemacetan di sejumlah titik rawan, terutama di kawasan wisata dan jalur utama dengan tingkat mobilitas tinggi.

Personel yang mengikuti Latpraops mendapat pembekalan teknis terkait pengoperasian perangkat tilang elektronik, mekanisme penginputan data pelanggaran, dan prosedur penindakan yang mengedepankan pendekatan edukatif dan preventif kepada masyarakat. Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas, bukan sekadar menimbulkan ketakutan akan sanksi. Melalui persiapan yang matang, Ditlantas Polda Bali berharap Operasi Patuh Agung 2026 dapat berjalan efektif dan optimal. Keberhasilan operasi ini juga akan berkontribusi dalam menjaga citra Bali sebagai destinasi wisata dunia yang aman, tertib, dan berkeselamatan.

Masyarakat dan wisatawan diharapkan dapat merasakan dampak positif dari peningkatan disiplin berlalu lintas. Polda Bali juga mengajak seluruh pengguna jalan untuk mendukung operasi ini dengan mematuhi aturan lalu lintas. Dengan demikian, tujuan akhir untuk menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di Bali dapat tercapai





antaranews / 🏆 6. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Operasi Patuh Agung ETLE Polda Bali Lalu Lintas Penegakan Hukum

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Korlantas kedepankan pendekatan humanis dalam Operasi Patuh 2026Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri mengedepankan pendekatan humanis dalam pelaksanaan Operasi Patuh 2026 yang digelar serentak di seluruh Indonesia pada 8-21 ...

Read more »

Polda Metro Jaya kerahkan 2.798 personel dalam Operasi Patuh Jaya​Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya mengerahkan sebanyak 2.798 personel gabungan dalam pelaksanaan Operasi Patuh Jaya 2026 yang digelar serentak mulai ...

Read more »

Operasi Patuh Jaya 2026 Digelar 8-21 Juni di Jakarta, Polda Metro Jaya Kerahkan 2.798 PersonelKegiatan ini menjadi bagian dari upaya menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di wilayah Jakarta dan sekitarnya.

Read more »

SIM Digital Sudah Bisa Digunakan dalam Operasi Patuh Mulai 8-21 Juni MendatangSIM Digital sudah bisa digunakan dalam Operasi Patuh 8-21 Juni 2026. ETLE dan tilang biasa akan menegakkan aturan lalu lintas secara ketat di jalan.

Read more »