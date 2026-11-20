Polda Bali menangkap 9 tersangka eksploitasi seksual anak melalui aplikasi MiChat dalam operasi KRYD November 2026. Kasus ini melibatkan 11 korban termasuk anak di bawah umur.

Tim Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah (Polda) Bali berhasil membongkar jaringan eksploitasi seksual terhadap anak di bawah umur yang beroperasi dengan modus memanfaatkan aplikasi pesan singkat MiChat. Operasi penindakan besar-besaran ini dilakukan oleh Kombes Stevy Frits Pattiasina, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Bali, yang mengungkap lima kasus terpisah yang tersebar di unit Ditreskrimum Polda Bali serta empat kepolisian resor (polres) di wilayah hukumnya.

Mekanisme Eksploitasi Seksual Lewat Aplikasi

Para pelaku menjalankan praktik kriminal tersebut dengan menawarkan jasa pelayanan booking online atau yang dikenal dengan akronim BO melalui platform digital MiChat. Modus ini memanfaatkan kemudahan akses aplikasi pesan untuk mempertemukan korban dengan pelaku tanpa pengawasan yang memadai, sehingga anak-anak rentan menjadi sasaran eksploitasi seksual. Direktur Stevy Frits Pattiasina menegaskan bahwa penanganannya didasarkan pada lima laporan polisi yang diterima oleh unit Ditreskrimum Polda Bali dan empat polres jajarannya selama periode operasi.

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Langkah penindakan ini merupakan bagian integral dari kegiatan rutin yang ditingkatkan atau KRYD Gakkum TPPO dan PMI yang diselenggarakan oleh Polda Bali. Kegiatan tersebut fokus pada tindak pidana perdagangan orang serta permasalahan pekerja migran Indonesia, namun dalam operasi kali ini, fokus utama tertuju pada pembongkaran jaringan eksploitasi seksual anak yang dilakukan secara terstruktur dan menggunakan sarana teknologi informasi.

Posisi Para Pemangku Kepentingan dan Tim Penindakan

Kombes Stevy Frits Pattiasina memimpin langsung pengungkapan kasus ini yang diumumkan secara terbuka melalui konferensi pers di lobi Ditreskrimum Polda Bali, Denpasar, pada Jumat, 20 November 2026. Pernyataan resmi dari Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Bali ini bertujuan untuk memberikan transparansi kepada publik mengenai sejauh mana upaya penegakan hukum terhadap kejahatan berbasis digital yang mengancam keselamatan anak-anak di Bali.

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Operasi ini melibatkan koordinasi ketat antara Ditreskrimum Polda Bali dengan berbagai kepolisian daerah di bawah naungannya. Keterlibatan Polresta Denpasar, Polres Badung, Polres Gianyar, dan Polres Jembrana menunjukkan bahwa jaringan eksploitasi ini tidak terbatas pada satu lokasi saja, melainkan tersebar di beberapa wilayah strategis di Bali yang menjadi perhatian khusus aparat keamanan dalam menjaga ketertiban dan keamanan publik.

Dampak Nyata dan Langkah Hukum Selanjutnya

Dari hasil pelaksanaan KRYD Gakkum TPPO dan PMI yang berlangsung intensif selama periode 13 hingga 19 November 2026, aparat kepolisian berhasil mengamankan sembilan orang yang diduga terlibat dalam tindak pidana eksploitasi seksual. Para tersangka yang diamankan terdiri dari tujuh laki-laki dan dua perempuan, yang kini akan menjalani proses penyidikan lebih lanjut di tengah jaringan mereka.

Dampak sosial yang ditimbulkan dari praktik ini sangat serius mengingat jumlah korban yang terlindungi oleh aparat mencapai sebelas orang. Para korban terdiri dari tujuh anak di bawah umur dan empat orang dewasa, yang menandakan bahwa modus eksploitasi ini menjangkau berbagai kelompok usia yang rentan. Keberhasilan pengamanan korban ini menjadi langkah awal penting dalam pemulihan psikologis dan sosial bagi para korban eksploitasi seksual di Bali.

Operasi penindakan serentak ini menandai komitmen kuat Polda Bali dalam memberantas kejahatan berbasis teknologi informasi yang merugikan masyarakat, khususnya anak-anak. Dengan mengungkap lima laporan polisi sekaligus, pihak kepolisian berharap dapat memutus rantai eksploitasi seksual online dan memberikan efek jera bagi para pelaku yang memanfaatkan aplikasi MiChat untuk tujuan kriminal. Kasus-kasus ini akan terus ditindaklanjuti melalui proses hukum yang ketat demi keadilan bagi para korban.