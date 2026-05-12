Polandia Optimistis Perdagangan, Investasi, Kerjasama Bisnis dengan Indonesia meningkat, Uraikan Berkaitan dengan Kopi

Jakarta (ANTARA) - Duta Besar Polandia di Jakarta Barbara Szymanowska optimistis perdagangan, investasi, dan kerja sama bisnis dengan Indonesia meningkat, termasuk bertambahnya minat masyarakat Indonesia terhadap produk Polandia.

Sebaliknya, produk Indonesia, terutama kopi, juga semakin populer di Polandia. Kedutaan Besar Polandia di Indonesia memperingati 235 tahun Konstitusi 3 Mei 1791, yang disebut sebagai konstitusi modern pertama di Eropa dan kedua di dunia. Dalam sambutannya pada acara yang dihadiri sejumlah pejabat Indonesia dan duta besar negara-negara sahabat itu, Szymanowska juga menyoroti pentingnya menjaga prinsip Piagam PBB, termasuk penghormatan terhadap integritas teritorial, kemanusiaan, dan hukum internasional di tengah tantangan global.

Polonia turut menyampaikan penghormatan kepada prajurit Indonesia yang gugur saat menjalankan tugas perdamaian. Terkait dengan peringatan 235 tahun Konstitusi 3 Mei 1791 ini, dia menggarisbawahi bahwa konstitusi tersebut merupakan pencapaian luar biasa bangsanya





