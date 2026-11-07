Polairud Papua Barat Daya Tangkap Perdagangan Ilegal Satwa Liar Raja Ampat

Ditpolairud Polda Papua Barat Daya mengamankan 128 ekor satwa liar dan satu tersangka di Sorong terkait dugaan perdagangan ilegal burung dan reptil endemik Raja Ampat.

Polisi dari Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara ( Ditpolairud) Polda Papua Barat Daya berhasil menggagalkan upaya perdagangan ilegal satwa liar di wilayah Kabupaten Sorong pada Sabtu, 7 November 2026. Operasi penegakan hukum tersebut berpusat di Jalan Tuturuga, dimana petugas mengamankan 128 ekor hewan langka dan satu tersangka pria dalam keadaan utuh.

Rincian Penangkapan Satwa Langka Endemik

AKP Imran sebagai Kepala Seksi Intelijen Subdirektorat Penegakan Hukum Ditpolairud Polda Papua Barat Daya mengungkapkan bahwa total hewan yang disita terdiri atas empat karton berisi spesies burung dan reptil. Dari jumlah tersebut, dua ekor adalah burung Kakatua Jambul Kuning yang memiliki nilai konservasi tinggi.

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Selain burung, petugas juga menemukan satu ekor kuskus pohon yang diduga keras merupakan jenis endemik Raja Ampat. Penemuan hewan primata ini sangat krusial mengingat habitat alaminya sangat terbatas pada kepulauan di Kabupaten Raja Ampat. Satwa primata ini biasanya hidup di pepohonan tinggi dan sangat sensitif terhadap gangguan manusia.

Sisa penemuan meliputi 125 ekor kadal panana yang dikumpulkan dalam wadah karton. Jumlah besar kadal ini menunjukkan bahwa aktivitas penangkapan dilakukan secara sistematis dan bukan untuk tujuan pribadi. Pengumpulan dalam jumlah massal ini menjadi indikator kuat adanya jaringan perdagangan ilegal yang terorganisir di wilayah tersebut.

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Motif Investigasi Berdasarkan Informasi Masyarakat

Operasi penegakan hukum ini berawal dari laporan kredibel yang diterima oleh kepolisian mengenai dugaan aktivitas penjualan satwa liar. Informasi awal yang berkembang menyebutkan bahwa burung dan reptil tersebut diduga berasal dari wilayah Misool di Kabupaten Raja Ampat, yang merupakan salah satu kawasan biodiversitas terkaya di Indonesia.

Merespon data intelijen tersebut, tim Subdirektorat Penegakan Hukum Ditpolairud Polda Papua Barat Daya segera melakukan penyelidikan mendalam. Tim kemudian memverifikasi lokasi yang dilaporkan oleh masyarakat dan menemukan jejak aktivitas perdagangan di Jalan Tuturuga, Kabupaten Sorong. Keberhasilan investigasi ini membuktikan efektivitas kerjasama antara kepolisian dengan masyarakat sekitar.

Proses Hukum dan Status Tersangka

Petugas kepolisian berhasil membawa seorang pria berinisial A ke Markas Besar Ditpolairud Polda Papua Barat Daya untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Pria ini saat ini masih diamankan oleh pihak kepolisian untuk proses interogasi dan pendalaman bukti. Status tersangka masih dalam tahap penetapan mengingat perlunya verifikasi menyeluruh terhadap jaringan distribusi.

AKP Imran menyatakan bahwa penyidik masih melakukan pendalaman perkara untuk menelusuri asal-usul satwa dan tujuan penguasaan hewan-hewan tersebut. Investigasi juga difokuskan untuk membongkar kemungkinan adanya jaringan yang lebih luas yang terlibat dalam aktivitas perdagangan satwa liar ilegal ini. Proses hukum akan berjalan sesuai prosedur baku yang berlaku.

Koordinasi Lembaga Konservasi dan Perawatan Hewan

Untuk memastikan kesejahteraan hewan yang disita, seluruh satwa liar telah dititiprawatkan kepada Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Papua Barat Daya. Kepala Bidang Wilayah I BBKSDA Papua Barat Daya, Nanang Hari Murdani, menyatakan pihaknya akan melakukan pemeriksaan kesehatan dan identifikasi jenis secara ketat terhadap setiap individu satwa.

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Tujuan utama titip rawat ini adalah untuk mendapatkan verifikasi ilmiah mengenai status perlindungan masing-masing spesies yang ditemukan. BBKSDA Papua Barat Daya bertanggung jawab penuh atas perawatan, pemeriksaan kesehatan, dan identifikasi jenis satwa tersebut sebelum keputusan selanjutnya diambil oleh pihak berwenang.

Dampak Hukum dan Ancaman Pelepasliaran

Penanganan perkara ini akan didalami berdasarkan ketentuan perundang-undangan di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Dasar hukum utama yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024. Sanksi pidana akan dijatuhkan sesuai dengan beratnya pelanggaran yang dilakukan terhadap ekosistem alam.

BBKSDA Papua Barat Daya berkomitmen untuk melakukan perawatan maksimal terhadap satwa-satwa tersebut. Upaya pelepasliaran kembali ke habitat aslinya akan diupayakan apabila kondisi kesehatan dan hasil pemeriksaan laboratorium memungkinkan. Langkah ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk menjaga kelestarian populasi satwa endemik Papua Barat Daya.

Imbauan Pencegahan dan Penegakan Hukum Berkelanjutan

Ditpolairud Polda Papua Barat Daya menegaskan akan terus melakukan penegakan hukum yang tegas terhadap dugaan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Kepastian hukum ini diharapkan dapat menjadi efek jera bagi pelaku perdagangan ilegal lainnya di wilayah provinsi tersebut.

Pihak kepolisian juga mengimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan penangkapan, penguasaan, pemeliharaan, pengangkutan, maupun perdagangan satwa liar yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. Masyarakat diajak untuk turut serta melaporkan kepada aparat apabila mengetahui adanya aktivitas yang diduga melanggar hukum perlindungan satwa liar.