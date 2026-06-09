Pola komunikasi sebagai alat murni dalam proses politisasi ide-ide

Analisis terhadap peran oposisi dalam demokrasi Indonesia pasca-Pemilu 2024, termasuk posisi PDI Perjuangan sebagai penyeimbang, tren koalisi luas, dan mekanisme pengawasan alternatif.

Dalam demokrasi, oposisi memainkan peran penting dalam mengawasi kekuasaan pemerintah. Tanpa oposisi, kebijakan dapat diambil tanpa kritik yang mendalam, meningkatkan risiko penyalahgunaan wewenang. Indonesia, berbeda dengan sistem dua partai, cenderung membentuk koalisi luas pasca-Reformasi, sehingga batas antara pemerintah dan oposisi sering kabur. setelah Pemilu 2024 , hampir semua partai tergabung dalam koalisi Presiden Prabowo Subianto, membuat ruang oposisi semakin sempit.

Fenomena ini dianggap menandakan demokrasi mayoritarian yang kuat, di mana fungsi pengawas parlemen melemah karena kritik internal terbatas. Kekhawatiran ini menumbuhkan diskusi tentang pentingnya oposisi sebagai penyeimbang kekuasaan. Karakter politik Indonesia adalah kecenderungan ke koalisi luas. 加入 pemerintahan umumnya lebih menguntungkan bagi partai karena akses ke sumber daya dan program.

Sejak Reformasi, tidak ada partai yang bertahan sebagai oposisi selama lebih dari dua periode (sepuluh tahun). PDI-P, Gerindra, Demokrat, dan PKS pernah menjadi oposisi resmi selama dua periode, tetapi biasanya bergabung dengan pemerintah setelah pemilu. Meski demikian, posisi di luar pemerintahan tetap menarik bagi partai yang ingin membersihkan citra sebagai kekuatan kritis. PDI Perjuangan menjadi sorotan karena partai besar terakhir yang tidak masuk kabinet Prabowo.

Banyak yang menganggapnya oposisi, namun PDI-P lebih tepat disebut sebagai "penyeimbang" karena kadang mendukung dan kadang mengkritik. Misalnya, pada RUU TNI, sikapnya dianggap lebih lunak dibanding harapan oposisi konvensional. Debat tentang apakah PDI-P adalah oposisi sejati ou tidak masih berlangsung, menunjukkan betapa cairnya peran oposisi di Indonesia. Oposisi tidak selalu menolak secara konsisten, melainkan menyesuaikan dengan isu.

Ketiadaan oposisi partai yang kuat tidak berarti demokrasi lemah. Mekanisme pengawasan lain tetap berfungsi: masyarakat sipil, media, akademisi, LSM, dan lembaga peradilan. Jajak pendapat Litbang pada Februari 2025 menunjukkan bahwa mayoritas publik percaya kelompok-kelompok tersebut dapat mengawasi pemerintah. Meski demikian, hampir 70 persen responden yakin bahwa kekuatan oposisi akan muncul selama masa jabatan Prabowo-Gibran, baik dari partai maupun luar parlemen.

Ini menegaskan bahwa fungsi oposisi dalam sistem demokrasi tetap diperlukan, meski bentuknya dapat berubah-ubah dalam konteko politik Indonesia yang dinamis





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