Pokemon RUN 30 Indonesia Targetkan 15.000 Peserta di GBK, Tiket Hampir Habis

Reyhan Syofyano dari AKG Entertainment menyatakan tiket Pokemon RUN 30 Indonesia hampir habis terjual. Acara peringatan 30 tahun Pokemon ini akan digelar pada 13 Desember 2026 di Gelora Bung Karno Jakarta dengan 15.000 kapasitas.

Reyhan Syofyano, Kepala Pengembangan Bisnis AKG Entertainment, mengonfirmasi bahwa penjualan tiket untuk acara Pokemon RUN 30 Indonesia hampir sepenuhnya habis terjual. Perayaan peringatan 30 tahun franchise Pokemon ini dijadwalkan akan dilaksanakan pada hari Minggu, 13 Desember 2026, di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta.

Kapasitas total peserta yang disiapkan untuk edisi spesial tersebut adalah sebanyak 15.000 orang. Tingginya antusiasme para penggemar pokemon di Indonesia menjadi alasan utama penyelenggara menetapkan jumlah partisipan sebesar itu untuk memastikan acara berlangsung meriah namun tetap terkendali.

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Mekanisme Pembagian Gelombang Peserta

Race Organizer Pokemon RUN 30 Indonesia dari DeBrads, Eca, menjelaskan bahwa panitia akan menerapkan sistem gelombang keberangkatan atau yang dikenal dengan istilah wave. Pembagian ini dilakukan untuk memastikan kenyamanan setiap peserta selama menempuh rute lomba.

Seluruh kategori tiket, baik Individual, Family, maupun Team of Four, akan menempuh rute yang sama dengan jarak tempuh sekitar lima kilometer. Sistem wave ini dirancang agar peserta tidak merasa terdesak dan dapat menikmati suasana lomba dengan lebih baik.

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Posisi Stakeholder dan Alasan Peningkatan Kapasitas

Reyhan Syofyano menyatakan bahwa keputusan untuk menambah kapasitas peserta hingga 15.000 orang didasarkan pada respons pasar yang luar biasa tinggi. Hal ini dipicu oleh keberhasilan penyelenggaraan Pokemon RUN pada tahun 2024 yang lalu, di mana tiket cepat habis terjual.

Acara Pokemon RUN 2024 sebelumnya telah sukses digelar di empat kota berbeda di Indonesia, yaitu Bali, Surabaya, Yogyakarta, dan Jakarta. Respons positif dari penyelenggaraan di empat kota tersebut menjadi pertimbangan strategis bagi AKG Entertainment untuk menambah kuota peserta di tahun 2026.

Dampak Nyata bagi Konsumen dan Langkah Selanjutnya

Harga tiket untuk setiap peserta ditetapkan sebesar Rp 899.000, yang belum termasuk pajak dan biaya administrasi. Penjualan tiket resmi dijadwalkan akan berakhir pada hari Minggu, 15 November 2026, pukul 12.00 WIB.

Penyelenggara memastikan bahwa jumlah peserta tetap mempertimbangkan kapasitas maksimum area Gelora Bung Karno dan Jalan Jenderal Sudirman. Langkah ini diambil agar pelaksanaan acara dapat berlangsung dengan tertib dan aman bagi seluruh pengunjung yang hadir.