Pokemon Luncurkan Booster Pack "30th Celebration" untuk Perayaan 30 Tahun

The Pokemon Company mengumumkan peluncuran booster pack "30th Celebration" yang akan tersedia global pada 16 September 2026, dengan kartu koleksi eksklusif termasuk kategori FUR karya Yoshirotten dan 30 varian Pikachu hologram.

The Pokemon Company mengumumkan peluncuran produk baru berupa booster pack "30th Celebration" untuk permainan kartu koleksi Pokemon . Produk ini akan tersedia secara global mulai 16 September 2026, kecuali di beberapa wilayah tertentu, sebagai bagian dari perayaan 30 tahun Pokemon Game Kartu Koleksi .

Booster pack ini merupakan bagian dari seri Evolusi Mega dan berisi kartu-kartu hologram khusus. Salah satu fitur utama adalah kartu dengan kategori FUR (Futuristic Rare) yang menampilkan ilustrasi karya Yoshirotten, desainer grafis dari Jepang. Selain itu, terdapat 30 jenis kartu hologram Pikachu yang dibuat oleh 30 ilustrator berbeda, dengan setiap kemasan dijamin memuat satu kartu Pikachu dari koleksi tersebut.

The Pokemon Company juga menyertakan 30 kartu pilihan yang merepresentasikan perjalanan sejarah Pokemon Game Kartu Koleksi selama tiga dekade, termasuk Charizard dari seri awal dan Pikachu & Zekrom GX dari seri Matahari & Bulan. Peluncuran booster pack "30th Celebration" ini menjadi bagian dari rangkaian perayaan besar. Pokemon Game Kartu Koleksi pertama kali diperkenalkan pada tahun 1996 dan telah berkembang menjadi salah satu permainan kartu koleksi paling populer di dunia.

Waktu ketersediaan produk di masing-masing negara dapat berbeda mengikuti kondisi logistik dan perbedaan zona waktu. Produk ini tidak dijual di seluruh wilayah, dan The Pokemon Company mencatat bahwa distribusi global mengharuskan penyesuaian untuk beberapa area tertentu. Pengumuman ini dilakukan pada Sabtu, menegaskan komitmen perusahaan dalam merayakan tiga dekade kontribusi komunitas penggemar secara global





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Pokemon Booster Pack 30Th Celebration Kartu Koleksi Game Kartu Koleksi

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