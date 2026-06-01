Pohon Tumbang Menimpa Lima Pengendara di Depan Unpad Jatinangor Sumedang

Pohon flamboyan diduga lapuk tumbang di jalan nasional depan Unpad Jatinangor, Sumedang, menimpa lima pengendara motor. Korban dibawa ke Rumah Sakit Unpad dengan kondisi satu kritis, dua luka berat, dan dua luka ringan. Petugas BPBD, TNI, Polri, dan SAR Brimob berhasil membersihkan lokasi, lalu lintas kembali normal.

Sejumlah pohon tumbang menimpa lima pengendara sepeda motor di jalan nasional depan Universitas Padjadjaran (Unpad), Kecamatan Jatinangor, Sumedang. Seluruh korban telah dievakuasi ke Rumah Sakit Unpad untuk mendapatkan penanganan medis.

Kepala Pelaksana BPBD Sumedang, Bambang Rianto, menyebut korban terdiri dari satu orang kritis, dua luka berat, dan dua luka ringan. Diduga pohon flamboyan yang tumbang tersebut sudah dalam kondisi lapuk, sehingga roboh dan menimpa kendaraan yang sedang melintas. Petugas BPBD bersama TNI, Polri, dan SAR Brimob Jawa Barat segera melakukan evakuasi batang pohon yang menutup badan jalan. Setelah dibersihkan, arus lalu lintas sudah dapat dilalui kendaraan roda dua maupun empat.

Kabagops Polres Sumedang, Kompol Laksana Wijayanti, menambahkan petugas langsung menuju lokasi setelah menerima laporan





