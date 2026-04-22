Pogba Soroti Peluang Bruno Fernandes di Ballon d'Or dan Berita Sepak Bola Lainnya

Paul Pogba menilai Bruno Fernandes punya kualitas untuk bersaing di level tertinggi, namun minimnya trofi Manchester United menghambatnya. Berita ini dilengkapi dengan kabar transfer, hasil pertandingan, dan isu-isu menarik lainnya dari dunia sepak bola dan teknologi.

Paul Pogba , mantan pemain Manchester United , memberikan pandangan menarik mengenai potensi Bruno Fernandes dalam persaingan Ballon d'Or. Menurut Pogba, Fernandes memiliki kualitas untuk bersaing di level tertinggi dan bahkan menjadi kandidat pemenang penghargaan bergengsi tersebut.

Namun, ia menyayangkan bahwa kesempatan itu mungkin sulit terwujud karena Fernandes bermain di Manchester United. Pogba berpendapat bahwa jika Fernandes bermain untuk klub seperti Manchester City, ia akan memiliki peluang lebih besar untuk masuk tiga besar nominasi Ballon d'Or. Ia menyoroti kontribusi signifikan Fernandes dalam permainan tim, dengan lebih dari 200 kontribusi gol dalam lebih dari 300 pertandingan sejak bergabung pada tahun 2020.

Meskipun demikian, Pogba menekankan bahwa minimnya trofi yang diraih Manchester United menjadi penghalang bagi Fernandes untuk mendapatkan pengakuan yang lebih luas di kalangan elite sepak bola dunia. Ia menyatakan bahwa dalam sepak bola, kemenangan adalah segalanya, dan tanpa trofi, performa individu seringkali tidak mendapatkan perhatian yang cukup. Pogba memuji kemampuan Fernandes yang serba bisa, termasuk kemampuannya berlari tanpa henti, kecerdasan dalam bermain, kemampuan melakukan umpan satu-dua sentuhan, dan tembakan yang akurat.

Meskipun Manchester United belum menunjukkan konsistensi yang diharapkan, Fernandes tetap tampil luar biasa musim ini dan hanya membutuhkan dua assist lagi untuk menyamai rekor 20 assist dalam satu musim Premier League yang dipegang oleh Thierry Henry dan Kevin De Bruyne. Selain itu, dunia sepak bola juga diramaikan dengan kabar mengenai Eduardo Conceicao, wonderkid Brasil berusia 16 tahun yang menjadi incaran sejumlah klub top Eropa, termasuk Manchester United.

Di Indonesia, bek Persija Jakarta, Fajar Fathurrahman, mengungkapkan kekecewaannya setelah timnya ditahan imbang 1-1 oleh PSIM di Gianyar, meskipun mereka mendominasi pertandingan. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, angkat bicara terkait insiden panas yang terjadi di kompetisi usia muda Elite Pro Academy (EPA U-20), menegaskan bahwa tidak ada tempat bagi tindakan kekerasan dalam sepak bola. Persis Solo berhasil keluar dari zona degradasi setelah mengalahkan Bhayangkara FC dengan skor 2-1, dan kini menduduki posisi 15 klasemen.

Suporter Persija Jakarta, Jakmania, meluapkan kekecewaan mereka setelah tim kesayangan mereka gagal meraih kemenangan atas PSIM, membuang dua peluang penalti dalam laga Super League 2025/2026. Pep Guardiola, pelatih Manchester City, menegaskan pentingnya tidak kehilangan poin dalam laga kontra Burnley jika ingin menyalip Arsenal dalam perburuan gelar Liga Inggris musim ini. Sebuah daftar 7 pemain naturalisasi yang belum pernah dipanggil ke Timnas Indonesia juga menjadi sorotan, dengan berbagai faktor seperti usia dan kebutuhan tim menjadi alasan di baliknya.

Pertandingan sengit sedang berlangsung di Stadion Giuseppe Meazza, di mana Inter Milan menjamu Como dalam leg kedua semifinal Coppa Italia musim 2025/2026. Berita-berita lain yang menarik perhatian termasuk kekecewaan Pelatih Persib, Bojan Hodak, terhadap timnya, serta kabar tak sedap yang menimpa Inter dan AC Milan terkait dugaan keterlibatan sejumlah pemain mereka dalam skandal jaringan prostitusi mewah di Italia.

Pemain muda Oumar Nja Ariel Denzel menanggapi isu rasisme terkait aksi Fadly Alberto di laga EPA U-20, yang memicu perdebatan di kalangan warganet. PWNU Jawa Tengah menolak keras wacana perda legalisasi miras, menganggapnya sebagai legalisasi kemungkaran. Di dunia teknologi, Dyson meluncurkan Supersonic Travel Hair Dryer yang lebih kecil dan ringan, dengan spesifikasi canggih dan harga global terbaru. Perbandingan antara iPhone 17 Pro dan iPhone 16 juga menjadi topik yang menarik, meskipun keduanya berada di segmen harga yang berbeda.

