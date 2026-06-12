Pochettino Yakin Skuad AS Sudah Siap Mental Hadapi Paraguay di Piala Dunia 2026

Pelatih Timnas AS Mauricio Pochettino menegaskan tidak memerlukan motivasi kata-kata karena timnya sudah bisa mengatur kesiapan mental sendiri menjelang laga perdana Grup D Piala Dunia 2026 melawan Paraguay. Dia juga mengungkapkan rasa hormat pada Paraguay yang dipimpin pelatih handal Gustavo Alfaro.

Pelatih Timnas Amerika Serikat , Mauricio Pochettino , telah menegaskan bahwa skuadnya tidak memerlukan pidato motivasi ekstra menjelang laga perdana Grup D Piala Dunia 2026 melawan Paraguay .

Pertandingan yang akan diselenggarakan di Los Angeles Stadium pada Sabtu, 13 Juni 2026 pukul 08.00 pagi WIB ini menjadi sorotan utama. Pochettino, yang menjadi pelatih tuan rumah, yakin bahwa timnya sudah mampu mengatur kesiapan mental mereka sendiri. Dalam konferensi pers pada Kamis, 11 Juni, dia menyatakan, Saya sudah berbicara dengan mereka. Saya sudah berbicara... terlalu banyak.

Saya berkata jangan mengharapkan kata-kata motivasi yang luar biasa pada hari Jumat. Tidak, saya justru sebaliknya. Saya pikir sekarang adalah saatnya mereka perlu mempersiapkan diri secara emosional dan mental. Dan saya pikir setiap orang tahu bagaimana caranya untuk siap.

Pernah terjadi pertemuan historis antara AS dan Paraguay di ajang Piala Dunia, yaitu pada edisi pertama tahun 1930, di mana AS menang 3-0 dengan semua gol dicetak oleh Bert Patenaude yang menjadi satu-satunya pemain AS yang menorehkan hat-trick di final Piala Dunia. Meski berstatus tuan rumah dan mendapat dukungan penuh suporter, Pochettino tidak meremehkan Paraguay. Tim tersebut, menurutnya, bukan hanya kompetitif dan agresif, tetapi juga memiliki kualitas permainan yang baik di bawah asuhan pelatih Gustavo Alfaro yang sangat dihormati.

Akan sulit karena Paraguay tidak hanya kompetitif dan agresif, tetapi mereka juga memiliki kualitas bagus dan pelatih hebat dalam diri Gustavo Alfaro, yang melakukan pekerjaan luar biasa dan saya sangat menghormati serta mengaguminya, tuturnya. Sementara itu, dalam berita terpisah, Sony Sonjaya telah menyerahkan 26 nama yang diduga terlibat dalam kasus korupsi MBG ke penyidik Kejagung





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Piala Dunia 2026 Timnas Amerika Serikat Paraguay Mauricio Pochettino Gustavo Alfaro

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