Mauricio Pochettino resmi ditunjuk sebagai pelatih Manchester United menggantikan Michael Carrick. Alderweireld mendukung langkah ini dengan alasan tekanan minim bagi sang manajer baru.

Mauricio Pochettino resmi ditetapkan sebagai pelatih baru Manchester United untuk menggantikan posisi Michael Carrick. Keputusan strategis ini diambil setelah beberapa pekan terakhir nama pelatih Timnas Amerika Serikat tersebut menjadi sorotan utama di dunia sepakbola. Pochettino dilaporkan menerima tawaran untuk melatih Setan Merah dan akan segera memulai tugasnya mulai pekan depan.

Proses Transisi Kepelatihan di Stadion Old Trafford

Mauricio Pochettino tidak perlu berpikir dua kali untuk menerima tawaran monumental dari Manchester United. Ia telah menyetujui kontrak dan bersiap memimpin skuad di laga panas sarat gengsi. Pertarungan pertama Pochettino sebagai manajer Setan Merah dijadwalkan berlangsung saat tim bertandang ke Anfield untuk menghadapi rival bebuyutan Liverpool pada tanggal 22 November mendatang.

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Alderweireld dukung penuh langkah Pochettino

Toby Alderweireld menyatakan dukungan penuh atas langkah Mauricio Pochettino untuk bergabung dengan Manchester United. Ia menilai bahwa keputusan ini sangat tepat karena Manchester United berada dalam situasi buruk belakangan ini. Kondisi tersebut membuat ekspektasi publik terhadap tim tidak terlalu tinggi. Alderweireld merasa hal ini memberikan peluang besar bagi Pochettino.

Peluang kerja tanpa tekanan ekstem

Menurut Toby Alderweireld, minimnya ekspektasi menjadi keuntungan strategis bagi Pochettino. Ia menilai ini adalah waktu yang sempurna bagi pelatih asal Argentina untuk pindah. Pochettino akan memiliki kesempatan untuk bekerja dan mengembangkan idenya tanpa dibebani tekanan berlebih dari suporter maupun media. Alderweireld percaya hal ini memungkinkan pelatih untuk mengeksekusi visi permainan dengan lebih leluasa.

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Keyakinan akan kebangkitan Setan Merah

Toby Alderweireld, yang merupakan mantan anak asuh Mauricio Pochettino, yakin 100 persen bahwa sang pelatih bakal meraih kesuksesan besar di Manchester United. Ia menyebut Pochettino memiliki kemampuan luar biasa sebagai seorang manajer. Alderweireld memprediksi sang pelatih akan membuat banyak perubahan di tempat latihan Manchester United. Selain itu, ia juga akan mengubah mentalitas tim yang sedang mengalami keterpurukan.

Dampak nyata bagi skuad dan lawan

Pergantian pelatih ini diharapkan dapat mengubah arah performa Manchester United secara signifikan. Pochettino diprediksi akan membawa standar baru dalam hal kedisiplinan dan taktik. Toby Alderweireld yakin orang-orang akan terkejut dengan apiknya pekerjaan Pochettino nanti. Laga melawan Liverpool pada tanggal 22 November menjadi tolak ukur pertama bagi kapabilitas pelatih baru dalam menangani situasi krusial di luar kandang.