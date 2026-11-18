Mauricio Pochettino menyelesaikan tugasnya melatih tim nasional Amerika Serikat dengan kemenangan 2-0 sebelum resmi bergabung dengan Manchester United di Carrington.

Mauricio Pochettino resmi mengakhiri kiprahnya sebagai pelatih kepala tim nasional putra Amerika Serikat setelah membawa tim meraih kemenangan telak 2-0 atas Haiti di Cincinnati. Perjalanan kariernya di tingkat internasional ini berakhir dengan mulus, memungkinkannya segera meluncur ke Eropa untuk menghadapi tantangan terbesar berikutnya dalam hidupnya. Pochettino meninggalkan Amerika Serikat dengan membawa serta kemenangan final, menandai transisi yang sangat cepat dari dunia sepak bola internasional menuju liga klub paling bergengsi di dunia. Ia tidak menghabiskan waktu lama untuk beristirahat setelah peluit akhir pertandingan di Cincinnati. Kurang dari dua belas jam setelah pertandingan berakhir, ia sudah mendarat di pusat pelatihan Manchester United di Carrington pada hari Rabu.

Perubahan drastis dalam identitas profesionalnya terlihat jelas dari perlengkapan yang ia kenakan. Saat masih bersama tim nasional Amerika Serikat, ia sering terlihat mengenakan pakaian olahraga Nike dengan lambang US Soccer. Namun, saat tiba di Manchester United, ia telah mengganti merek tersebut menjadi Adidas dengan logo setan merah di dadanya. Ini bukan sekadar pergantian logo, melainkan simbol resmi dari pemindahan tanggung jawabnya ke salah satu klub paling besar di dunia. Kepindahan ini terjadi sangat cepat dan terencana, menunjukkan bahwa Pochettino telah menyiapkan diri untuk fase baru yang penuh tekanan ini jauh sebelum waktunya tiba secara resmi.

Also read Mauricio Pochettino Buka Peluang Boyong Pemain Timnas Amerika Serikat ke Manchester United

Dinamika Kiprah Pochettino di Liga Premier

Pochettino memasuki Manchester United di tengah situasi yang sangat kritis dan menantang bagi klub. Saat menghadapi laga melawan Liverpool di Anfield, klub yang dipimpinnya sebelumnya terancam berada di dasar klasemen Premier League. Situasi ini tentu saja menciptakan tekanan luar biasa bagi siapa pun yang mengambil alih kendali tim. Namun, justru dalam kondisi sulit seperti inilah Pochettino merasa dirinya paling cocok untuk bekerja. Ia bukan mencari posisi yang nyaman, melainkan mencari tantangan yang benar-benar menguji kemampuannya sebagai pelatih. Keputusan ini diambil setelah diskusi mendalam dengan kolega dan rivalnya di liga, termasuk Pep Guardiola.

Kisah di balik keputusan ini dimulai saat keduanya bertemu di Yankee Stadium untuk menyaksikan pertandingan antara New York City FC dan New York Red Bulls. Guardiola, yang saat itu baru saja menganggur setelah meninggalkan Manchester City karena merasa kelelahan fisik dan mental, bertanya langsung kepada Pochettino. Guardiola menanyakan apakah ia merindukan kembali ke Premier League. Pochettino mengakui bahwa ia sedikit merindukan rutinitas harian, suka-duka, serta tujuan yang dirasakan ketika bekerja di bawah sorotan media yang intens. Ia merasa lebih bahagia berada di tim nasional AS, tetapi pada tahap kariernya saat ini, ia membutuhkan tantangan, bukan kenyamanan.

Advertisement

Strategi Transisi Tim dan Dukungan Staf Ahli

Untuk mendukung transisi yang mulus, Pochettino telah menyiapkan tim staf kepelatihan yang sangat akrab dan telah bekerja bersamanya selama bertahun-tahun. Asistennya, Jesus Perez, sudah berangkat lebih dulu ke Inggris setelah kemenangan 6-0 atas Haiti pada leg pertama. Perez akan mulai bekerja mempersiapkan kedatangan pelatih utama dan menyiapkan dasar-dasar taktis untuk pertemuan di Old Trafford. Kehadiran tim staf yang solid ini sangat penting karena mereka memiliki ikatan kuat satu sama lain. Pochettino tidak memerlukan masa orientasi atau pembiasaan karena keakraban tim ini sudah terbentuk sejak lama.

Staf kepelatihan Pochettino terdiri dari orang-orang yang sepenuhnya ia percayai. Miguel D'Agostino, asistennya, telah dikenal sejak mereka masih menjadi pemain muda di Argentina. Toni Jimenez, yang juga bagian dari tim, pernah menjadi rekan setim Pochettino di Espanyol. Pelatih fisik tim adalah putra Pochettino sendiri, Sebastiano, yang telah bekerja di bawah arahan ayahnya selama hampir satu dekade. Keberadaan keluarga dan kolega lama ini menciptakan lingkungan kerja yang stabil dan efisien. Mereka membawa serta pengalaman bertahun-tahun dalam menangani tekanan tinggi di level elite sepak bola dunia.

Tekanan Sejarah dan Harapan di Old Trafford

Manchester United dikenal sebagai salah satu pekerjaan paling sulit di dunia sepak bola modern. Sejak Sir Alex Ferguson pensiun, klub telah memecat banyak pelatih besar dengan profil berbeda. David Moyes, Louis van Gaal, Jose Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer, Erik Ten Hag, hingga Ruben Amorim dan Michael Carrick telah mencoba namun berakhir dengan pemecatan. Meskipun profil mereka berbeda, semua mengalami akhir yang sama di Old Trafford. Namun, Pochettino percaya bahwa kali ini hasilnya bisa berbeda. Ia sengaja mengambil kesempatan yang belum berhasil dimanfaatkan oleh pelatih-pelatih sebelumnya karena merasa lebih siap secara mental dan taktis.

Pochettino ingin membuktikan dirinya kembali di kancah sepak bola elit. Ia menyadari bahwa tugas di Manchester United akan mengujinya dengan cara yang tidak pernah ia alami sebelumnya di Tottenham, Chelsea, atau PSG. Tim staf barunya juga membawa semangat baru, termasuk Silvia Tuya Vinas yang akan menjadi perempuan pertama dalam sejarah staf kepelatihan sebuah klub Premier League. Kehadirannya di sisi Pochettino menambah keberagaman perspektif dalam strategi tim. Dengan kemenangan 6-0 atas Haiti, tim nasional AS telah mengamankan hasil yang bagus, memberi Pochettino kebebasan untuk fokus penuh pada tantangan barunya tanpa beban sisa tanggung jawab internasional yang berat.

Advertisement

Pendekatan Pochettino terhadap tekanan dan sejarah Manchester United sangat berbeda dari pendahulunya. Ia tidak menganggap klub tersebut sebagai tempat yang sial, melainkan sebagai peluang emas untuk menampilkan kualitas terbaiknya. Tim staf yang ia bawa memiliki pola pikir yang jelas dan kebebasan untuk berkreasi. Miguel D'Agostino menekankan bahwa budaya kerja yang diciptakan sangat menghargai tanggung jawab dan pengembangan diri. Semua anggota staf, baik di lapangan maupun di belakang layar, merasa leluasa untuk mengembangkan ide-ide mereka. Hal ini diharapkan dapat menciptakan atmosfer positif yang cepat beradaptasi dengan tuntutan Premier League.

Keputusan Pochettino untuk menyelesaikan tugasnya bersama AS hingga akhir laga leg kedua menunjukkan integritas profesionalnya. Ia tidak meninggalkan timnya di tengah jalan demi kepentingan pribadi. Sebaliknya, ia memastikan bahwa transisi ke Manchester United dilakukan dengan cara yang paling bertanggung jawab. Kemenangan atas Haiti menjadi penutup yang sempurna untuk babak baru dalam kariernya. Kini, seluruh fokusnya beralih ke Old Trafford, tempat ia siap menghadapi kritik, harapan tinggi, dan tekanan besar dari penggemar dan media. Langkah ini adalah langkah berani yang menunjukkan bahwa Pochettino masih memiliki api semangat yang sama seperti saat ia memulai kariernya dua dekade lalu.