Mauricio Pochettino mengecam kartu merah Leny Yoro setelah Manchester United tumbang 4-0. Pelatih menilai keputusan wasit sangat tidak adil dan menghancurkan strategi taktisnya di Anfield.

Mauricio Pochettino menyatakan rasa kecewa yang mendalam usai Manchester United mengalami kekalahan telak dengan skor 4-0 dari Liverpool pada hari Minggu sore di Anfield. Pelatih asal Argentina tersebut menuding kartu merah kontroversial yang dialami Leny Yoro di menit-menit awal sebagai momen penentu yang menghancurkan rencana taktiknya. Hasil kekalahan ini semakin memperburuk posisi tim di klasemen dan menciptakan suasana yang muram di dalam skuad.

Kartu Merah Yoro Gagal Dipertimbangkan Arah Bola

Momen paling kontroversial dalam pertandingan terjadi ketika bek muda Leny Yoro diusir dari lapangan karena dianggap melakukan pelanggaran profesional terhadap Alexander Isak. Pochettino bersikeras keras bahwa keputusan wasit terhadap bek asal Prancis tersebut sangatlah keras dan tidak berdasar. Menurut sang pelatih, terdapat kesalahan fatal dalam penilaian tersebut karena tim VAR tidak mempertimbangkan arah bola sebelum mengambil keputusan akhir.

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Pelatih berusia 52 tahun itu menekankan bahwa tidak ada niat buruk sama sekali dalam tindakan Leny Yoro. Ia menjelaskan bahwa berdasarkan tayangan kamera, bola mengarah langsung ke kiper saat insiden terjadi. Pochettino yakin bahwa jika tayangan ulang ditinjau dengan saksama, jelas terlihat bahwa kontak fisik tersebut bukanlah pelanggaran yang layak mendapatkan kartu merah. Keputusannya untuk membela anak asuhnya dilandasi oleh keyakinan bahwa siapa pun yang memahami sepak bola akan melihat hal serupa.

Strategi Taktik Rusak Sepuluh Menit Pertama

Kehadiran Leny Yoro di tengah pertahanan Manchester United terhalang total setelah kartu merah tersebut, memaksa tim untuk bertahan dengan hanya sepuluh pemain selama lebih dari delapan puluh menit. Pochettino mengakui bahwa rancangan taktik yang telah ia siapkan secara rinci praktis tak lagi berlaku setelah insiden ini terjadi. Kehilangan satu pemain kunci di awal laga membuat struktur pertahanan tim menjadi rapuh dan sulit bertahan menghadapi tekanan Liverpool.

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Pelatih tersebut menggambarkan situasi ini sebagai sesuatu yang sangat menyakitkan dan sama sekali tidak adil bagi para pemainnya. Ia menyebutkan bahwa pertandingan berubah total hanya dalam enam menit pertama, sehingga segala persiapan strategi menjadi tidak relevan. Suasana berat yang diciptakan oleh keputusan wasit tersebut jelas terasa oleh seluruh anggota skuad yang tengah berjuang untuk memulihkan momentum.

Kesempatan Emas dan Penilaian Diri Pemain

Meskipun menyalahkan beberapa aspek eksternal, Pochettino juga tidak menutup mata atas kesalahan yang dilakukan para pemainnya. Ia menyoroti peluang penalti yang gagal dimanfaatkan di awal pertandingan, yang melibatkan Jeremy Jacquet dan Bryan Mbeumo. Kesempatan emas ini sebenarnya bisa mengubah jalannya laga secara signifikan, namun peluang yang tersedia tersebut tidak dikonversi menjadi gol.

Sebagai penutup, Pochettino menyerukan pentingnya introspeksi mendalam di dalam tim agar keruntuhan serupa tidak terulang di masa depan. Ia meminta para pemain untuk meningkatkan konsentrasi, mengambil keputusan yang lebih baik di lapangan, dan tampil jauh lebih baik secara kolektif. Meski mengakui tanggung jawab tim, sang pelatih juga menegaskan bahwa ia tidak akan menyangkal ketidakadilan yang terjadi selama pertandingan berlangsung.