Pochettino Gantikan Carrick: Rencana Revitalisasi Manchester United di November 2026

Mauricio Pochettino resmi menggantikan Michael Carrick di Manchester United pada November 2026. Simak rencana transfer dan strategi permainan baru untuk keluar dari zona degradasi.

Klub Manchester United secara resmi menunjuk pelatih asal Argentina, Mauricio Pochettino, sebagai manajer terbaru di Old Trafford. Pengangkatan ini terjadi pada awal musim 2026/2027 setelah sebelumnya klub menempati posisi yang sangat mengkhawatirkan di zona degradasi Liga Premier. Keputusan strategis ini diambil untuk menggantikan Michael Carrick yang harus mengakhiri masa jabatannya.

Masalah utama yang dihadapi Manchester United pada musim ini adalah kegagalan tim untuk keluar dari keterpurukan performa. Klub terjebak dalam zona degradasi menjelang jeda internasional November, sehingga perubahan kepemimpinan dianggap sebagai langkah darurat. Michael Carrick tidak mampu membawa perubahan signifikan, sehingga posisinya digantikan oleh sosok yang diharapkan dapat menjadi titik awal kebangkitan Setan Merah.

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Mekanisme Transisi Kepemimpinan Pochettino

Proses transisi kepemimpinan di Manchester United dimulai dengan penegasan bahwa Mauricio Pochettino akan memimpin perubahan pendekatan permainan. Pelatih ini dikenal memiliki karakter sepak bola yang agresif dengan tekanan tinggi dan organisasi tim yang sangat kuat. Langkah pertama yang harus diambil adalah memperbaiki performa pemain yang sudah tersedia di skuad saat ini.

Peran Mauricio Pochettino tidak hanya terbatas pada manajemen latihan. Ia juga ditugaskan untuk mengidentifikasi posisi-posisi kunci yang membutuhkan tambahan tenaga baru. Identifikasi ini merupakan langkah krusial sebelum bursa transfer mendatang dibuka. Jika mendapatkan dukungan penuh dari manajemen dalam aktivitas transfer, Pochettino memiliki peluang besar untuk membentuk Manchester United dengan komposisi pemain yang lebih sesuai dengan filosofi sepak bolanya.

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Posisi Pemain dan Target Transfer Baru

Salah satu area yang mendapat perhatian khusus Mauricio Pochettino adalah sektor pertahanan. Bek berusia 22 tahun bernama Alex Freeman menjadi salah satu nama menarik yang berpotensi mengikuti Pochettino ke Old Trafford. Pengalaman mereka bekerja sama di tim nasional Amerika Serikat menjadi dasar pertimbangan teknis. Freeman memiliki kecepatan, kekuatan fisik, dan kemampuan melakukan pemulihan posisi yang sangat cocok dengan kebutuhan sistem Pochettino.

Di lini belakang, kehadiran Nathan Collins diproyeksikan sebagai tambahan penting untuk memperkuat pertahanan. Bek asal Irlandia itu memiliki kombinasi kekuatan fisik dan kemampuan bertahan yang membuatnya menarik sebagai calon pemimpin lini belakang. Brentford tentu tidak akan mudah melepas salah satu pemain pentingnya. Namun, jika Manchester United mengajukan tawaran serius, Collins bisa menjadi salah satu investasi jangka panjang yang dipertimbangkan Pochettino.

Sektor sayap kiri juga menjadi fokus strategis Mauricio Pochettino dalam membangun tim. Alejandro Balde menjadi opsi menarik untuk mengisi sektor ini. Pemain jebolan akademi Barcelona tersebut memiliki kemampuan menyerang yang bisa memberikan dimensi berbeda dalam permainan Manchester United. Kecepatan dan keberaniannya melakukan penetrasi dapat membantu membangun serangan dari sisi lapangan. Jika transfer ini terwujud, Balde berpotensi menjadi salah satu pemain penting dalam sistem permainan Pochettino.

Optimasi Lini Tengah dan Kreativitas

Di sektor tengah, Carlos Baleba diproyeksikan menjadi salah satu pemain kunci. Gelandang Brighton tersebut memiliki kombinasi kekuatan fisik, kemampuan membawa bola, dan kualitas bertahan yang dibutuhkan untuk mengontrol permainan. Karakter permainan Baleba mengingatkan pada Mousa Dembele, mantan gelandang Tottenham yang pernah berkembang pesat bersama Pochettino di masa lalu. Jika mampu menemukan performa terbaiknya, Baleba bisa menjadi fondasi penting dalam membangun lini tengah Manchester United.

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Kehadiran Pochettino juga berpotensi membuka kesempatan baru bagi Kobbie Mainoo. Gelandang muda Inggris tersebut memiliki kemampuan teknis dan ketenangan ketika menguasai bola. Mainoo bisa mendapatkan peran lebih besar sebagai pendamping Baleba. Keduanya berpotensi membentuk kombinasi menarik dengan pembagian tugas antara menjaga keseimbangan permainan dan membantu membangun serangan. Sinergi ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi permainan tengah Manchester United.

Strategi Serangan dan Ketahanan Kiper

Di lini depan, Bryan Mbeumo diperkirakan tetap menjadi bagian penting dalam susunan pemain utama. Sejak bergabung dengan Manchester United pada musim panas 2025, ia menjadi salah satu pemain yang cukup bisa diandalkan. Mauricio Pochettino kemungkinan akan memaksimalkan kemampuannya di posisi sayap kanan. Kecepatan, pergerakan tanpa bola, dan kemampuan melakukan penetrasi dapat mendukung pendekatan menyerang yang mengutamakan transisi cepat.

Bruno Fernandes masih menjadi sosok sentral dalam kreativitas Manchester United. Keberadaan pemain ini tetap vital untuk mengalirkan bola ke area berbahaya. Sementara itu, di posisi kiper, Senne Lammens diperkirakan masih menjadi pilihan utama di bawah mistar gawang. Performa Lammens memang mengalami penurunan dibandingkan musim sebelumnya, tetapi Manchester United belum menjadikan posisi kiper sebagai prioritas utama untuk diperbaiki.

Klub kemungkinan lebih memilih mengalokasikan anggaran transfer untuk memperkuat sektor lain yang lebih mendesak. Lammens pun berpeluang mendapatkan kesempatan untuk kembali menunjukkan kemampuan terbaiknya di bawah tekanan baru dari Pochettino. Kesamaan latar belakang sebagai sesama orang Argentina juga bisa menjadi faktor positif bagi Lisandro Martinez dalam proses adaptasi. Meski demikian, Martinez harus memperbaiki performanya karena ia belum tampil konsisten musim ini.