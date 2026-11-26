PNM resmi menyalurkan Kredit Perempuan Prasejahtera dengan suku bunga 8% sejak November 2026 untuk meringankan angsuran dan memberdayakan usaha mikro.

PT Pegadaian (Persero) melalui unit bisnis mikro PNM Mekaar resmi meluncurkan program penyaluran Kredit Perempuan Prasejahtera (KPPS) dengan skema suku bunga yang disepakati sebesar 8%. Program ini dirancang khusus untuk menjangkau segmen perempuan prasejahtera yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia, mulai dari Provinsi Aceh di ujung barat hingga Provinsi Papua di ujung timur. Langkah strategis ini merupakan bentuk tindak lanjut langsung dari arahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang meminta penyesuaian mekanisme pembiayaan agar lebih terjangkau bagi masyarakat kelas bawah.

Rencana Penyaluran KPPS Mekaar 8%

Penyaluran program KPPS dengan skema bunga 8% tersebut secara resmi dimulai pada tanggal 10 November 2026 di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Peluncuran resmi ini bertepatan dengan momentum peringatan Hari Pahlawan. Program ini secara resmi diluncurkan oleh Direktur Utama PNM Kindaris bersama dengan Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Dradjad Hari Wibowo. Sejak momen peluncuran tersebut, jangkauan penyaluran dana kredit telah terus diperluas ke berbagai daerah lain di nusantara, termasuk Kota Denpasar, Provinsi Bali.

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Dukungan Regulasi Pemerintah

Pelaksanaan program KPPS ini mengacu secara ketat pada landasan regulasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Dasar hukum yang menjadi rujukan utama adalah Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2026. Dokumen peraturan tersebut kemudian disempurnakan dan diperkuat melalui Penerbitan Permenko Nomor 11 Tahun 2026. Dengan adanya landasan regulasi yang jelas ini, PNM menjalankan penyaluran KPPS Mekaar 8% dengan tujuan agar semakin banyak perempuan prasejahtera dapat memperoleh akses pembiayaan dengan angsuran yang lebih ringan.

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Mekanisme Uji Coba dan Kolaborasi

Program Mekaar 8% mulai dijalankan secara bertahap sejak bulan September 2026. Sebelum penyaluran penuh, program ini menjalani tahap uji coba atau yang dikenal dengan istilah piloting di sepuluh wilayah terpilih. Setelah masa uji coba selesai, pelaksanaan program kemudian diperkuat melalui kolaborasi strategis antara PNM dengan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam proses penyaluran Kredit Perempuan Prasejahtera. Pendekatan kolaboratif ini memastikan efektivitas dan efisiensi program di lapangan.

Impact bagi Nasabah dan Target 2027

Direktur Utama PNM Kindaris meninjau langsung penyaluran KPPS Mekaar 8% di salah satu kecamatan di Denpasar, Bali, untuk memastikan program berjalan optimal. Ia menegaskan bahwa penurunan bunga ini memberikan ruang lebih luas bagi nasabah untuk mengembangkan usaha dengan angsuran yang lebih ringan. Dalam proyeksi strategi perusahaan, Kindaris menyatakan bahwa Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2027 masih dalam proses pembahasan. Namun, proyeksi pertumbuhan bisnis diprediksi mencapai sekitar 10 persen. Manfaat ini dirasakan nyata oleh nasabah Liyati, seorang penjual kue basah yang telah bergabung sejak tahun 2019, yang kini memiliki kesempatan membuka warung miliknya sendiri berkat program pemberdayaan ini.