PT PNM resmi salurkan KPPS Mekaar bunga 8% untuk perempuan prasejahtera dari Aceh hingga Papua, menjangkau 1,2 juta nasabah dengan dukungan regulasi terbaru.

PT Permodalan Nasional Madani (Persero) secara resmi telah menyalurkan Kredit Perempuan Prasejahtera atau KPPS dengan penyesuaian suku bunga menjadi 8%. Program yang dikenal dengan nama Mekaar ini telah berhasil menjangkau lebih dari 1,2 juta nasabah di seluruh wilayah Indonesia, mulai dari Provinsi Aceh hingga Papua. Langkah strategis ini dilaksanakan sebagai bentuk nyata dari komitmen perusahaan untuk memperluas akses pembiayaan yang terjangkau bagi lapisan masyarakat prasejahtera, khususnya perempuan.

Mekanisme Penyaluran KPPS Mekaar 8%

Program KPPS Mekaar 8% dijalankan secara bertahap sejak September 2026, yang awalnya dimulai melalui tahap percontohan atau piloting di 10 wilayah terpilih. Penyaluran secara nasional ini kemudian diperkuat melalui kolaborasi antara PT PNM bersama Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Kolaborasi ini menjadi kunci dalam melaksanakan penyaluran kredit sesuai dengan arahan Presiden Prabowo untuk menyesuaikan suku bunga pembiayaan Mekaar menjadi 8%. Pelaksanaan penyaluran ini mengacu pada landasan regulasi yang kuat, yaitu Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2026 yang kemudian disempurnakan melalui Permenko Nomor 11 Tahun 2026. Regulasi ini menjadi dasar hukum bagi PT PNM untuk menyalurkan pembiayaan dengan angsuran yang lebih ringan kepada para calon nasabah.

Also read PNM Pantau KPPS 8% di Subang, Pastikan Manfaat Program Dirasakan Nasabah

Inisiasi Resmi dan Peran Stakeholder

Pemimpin PT PNM menandai dimulainya penyaluran resmi KPPS Mekaar 8% pada 10 November 2026 di Batam. Peluncuran ini dilakukan secara resmi oleh Direktur Utama PT PNM bersama dengan Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Dradjad Hari Wibowo. Sejak peluncuran tersebut, wilayah penyaluran terus diperluas ke berbagai daerah di Indonesia. Direktur Utama PT PNM, Kindaris, juga melakukan peninjauan langsung ke lapangan di salah satu kecamatan di Denpasar untuk memastikan proses berjalan lancar. Hadirnya Dradjad Hari Wibowo sebagai wakil kementerian menunjukkan adanya dukungan penuh dari pemerintah dalam mensukseskan program pemberdayaan ekonomi ini. Kehadiran kedua pemimpin ini menjadi sinyal kuat bahwa program Mekaar bukan hanya agenda perusahaan, melainkan program nasional yang vital.

Advertisement

Dampak Nyata bagi Ekonomi Nasabah

Kindaris menekankan bahwa tujuan utama penyesuaian suku bunga ini adalah memberikan ruang yang lebih besar bagi nasabah untuk mengembangkan usaha mereka. Dengan angsuran yang lebih ringan, para ibu rumah tangga dapat mengatur kembali keuangan usaha dan rumah tangga sekaligus mempersiapkan langkah untuk meningkatkan kapasitas bisnisnya. Menurutnya, kekuatan utama PT PNM terletak pada pemberdayaan yang komprehensif. Perusahaan tidak hanya memberikan modal finansial, tetapi juga dilengkapi dengan pendampingan intensif. Konsep naik kelas bagi nasabah tidak diukur dari peningkatan plafon pinjaman, tetapi dari sejauh mana nasabah mampu mengembangkan usahanya hingga berkembang secara berkelanjutan. Pendekatan ini memastikan bahwa modal yang diberikan benar-benar berdampak pada kemandirian ekonomi nasabah.

Kisah Sukses dan Proyeksi Bisnis

Manfaat program ini dirasakan langsung oleh nasabah bernama Liyati yang telah bergabung sejak 2019. Sebelumnya, ia menjual kue basah dengan menitipkan dagangannya di warung orang lain. Namun, dengan bunga 8% dan angsuran ringan, Liyati kini memiliki kesempatan untuk membuka warung miliknya sendiri, mewujudkan impian yang telah lama ditunggu. Ia sangat menghargai sistem Pertemuan Kelompok Mingguan yang menjadi bagian integral dari Mekaar. Dalam pertemuan tersebut, ia menerima pendampingan untuk mengelola keuangan, membangun kedisiplinan usaha, serta memperkuat kapasitas diri dan dukungan antar-anggota kelompok. Dari sisi perusahaan, Kindaris menyatakan bahwa proyeksi pertumbuhan bisnis PT PNM untuk tahun 2027 mencapai sekitar 10%. Saat ini, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan atau RKAP tahun 2027 masih dalam proses pembahasan, namun ekspansi penyaluran KPPS Mekaar 8% menjadi pendorong utama pertumbuhan tersebut. Melalui perluasan ini, PT PNM terus berupaya memastikan kebijakan pembiayaan terjangkau menjangkau masyarakat terbawah sesuai arahan Presiden.