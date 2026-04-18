PNM Mekaar: Tonggak Pemberdayaan Ekonomi Perempuan dan Penguatan UMKM Lewat Sinergi Holding Ultra Mikro

Program PNM Mekaar, melalui sinergi dalam ekosistem Holding Ultra Mikro bersama BRI, secara efektif memberdayakan perempuan dari keluarga prasejahtera. Inisiatif ini tidak hanya menyediakan akses pembiayaan, tetapi juga pendampingan usaha, pelatihan, dan integrasi peran sebagai Agen BRILink, yang terbukti mampu meningkatkan kapasitas usaha, memperluas sumber penghasilan, dan mendorong inklusi keuangan di tingkat komunitas.

Upaya signifikan dalam memberdayakan ekonomi perempuan dari keluarga prasejahtera terus digalakkan melalui penguatan sinergi dalam ekosistem Holding Ultra Mikro . Kolaborasi strategis ini melibatkan Bank Rakyat Indonesia (BRI) bersama PT Permodalan Nasional Madani (PNM), yang secara khusus dirancang untuk membuka berbagai peluang bagi para nasabah ultra mikro dalam meningkatkan kapasitas usaha mereka hingga memperluas ragam sumber penghasilan.

Sebuah kisah inspiratif yang menggambarkan keberhasilan program ini adalah perjalanan Novi Widianingsih, seorang nasabah setia dari program PNM Mekaar yang berasal dari Bojonegoro, Jawa Timur. Berawal dari keikutsertaannya sebagai anggota dalam sebuah kelompok usaha, kini Novi tidak hanya berhasil mengembangkan usahanya sendiri, tetapi juga secara bersamaan menjalankan peran penting sebagai Agen BRILink Mekaar. Program PNM Mekaar sendiri memiliki misi yang jauh melampaui sekadar penyediaan akses pembiayaan bagi perempuan prasejahtera. Program ini juga secara aktif menghadirkan pendampingan usaha yang komprehensif dan pelatihan yang relevan untuk secara optimal mendorong keberlanjutan ekonomi keluarga. Novi bergabung dengan PNM Mekaar sejak tahun 2019 dan tidak lama kemudian dipercaya untuk memegang amanah sebagai Ketua Kelompok Walet GS Goa Sumur di wilayah Bojonegoro. Kelompok ini berfungsi sebagai wadah pembelajaran bersama bagi para perempuan pelaku usaha ultra mikro, memungkinkan mereka untuk secara aktif saling bertukar pengalaman berharga sekaligus mengembangkan potensi usaha masing-masing. Dalam perannya sebagai ketua kelompok, Novi tidak hanya menjalankan fungsi koordinasi yang efektif, tetapi juga bertindak sebagai agen penggerak semangat kewirausahaan di seluruh lingkungan sekitarnya. Melalui proses pendampingan yang intensif dan pertemuan rutin kelompok yang terorganisir, ia memperoleh berbagai wawasan baru yang mendorongnya untuk mengambil langkah lebih berani dalam mengembangkan usahanya, yaitu toko sandal dan sepatu. Novi mengungkapkan bahwa niat awalnya bergabung dengan program ini adalah untuk membantu meningkatkan perekonomian keluarganya. Namun, setelah aktif berpartisipasi dalam program PNM Mekaar dan terlibat dalam kegiatan kelompok, ia merasa lebih berani dan percaya diri untuk mengepakkan sayap usahanya lebih lebar. Ia bersyukur bahwa usahanya kini telah berkembang pesat dan bahkan berhasil menciptakan lapangan kerja baru bagi warga di sekitar tempat tinggalnya. Ia menjelaskan lebih lanjut bahwa usaha toko yang pada awalnya dijalankan secara sederhana kini telah menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan. Selain menjadi sumber penghasilan utama bagi keluarganya, usaha tersebut juga telah memberikan kontribusi nyata dengan menyerap tenaga kerja dari lingkungan sekitar, yang secara jelas mencerminkan bahwa program pemberdayaan ekonomi yang dijalankan memiliki efek berganda yang positif bagi masyarakat luas. Melihat potensi besar yang dimiliki oleh para nasabah seperti Novi, ekosistem Holding Ultra Mikro turut serta berperan aktif dalam mendorong penguatan usahanya. Hal ini diwujudkan melalui perluasan peran Novi sebagai Agen BRILink Mekaar, sebuah model integrasi layanan keagenan BRI dengan program pembinaan PNM Mekaar. Inisiatif ini membuka peluang pendapatan tambahan yang signifikan bagi para nasabah. Novi menambahkan bahwa perannya sebagai Agen BRILink tidak hanya memberikan tambahan penghasilan, tetapi yang jauh lebih penting adalah kemampuannya untuk membantu masyarakat di sekitarnya dalam melakukan transaksi keuangan tanpa harus menempuh perjalanan jauh ke kantor bank. Ia melaporkan bahwa rata-rata per bulan, ia melayani lebih dari 60 transaksi, dengan mayoritas transaksi meliputi pembayaran tagihan, setor tunai, tarik tunai, serta transfer antar rekening. Dalam kesempatan yang terpisah, Corporate Secretary BRI, Dhanny, menekankan bahwa inisiatif yang lahir dari sinergi Holding Ultra Mikro BRI Group ini merupakan bagian integral dari strategi pemberdayaan yang terintegrasi. Tujuannya tidak hanya semata-mata untuk meningkatkan pendapatan nasabah, tetapi juga untuk memperluas kontribusi sosial mereka di tengah masyarakat. Dhanny menjelaskan bahwa selain menyediakan layanan pembiayaan, ekosistem Holding Ultra Mikro juga berfokus pada penguatan peran nasabah melalui integrasi mereka sebagai Agen BRILink Mekaar. Peran ini tidak hanya memberikan sumber pendapatan tambahan yang penting, tetapi juga berfungsi sebagai perpanjangan tangan layanan keuangan, yang memungkinkan akses transaksi menjadi lebih dekat, lebih cepat, dan lebih mudah dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Sepanjang tahun 2025, tercatat bahwa PNM telah berhasil melayani sebanyak 22,9 juta nasabah perempuan ultra mikro yang tersebar luas di 60.250 desa di seluruh penjuru Indonesia. Pada periode yang sama, lebih dari 1,4 juta nasabah PNM Mekaar juga telah menunjukkan keberhasilan dalam naik kelas, yang berarti mereka telah beralih ke layanan BRI dan Pegadaian untuk lebih lanjut mengembangkan usaha mereka, memperluas peluang yang ada, serta meningkatkan kapasitas usaha mereka secara keseluruhan. Saat ini, lebih dari 450 ribu nasabah PNM Mekaar telah berhasil bertransformasi menjadi Agen BRILink. Agen-agen ini tidak hanya mampu melayani kebutuhan transaksi masyarakat di sekitar mereka dengan baik, tetapi juga secara aktif memperkuat peran mereka dalam mendorong inklusi keuangan yang lebih merata di tingkat komunitas. Keberhasilan program ini terbukti dari berbagai kisah inspiratif lainnya, seperti kisah Miya di Palembang yang menjadi Agen BRILink Perempuan dan mampu melayani ribuan transaksi warga setiap bulan, serta kisah para Perempuan Penggerak Desa di Lombok yang berhasil diberdayakan oleh Mantri BRI. Kisah lain yang juga menonjol adalah bagaimana Kelompok Wanita Tani (KWT) Buaran Citra Lestari bersama BRInita berhasil memanfaatkan lahan sempit menjadi produktif. Semua ini menunjukkan dampak positif dan berkelanjutan dari program PNM Mekaar dalam ekosistem Holding Ultra Mikro





