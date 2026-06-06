PNM Excellence Award 2026: Membangun Budaya Kerja yang Produktif dan Kolaboratif

PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM, telah memasuki fase baru transformasi organisasi setelah 27 tahun berdiri. Dengan lebih dari 70 ribu karyawan yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia, PNM ingin menggambarkan bahwa kinerja unggul tidak lahir dari satu orang saja, melainkan dari harmoni peran, kerja sama, dan semangat bersama di seluruh lini perusahaan.

PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM, telah memasuki fase baru transformasi organisasi setelah 27 tahun berdiri. Dengan lebih dari 70 ribu karyawan yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia, PNM ingin menggambarkan bahwa kinerja unggul tidak lahir dari satu orang saja, melainkan dari harmoni peran, kerja sama, dan semangat bersama di seluruh lini perusahaan.

Program PNM Excellence Award 2026 adalah sebagai bagian dari upaya membangun budaya kerja yang terus bergerak maju. Menurut Kindaris, apresiasi bukan hanya tentang memberikan penghargaan, tetapi tentang menyalakan semangat agar setiap insan PNM berani berinovasi, saling belajar, dan membawa praktik baik ke lingkungan kerjanya. Kegiatan ini juga menjadi penggerak untuk mempercepat lahirnya budaya kerja berbasis kinerja atau performance driven culture. Melalui ruang ini, praktik baik yang sebelumnya tumbuh di satu unit kerja dapat menjadi inspirasi bagi unit lainnya.

Inovasi yang berhasil diterapkan dapat direplikasi, semangat kepemimpinan dapat diselaraskan, dan rasa bangga sebagai insan PNM dapat terus dibangun. Dengan begitu, transformasi tidak berhenti sebagai arahan, tetapi bergerak menjadi kebiasaan yang hidup dalam cara kerja sehari-hari. PNM juga memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dan moneter dengan Kementerian Keuangan guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah yang sedang melemah saat ini.

Selain itu, harga emas Antam hari ini turun Rp32.000 per gram menjadi Rp2,738 juta, dan penurunan juga terjadi pada harga buyback yang kini berada di level Rp2,531 juta. Meredanya konflik Timur Tengah dan melemahnya permintaan global membuat harga minyak mentah Indonesia turun menjadi US$106,56 per barel pada Mei 2026. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) percaya diri saat ini tidak terdapat potensi penarikan dana secara besar-besaran atau bank rush seiring pelemahan nilai tukar rupiah.

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