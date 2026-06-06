PNM Excellence Award 2026: Langkah Besar Membangun Budaya Kerja Apresiatif

PT Permodalan Nasional Madani (PNM) meluncurkan PNM Excellence Award 2026 untuk merayakan 27 tahun berdiri dan lebih dari 70 ribu karyawan. Program bertujuan menumbuhkan budaya kerja produktif, kolaboratif, dan adaptif melalui apresiasi bagi kontribusi terbaik karyawan, dengan tema 'The Symphony of Excellence'.Direktur Utama PNM, Kindaris, menekankan bahwa apresiasi berfungsi sebagai katalisator transformasi budaya kerja, menginspirasi inovasi, kolaborasi, dan penyebaran praktik baik di seluruh perusahaan.

PT Permodalan Nasional Madani ( PNM ) merayakan 27 tahun perjalanannya dengan lebih dari 70 ribu karyawan yang tersebar di seluruh Indonesia. Dalam upaya membangun budaya kerja yang produktif, kolaboratif, dan adaptif, PNM memperkenalkan program PNM Excellence Award 2026.

Program ini tidak hanya berfungsi sebagai apresiasi tetapi juga sebagai katalisator transformasi budaya kerja internal melalui pengakuan terhadap kontribusi terbaik karyawan. Dengan tema 'The Symphony of Excellence', PNM menekankan bahwa kinerja unggul adalah hasil dari harmoni peran, kerja sama, dan semangat bersama di seluruh lini perusahaan. Kegiatan ini diharapkan dapat mempercepat terbentuknya budaya kerja berbasis kinerja, di mana praktik baik dari satu unit dapat diinspirasi oleh unit lainnya, inovasi dapat direplikasi, dan semangat kepemimpinan dapat diselaraskan.

Direktur Utama PNM, Kindaris, menyatakan bahwa apresiasi bukan sekadar memberikan penghargaan, tetapi juga menyalakan semangat untuk berinovasi, saling belajar, dan membawa praktik baik ke lingkungan kerja. Ia menambahkan bahwa setelah 27 tahun berdiri dan memiliki lebih dari 70 ribu insan, transformasi harus tumbuh dari kolaborasi dan kesadaran bersama untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Artikel ini berisi Informasi yang relevan dengan topik bisnis, pengembangan karyawan, dan apresiasi di lingkungan kerja





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PNM PNM Excellence Award Budaya Kerja Apresiasi Karyawan Kinerja

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