Pengadilan Negeri Makassar mengabulkan permohonan perubahan nama Amran menjadi Andi Amran Sulaiman pada 1 Juli 2022 berdasarkan bukti silsilah bangsawan.

Keluarga besar Calon Wakil Presiden Andi Amran Sulaiman akhirnya mendapatkan kepastian hukum terkait penggunaan gelar kebangsawanan di depan namanya. Pengadilan Negeri Makassar secara resmi mengabulkan permohonan untuk menambahkan prefiks Andi pada nama tersebut, mengubah dokumen resmi dari yang semula hanya berinisial Amran. Keputusan ini didasarkan pada verifikasi silsilah keturunan bangsawan Bugis yang sah secara hukum, menutup celah keraguan terhadap legalitas dokumen kependudukan. Langkah ini menegaskan hak konstitusional warga negara untuk menyesuaikan nama dengan identitas asli melalui jalur peradilan yang berlaku di Indonesia.

Rincian Putusan Pengadilan Negeri Makassar

Pengadilan Negeri Makassar mencatat perkara ini dengan nomor registrasi 159/Pdt.P/2022/PN Mks dan menjatuhkan putusan akhir pada 1 Juli 2022. Hakim tunggal dalam sidang tersebut adalah Johnicol Richard Frans Sine, yang memeriksa substansi permohonan perubahan nama secara mendalam. Humas Pengadilan Negeri Makassar, Sibali, menegaskan bahwa perkara ini telah diputus jauh sebelum isu penggunaan nama muncul di permukaan publik. Putusan ini menjadi dasar legal bagi seluruh instansi pemerintah untuk menyesuaikan data kependudukan sesuai dengan identitas baru yang diminta.

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Sibali menjelaskan bahwa alasan utama pengajuan permohonan ini adalah pengakuan terhadap gelar kebangsawanan Bugis yang diperoleh melalui garis keturunan langsung. Dalam proses persidangan, pemohon menyerahkan serangkaian bukti dokumenter yang dikategorikan sebagai bukti nomor 1 hingga 7. Bukti ke-7 menjadi elemen krusial yang dipertimbangkan oleh majelis hakim, yakni berupa silsilah keluarga yang menghubungkan pemohon dengan La Patau Matanna Tikka. La Patau Matanna Tikka dikenal sebagai Raja Bone ke-16, sehingga ikatan darah ini menjadi fondasi utama pengajuan perubahan nama secara resmi.

Selain dokumen tertulis, sidang juga mempertimbangkan kesaksian dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah. Kedua saksi tersebut adalah Arisandy Andi Sumanga dan Bura Rawasia Kalo. Mereka menerangkan secara fakta bahwa sejak masa kecil, pemohon memang dikenal dengan nama Panggilan Puang Amran dalam lingkungan keluarga terdekat. Keterangan saksi ini memperkuat fakta bahwa penggunaan nama Andi merupakan bagian dari identitas asli yang telah melekat sejak dini, bukan perubahan nama yang dibuat-buat.

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Dampak Perubahan pada Dokumen Negara

Amar putusan pengadilan memiliki dampak langsung yang luas terhadap berbagai dokumen resmi milik pemohon. Pengadilan memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar untuk segera mencatat dan mengganti nama dalam akta kelahiran resmi. Instruksi ini bersifat mengikat bagi instansi pemerintahan terkait untuk memastikan konsistensi data kependudukan dalam sistem nasional. Penetapan ini juga memberikan legitimasi penuh bagi perubahan nama pada seluruh dokumen pendidikan yang telah diterbitkan sebelumnya.

Dokumen pendidikan mulai dari tingkat S1, S2, hingga S3 yang diterbitkan oleh Universitas Hasanuddin berhak untuk diperbarui namanya. Selain itu, dokumen paspor dan identitas lainnya yang sebelumnya menggunakan nama Amran Sulaiman dapat disesuaikan menjadi Andi Amran Sulaiman. Konsistensi ini sangat penting untuk menghindari kebingungan administratif dalam sistem birokrasi pemerintahan dan negara. Semua instrumen hukum tersebut menjadi valid dan sah secara yuridis setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Respons Tim Verifikasi MPR terhadap Dokumen

Isu penggunaan nama ini menjadi sorotan publik ketika Sekretaris Tim Verifikasi MPR, Ahmad Basarah, menyoroti adanya inkonsistensi data. Basarah mengonfirmasi bahwa nama yang tertera pada ijazah SMA Amran saat diperiksa tim adalah Amran tanpa prefiks Andi. Namun, dokumen yang diterima oleh MPR dari Presiden Prabowo Subianto mencantumkan nama lengkap Andi Amran Sulaiman. Perbedaan ini memicu kekhawatiran akan validitas dokumen yang digunakan dalam proses verifikasi calon pemimpin negara. Tim verifikasi berkomitmen untuk melakukan pengecekan menyeluruh terhadap seluruh rekam jejak pendidikan dan kependudukan.

Ahmad Basarah menyatakan bahwa tim verifikator siap menerima konfirmasi lengkap mengenai alasan hukum di balik perubahan nama tersebut. Ia meyakini bahwa perubahan nama tidak mungkin dilakukan hanya atas kehendak pribadi tanpa dasar hukum yang kuat. Sistem hukum Indonesia memang mengizinkan seseorang mengganti nama sepanjang terdapat penetapan pengadilan yang menjadi landasannya. Basarah optimis bahwa dalam waktu 24 jam setelah verifikasi awal, tim akan mendapatkan klarifikasi resmi dari pengadilan yang menerbitkan keputusan tersebut. Ketersediaan dokumen penetapan pengadilan ini menjadi kunci untuk memastikan bahwa setiap informasi yang disebarkan adalah faktual dan akurat.