Pengadilan Negeri Makassar mengabulkan permohonan penambahan gelar kebangsawanan Andi bagi Amran Sulaiman berbasis silsilah Raja Bone ke-16 dan putusan hukum.

Calon wakil presiden Andi Amran Sulaiman tiba di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto di Jakarta pada Kamis 26 November 2026 untuk menjalani pemeriksaan kesehatan rutin sebelum melanjutkan tahapan kampanye. Kehadirannya di rumah sakit tersebut menjadi sorotan media sejenak sebelum publik kembali membahas isu legalitas perubahan nama tokoh yang sedang maju dalam Pilpres ini.

Rincian Putusan Pengadilan Negeri Makassar

Humas Pengadilan Negeri Makassar, Sibali, secara resmi mengonfirmasi bahwa adanya permohonan perubahan nama tersebut benar adanya dan tercatat secara resmi dalam sistem pengadilan. Perkara hukum ini memiliki nomor berkas 159/Pdt.P/2022/PN Makassar dan keputusan最终 telah ditetapkan pada tanggal 1 Juli 2022 oleh pengadilan yang berwenang.

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Sibali menjelaskan bahwa permohonan tersebut diajukan untuk menambahkan gelar kebangsawanan 'Andi' di depan nama Amran berdasarkan proses hukum yang telah dilalui. Hakim tunggal yang menangani perkara ini adalah Johnicol Richard Frans Sine yang memeriksa bukti-bukti keturunan bangsawan dengan sangat cermat.

Proses verifikasi bukti di pengadilan melibatkan sejumlah dokumen penting yang diserahkan oleh pemohon untuk membuktikan status kebangsawanannya. Bukti ke-7 yang menjadi pertimbangan utama hakim adalah silsilah keluarga yang menunjukkan hubungan keturunan langsung dengan La Patau Matanna Tikka.

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La Patau Matanna Tikka adalah Raja Bone ke-16 yang merupakan figur sejarah penting dalam struktur masyarakat Bugis dan Makasar di Sulawesi Selatan. Hubungan silsilah ini menjadi dasar hukum utama bagi permohonan penambahan gelar tersebut.

Posisi Saksi dan Kronologi Proses Hukum

Selain dokumen silsilah, proses persidangan juga mendengar kesaksian dari dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pengadilan. Kedua saksi tersebut adalah Arisandy Andi Sumanga dan Bura Rawasia Kalo yang memiliki kedekatan dengan keluarga Amran.

Keduanya menyatakan bahwa sejak kecil Amran dikenal dengan nama panggilan Puang Amran di lingkungan keluarga dan komunitasnya. Keterangan saksi ini menguatkan bukti bahwa nama panggilan tersebut bukan sekadar tradisi, melainkan identitas yang diakui oleh lingkungan terdekat.

Amar putusan pengadilan memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Makassar untuk mencatat perubahan nama dalam akta kelahiran secara resmi. Instruksi ini menjadikan nama baru sah secara hukum negara dan dapat digunakan untuk berbagai kepentingan administrasi pemerintahan.

Putusan tersebut juga menjadi dasar hukum untuk mengubah nama pada dokumen pendidikan yang telah diterbitkan sebelumnya. Dokumen ijazah pendidikan dari jenjang S1, S2, hingga S3 yang diterbitkan oleh Universitas Hasanuddin dapat disesuaikan sesuai dengan nama baru.

Respons Tim Verifikasi MPR Terhadap Dokumen

Perubahan nama tersebut menjadi perhatian serius setelah Sekretaris Tim Verifikasi MPR, Ahmad Basarah, menyampaikan adanya perbedaan nama dalam dokumen yang diperiksa. Basarah menyoroti bahwa ijazah SMA Amran mencantumkan nama asli tanpa gelar, sementara dokumen dari Presiden mencantumkan nama lengkap dengan gelar.

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Basarah mengatakan bahwa tim verifikasi akan melakukan pengecekan mendalam mengenai latar belakang perubahan nama tersebut dalam sistem hukum. Ia menyatakan yakin bahwa tidak ada perubahan nama yang dilakukan tanpa alasan hukum yang jelas dan dasar penetapan pengadilan.

Tim verifikasi MPR menyatakan kesiapan penuh untuk menerima dan memverifikasi bukti penetapan pengadilan dalam waktu 24 jam. Proses verifikasi ini dianggap penting demi memastikan validitas dokumen resmi yang digunakan dalam proses pencalonan kepala negara.

Dampak Terhadap Dokumen Identitas dan Paspor

Perubahan nama yang disahkan pengadilan mencakup seluruh dokumen identitas diri termasuk paspor yang digunakan dalam perjalanan internasional. Sebelumnya paspor Amran menggunakan nama Amran Sulaiman tanpa tambahan gelar kebangsawanan yang kini telah disahkan secara hukum.

Penetapan dari PN Makassar menjadi instrumen hukum yang mengikat seluruh instansi pemerintah untuk menyesuaikan data kependudukan. Hal ini memastikan konsistensi data antara akta kelahiran, ijazah pendidikan, dan dokumen perjalanan internasional.

Keseluruhan proses perubahan nama ini menunjukkan kompleksitas hukum adat dalam sistem administrasi kependudukan modern di Indonesia. Pengakuan gelar kebangsawanan melalui jalur pengadilan menjadi mekanisme resmi bagi tokoh masyarakat yang memiliki latar belakang aristokrat.