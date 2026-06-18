Pengadilan Negeri Jakarta Pusat resmi membacakan penetapan eksekusi lahan Hotel Sultan di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat, Kamis, 18 Juni 2026. Ratusan massa yang bertahan di sekitar area hotel menghadang langkah jurusita dan aparat gabungan TNI-Polri yang hendak masuk ke lokasi eksekusi.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat resmi membacakan penetapan eksekusi lahan Hotel Sultan di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat, Kamis, 18 Juni 2026. Ratusan massa yang bertahan di sekitar area hotel menghadang langkah jurusita dan aparat gabungan TNI-Polri yang hendak masuk ke lokasi eksekusi.

Massa yang berada di barisan depan tampak melakukan aksi dorong-dorongan dengan petugas. Ketegangan kemudian meningkat ketika sejumlah orang dari kerumunan melemparkan botol mineral dan batu ke arah aparat yang berjaga dengan tameng. Bahkan, beberapa massa terlihat menggunakan bambu untuk memukul tameng petugas. Akibat serangan tersebut, aparat sempat menahan pergerakan dan menjaga jarak dari massa.

Namun situasi yang semakin tidak terkendali membuat polisi akhirnya mengerahkan kendaraan taktis water cannon sekitar pukul 09.55 WIB untuk membubarkan kerumunan. Meski mendapat perlawanan, proses eksekusi tetap dilanjutkan. Aparat juga mengamankan sejumlah orang yang diduga menjadi provokator guna mencegah kericuhan meluas. Sekitar pukul 10.05 WIB, aparat kepolisian berhasil menembus area lobi Hotel Sultan untuk mengamankan jalannya pengosongan.

Kendaraan taktis juga terlihat disiagakan di depan hotel. Kericuhan itu terjadi setelah Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Azhar, membacakan penetapan eksekusi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 208/Pdt. G/2025/PN. Jkt.

Pst dan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1/Pdt. Eks/2026/PN. Jkt. Pst.

PN Jakpus Resmi Bacakan Eksekusi Hotel Sultan Dikawal Banyak Aparat Gabungan, Pengelola Dipanggil 3 Kali Tak Hadir. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat resmi membacakan penetapan eksekusi lahan Hotel Sultan di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat, Kamis, 18 Juni 2026. Proses eksekusi lahan Hotel Sultan di Blok 15 kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat, bakal dilakukan pada Kamis, 18 Juni 2026. Rencananya dimulai pukul 09.00 WIB.

Berdasarkan data yang dirilis situs pemantau kualitas udara IQAir pada pukul 06.05 WIB menunjukkan Air Quality Index (AQI) Jakarta berada pada angka 161. Aparat gabungan dari unsur TNI, Polri, dan Pemprov DKI Jakarta, dikerahkan mengamankan pelaksanaan eksekusi kawasan Hotel Sultan yang dijadwalkan berlangsung hari ini. Aparat gabungan mulai bersiaga mengawal pelaksanaan eksekusi kawasan Hotel Sultan di kawasan GBK, yang dijadwalkan berlangsung hari ini, Kamis, 18 Juni 2026





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Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Hotel Sultan Eksekusi Aparat Gabungan Kericuhan

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