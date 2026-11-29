PMI Manufaktur Indonesia naik tajam ke 54,0 pada Oktober 2026, sementara BPS catat surplus perdagangan US$3,36 miliar. Lihat dampak ekonomi lengkap di sini.

Indikator ekonomi domestik menunjukkan tren positif yang signifikan seiring rilis data Purchasing Managers' Index atau PMI Manufaktur Indonesia pada Selasa, 01/12/2026 pukul 07.30 WIB. Data terbaru mencatatkan angka 54,0 pada Oktober 2026, sebuah peningkatan drastis dari posisi 52,4 di bulan September sebelumnya. Penguatan ini berhasil menjebak level tertinggi yang pernah dicatat sejak Maret 2024, menandakan bahwa sektor manufaktur masih berada dalam fase ekspansi yang sehat dan dinamis. Posisi di atas ambang batas 50 ini menegaskan bahwa aktivitas produksi dan distribusi barang masih terus berkembang pesat di tanah air.

Ekspansi PMI Manufaktur Didorong Ekspor

Peningkatan nilai PMI Manufaktur Indonesia ini ditopang oleh penguatan berkelanjutan dalam pesanan baru yang telah mencapai tiga bulan berturut-turut. Laju pertumbuhan pesanan tercatat sebagai yang tercepat sejak Oktober 2021, menunjukkan kepercayaan pasar yang tinggi terhadap kemampuan manufaktur nasional. Di sisi internasional, permintaan ekspor juga mengalami lonjakan dengan laju pertumbuhan tertinggi sejak survei dimulai pada April 2011. Peningkatan ini sekaligus mendorong kenaikan produksi yang berlangsung selama dua bulan berturut-turut, menciptakan siklus pertumbuhan yang positif bagi pelaku industri.

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Namun di balik optimisme tersebut, terdapat tantangan berupa tekanan biaya produksi yang kian meningkat. Kenaikan harga bahan baku dan bahan bakar, ditambah dengan pergerakan nilai tukar yang kurang menguntungkan, memaksa perusahaan untuk menyesuaikan strategi harga jual mereka. Langkah penyesuaian ini dilakukan dengan laju yang lebih cepat dibandingkan periode sebelumnya, demi menjaga kelangsungan operasional di tengah ketidakpastian biaya input. Kondisi ini menjadi perhatian utama bagi para pengamat pasar untuk melihat apakah momentum ekspansi dapat bertahan stabil pada bulan November mendatang.

Kinerja Manufaktur China Masih Kuat

Di tingkat regional, kinerja manufaktur China pada Oktober 2026 juga menunjukkan stabilitas yang menarik perhatian global. Purchasing Managers' Index di negara Tirai Bambu turun tipis menjadi 52,0 dari 52,1 pada September, namun masih mampu melampaui ekspektasi pasar sebesar 51,6. Pencapaian ini menandai periode ekspansi aktivitas manufaktur selama 11 bulan berturut-turut, menjadikannya periode terpanjang sejak pertengahan 2021. Pertumbuhan produksi tercatat dengan laju tercepat dalam enam bulan terakhir, didorong oleh peningkatan pesanan baru dan peluncuran berbagai produk baru.

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Permintaan ekspor dari China juga mengalami peningkatan, meskipun lajunya lebih lambat dibandingkan bulan September. Meskipun demikian, optimisme pelaku usaha di China turun ke level terendah dalam sembilan bulan terakhir. Kekhawatiran terhadap tingginya biaya bahan baku dan persaingan pasar yang ketat menjadi faktor utama yang menurunkan sentimen tersebut. Sebagai respons, banyak perusahaan di China justru menurunkan harga jual untuk mendorong volume penjualan, strategi yang perlu diawasi dampaknya terhadap rantai pasok global termasuk bagi Indonesia.

Sebagai salah satu mitra dagang utama Indonesia, penguatan aktivitas manufaktur di China berpotensi menopang permintaan komoditas ekspor Indonesia. Sektor batu bara dan logam industri di tanah air diperkirakan akan merasakan manfaat langsung dari peningkatan konsumsi industri di negara tetangga tersebut. Hal ini memberikan sentimen positif bagi saham-saham sektor terkait yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Pelaku pasar kini sedang mencermati keberlanjutan ekspansi manufaktur China pada November sebagai indikator penting bagi proyeksi perdagangan bilateral di kuartal berikutnya.

Surplus Perdagangan Capai US$3,36 Miliar

Badan Pusat Statistik atau BPS dijadwalkan merilis data neraca perdagangan Indonesia periode Oktober 2026 pada Selasa, 01/12/2026 pukul 11.00 WIB. Data bulan September 2026 mencatatkan surplus sebesar US$3,36 miliar, angka yang berhasil melampaui ekspektasi pasar sebesar US$1,9 miliar. Meski demikian, capaian ini tercatat menyusut dibandingkan surplus US$4,34 miliar pada periode yang sama tahun sebelumnya. Penguatan neraca perdagangan tersebut ditopang oleh ekspor nonmigas yang tumbuh sebesar 12,39% menjadi US$26,64 miliar.

Ekspor nonmigas ini didukung oleh peningkatan pengiriman ke sejumlah mitra dagang utama Indonesia. Amerika Serikat mencatatkan pertumbuhan 23,21%, China sebesar 11,82%, dan ASEAN tumbuh 12,46%. Di sisi lain, impor juga mengalami pertumbuhan sebesar 18,41% year-on-year, yang melambat dibandingkan pertumbuhan 20,83% pada bulan Agustus. Impor migas meningkat 23,94%, sedangkan impor nonmigas tumbuh 17,59%. Secara kumulatif, sepanjang Januari hingga September 2026, Indonesia membukukan surplus neraca perdagangan sebesar US$10,61 miliar.

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Pertumbuhan ekspor selama tiga kuartal pertama 2026 tercatat sebesar 5,58%, sementara impor tumbuh lebih cepat di angka 19,67%. Pelaku pasar kini akan mencermati kemampuan Indonesia dalam mempertahankan surplus neraca perdagangan di tengah pertumbuhan impor yang lebih tinggi dibandingkan ekspor. Surplus yang terjaga berpotensi menjadi sentimen positif bagi nilai tukar rupiah melalui dukungan terhadap pasokan devisa nasional. Sebaliknya, penyempitan surplus dapat menambah tekanan terhadap nilai tukar mata uang rupiah di pasar valuta asing.

Inflasi Indonesia Melandai di Angka 3,21%

BPS juga dijadwalkan merilis data inflasi Indonesia periode November 2026 pada Selasa, 01/12/2026 pukul 11.00 WIB. Angka inflasi tercatat sebesar 3,21% year-on-year, menurun dari 3,28% pada bulan September dan lebih rendah dari ekspektasi pasar sebesar 3,29%. Kondisi ini menempatkan inflasi masih dalam rentang sasaran Bank Indonesia yang berkisar antara 1,5% hingga 3,5%. Penurunan ini mencerminkan stabilitas harga yang cukup baik secara agregat, meskipun terdapat komposisi yang bervariasi antar sektor.

Di sektor pangan, tekanan harga justru meningkat menjadi 4,82% year-on-year dari 4,37% pada September. Kenaikan ini mencapai level tertinggi dalam lima bulan terakhir dan dipicu oleh dampak fenomena El Niño yang masih berlanjut. Sementara itu, inflasi inti yang tidak memasukkan komponen pangan bergejolak melandai menjadi 2,56% year-on-year dari 2,84% pada bulan sebelumnya. Angka ini merupakan level terendah dalam enam bulan terakhir dan berada di bawah rata-rata historis periode 2008 hingga 2026 sebesar 3,39%.

Secara bulat atau month-to-month, inflasi tercatat sebesar 0,22%, melambat dari 0,30% pada bulan sebelumnya. Pelaku pasar akan terus mencermati perkembangan tekanan harga pangan menjelang akhir tahun serta arah inflasi inti. Indikator inflasi inti ini menjadi tolok ukur penting bagi Bank Indonesia dalam menilai tekanan harga yang lebih mendasar. Pengawasan ketat terhadap dinamika harga ini penting untuk memastikan kebijakan moneter tetap tepat sasaran dalam menjaga stabilitas ekonomi makro Indonesia ke depan.