PMI-BI Triwulan I 2026: Industri Manufaktur Ekspansif, Penyerapan Tenaga Kerja Masih Tertinggal

Indeks Manajer Pembelian Manufaktur Indonesia (PMI-BI) naik ke 52,06 persen pada triwulan I 2026, menandakan industri manufaktur Indonesia memasuki fase ekspansi yang didorong oleh peningkatan produksi dan pesanan. Namun, sektor ketenagakerjaan masih mencatat kontraksi, meskipun diprediksi membaik pada triwulan berikutnya. Subsektor kulit, alas kaki, percetakan, serta makanan dan minuman menjadi motor penggerak utama pertumbuhan.

Indeks Manajer Pembelian Manufaktur Indonesia ( PMI-BI ) mencatat industri pengolahan kembali memasuki zona ekspansi pada triwulan I tahun 2026. Kinerja positif ini terutama didorong oleh peningkatan volume produksi yang signifikan, sejalan dengan penguatan permintaan pasar. Data terbaru menunjukkan angka PMI-BI mencapai 52,06 persen, melampaui angka 51,86 persen pada triwulan sebelumnya.

Berdasarkan laporan, aktivitas manufaktur menunjukkan lonjakan tajam dalam hal produksi. Peningkatan volume produksi ini merupakan respons langsung terhadap permintaan pasar yang terus menguat, mendorong para pelaku usaha untuk memaksimalkan kapasitas produksi mereka. Namun, di balik pertumbuhan produksi yang mengesankan, terdapat catatan penting terkait indikator ketenagakerjaan. Komponen jumlah tenaga kerja justru mengalami sedikit penurunan pada triwulan I 2026, dengan indeks tercatat sebesar 48,76 persen, sedikit lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 48,80 persen. Angka ini mengindikasikan bahwa sektor industri manufaktur masih berada dalam fase kontraksi dalam penyerapan tenaga kerja, meskipun outputnya terus meningkat. Hal ini menyiratkan bahwa pertumbuhan yang terjadi belum sepenuhnya inklusif dalam menciptakan lapangan kerja baru.

Meskipun demikian, proyeksi ke depan menunjukkan potensi perbaikan pada sisi ketenagakerjaan. Pada triwulan II 2026, penggunaan tenaga kerja diprakirakan akan membaik, dengan indeks yang diperkirakan mencapai 49,49 persen. Meskipun angka ini masih berada di bawah ambang batas ekspansi (indeks di bawah 50), tren perbaikan ini memberikan sinyal positif. Di sisi permintaan, industri manufaktur masih mendapatkan dorongan kuat dari volume total pesanan yang tetap berada di zona ekspansi. Hal ini menegaskan bahwa pasar domestik maupun internasional masih menyerap produk-produk manufaktur Indonesia secara positif. Beberapa subsektor yang menjadi penopang utama pertumbuhan ini adalah industri kulit dan alas kaki, percetakan, serta makanan dan minuman. Sektor-sektor ini menunjukkan pertumbuhan ekspansif yang kuat dan konsisten, meskipun dihadapkan pada berbagai dinamika ekonomi global.

Secara keseluruhan, PMI-BI triwulan I 2026 memberikan gambaran positif mengenai pertumbuhan industri manufaktur Indonesia, dengan kenaikan indeks ke 52,06 persen. Pertumbuhan ini didorong oleh peningkatan produksi dan pesanan yang kuat, meskipun tantangan dalam penyerapan tenaga kerja masih perlu menjadi perhatian. Ketimpangan antara laju pertumbuhan produksi dan penyerapan tenaga kerja menjadi catatan penting yang memerlukan evaluasi dan kebijakan lanjutan. Pertumbuhan industri yang inklusif, yang juga mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja, akan menjadi kunci untuk pembangunan ekonomi yang lebih berkelanjutan. Kinerja sektor-sektor kunci seperti kulit, alas kaki, percetakan, serta makanan dan minuman menunjukkan ketahanan dan potensi yang besar di tengah tantangan global. Pemerintah perlu terus mendorong inovasi dan investasi di sektor-sektor ini, sekaligus memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang dicapai dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja yang memadai. Upaya-upaya untuk mengatasi kesenjangan antara pertumbuhan output dan ketenagakerjaan perlu difokuskan pada peningkatan keterampilan tenaga kerja, investasi pada teknologi padat karya, dan pengembangan industri hilir yang memiliki daya serap tenaga kerja tinggi. Dengan strategi yang tepat, industri manufaktur Indonesia dapat terus tumbuh dan berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional.





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Dua Bakal Calon Ketua Lolos Verifikasi, PMI Jaktim Siap Gelar Musyawarah 2026Panitia Penjaringan dan Verifikasi Bakal Calon Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Jakarta Timur periode 2026-2031 menetapkan dua nama yang

Read more »

Berangkat Hari Ini, Tim Thomas-Uber 2026 Jalani TC Sepekan di DenmarkTim Indonesia untuk Piala Thomas-Uber 2026 berangkat ke Horsens, Denmark, pada Kamis (16/4/2026).

Read more »

Peluang Indonesia U-17 Belum Habis, Ini Hitung-hitungan Lolos Semifinal Piala AFF U-17 2026Indonesia kini berada dalam tekanan setelah menelan kekalahan dari Malaysia di Piala AFF U-17 2026. Meski demikian, peluang untuk melaju ke semifinal tetap terbuka melalui sejumlah skenario penting.

Read more »

Klasemen Grup A Piala AFF U-17 2026: Indonesia Turun, Vietnam Kokoh di PuncakPosisi klasemen Grup A Piala AFF U-17 2026 mengalami perubahan setelah Indonesia takluk dari Malaysia. Kini, Indonesia harus meraih kemenangan atas Vietnam untuk menjaga asa lolos ke semifinal.

Read more »

BI: Kinerja Manufaktur RI Ekspansif, PMI Capai 52,03% di Q1-2026Bank Indonesia mencatat kinerja industri pengolahan triwulan I-2026 meningkat ke fase ekspansi dengan PMI-BI 52,03%.

Read more »

Orderan Naik, Manufaktur RI Tancap Gas di Awal 2026PMI-BI triwulan I 2026 naik ke 52,06 persen, menandakan manufaktur RI masuk fase ekspansi didorong kenaikan produksi dan pesanan, meski tenaga kerja masih tertek

Read more »