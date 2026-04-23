PMA Unggul Tipis dari PMDN di Kuartal I 2026, Singapura Investor Terbesar

Realisasi investasi di kuartal I 2026 menunjukkan keseimbangan antara PMA dan PMDN, dengan PMA sedikit lebih tinggi. Singapura masih menjadi investor terbesar, diikuti Hong Kong dan China. Pemerintah optimis investasi akan terus meningkat dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Realisasi investasi di Indonesia pada kuartal I tahun 2026 menunjukkan perkembangan yang positif dengan keseimbangan yang semakin mendekat antara penanaman modal asing ( PMA ) dan penanaman modal dalam negeri ( PMDN ).

Menurut Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Roeslani, PMA unggul tipis dengan kontribusi sekitar 50,1 persen atau setara dengan Rp250 triliun, sementara PMDN mencapai Rp248,8 triliun. Keseimbangan ini mengindikasikan kepercayaan yang kuat dari kedua jenis investor, baik investor global maupun domestik, terhadap potensi pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah tantangan dan dinamika ekonomi global yang terus berubah.

Hal ini menjadi sinyal positif bagi iklim investasi di Indonesia dan menunjukkan daya tarik negara ini sebagai tujuan investasi yang menjanjikan. Dari data yang disampaikan, Singapura masih mendominasi sebagai negara asal investasi terbesar dengan nilai mencapai 4,6 miliar dolar AS. Posisi kedua ditempati oleh Hong Kong dengan investasi sebesar 2,7 miliar dolar AS, dan China menyusul di posisi ketiga dengan nilai 2,2 miliar dolar AS. Kehadiran investor dari negara-negara tersebut menunjukkan bahwa Indonesia semakin diperhitungkan dalam peta investasi global.

Selain tiga negara tersebut, Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, dan Belanda juga turut berkontribusi sebagai investor utama di Indonesia. Diversifikasi sumber investasi ini semakin memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia dan mengurangi ketergantungan pada satu negara tertentu. Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan iklim investasi yang kondusif, termasuk dengan menyederhanakan regulasi, memberikan insentif, dan meningkatkan infrastruktur. Upaya-upaya ini diharapkan dapat menarik lebih banyak investasi, baik dari PMA maupun PMDN, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Peningkatan investasi ini diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap berbagai sektor ekonomi di Indonesia, termasuk penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, dan transfer teknologi. Pemerintah juga berharap bahwa realisasi investasi yang positif ini dapat menjadi katalisator bagi pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi COVID-19. Selain itu, investasi juga diharapkan dapat mendukung program-program pembangunan pemerintah, seperti pembangunan infrastruktur, pengembangan industri, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian juga menyampaikan harapan agar pencairan gaji ke-13 Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada bulan Juni dapat memberikan dorongan tambahan terhadap pertumbuhan ekonomi pada kuartal II tahun 2026. Kombinasi antara investasi yang meningkat dan peningkatan konsumsi diharapkan dapat menciptakan momentum pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat dan berkelanjutan. Pemerintah berkomitmen untuk terus memantau perkembangan investasi dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa investasi tersebut memberikan manfaat yang optimal bagi perekonomian Indonesia dan kesejahteraan masyarakat





