Plt Bupati Rejang Lebong Ajak Umat Muslim untuk Meninggalkan Sifat Egois dan Kikir

Plt Bupati Rejang Lebong Hendri Praja menyerukan kepada umat Muslim untuk meninggalkan sifat egois dan kikir pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah. Ia menekankan pentingnya kepedulian sosial dan persatuan di Rejang Lebong.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong juga mengapresiasi prestasi kafilah Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Rejang Lebong yang meraih Juara Umum IV di MTQ Tingkat Provinsi Bengkulu ke-37 tahun 2026. Plt Bupati Hendri Praja mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mempersiapkan diri sejak dini untuk menjadi tuan rumah pelaksanaan MTQ tingkat Provinsi Bengkulu ke-38 pada tahun 2028 mendatang. Pelaksanaan Shalat Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Agung Baitul Makmur Rejang Lebong dilakukan dengan khidmat dan toleransi umat beragama.

Dalam khutbahnya, Khatib Rahman Umar mengajak umat Muslim untuk meneladani kisah Nabi Ibrahim AS. Masyarakat Rejang Lebong mencatat total 1.210 ekor hewan kurban disembelih pada Idul Adha 1447 Hijriah kali ini, menunjukkan kesadaran masyarakat yang sudah sangat baik dalam berkurban. Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong juga mengimbau warga yang memiliki kemampuan ekonomi lebih untuk senantiasa membantu masyarakat yang kekurangan, demi memupuk kepedulian sosial berkelanjutan





