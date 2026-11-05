PLN Yakin Pasokan Listrik Aman Berkat Koordinasi Bappisus

PT PLN optimis pasokan listrik nasional aman setelah koordinasi intensif dengan Bappisus dan kementerian terkait untuk menjamin ketersediaan batu bara dan LNG.

PT PLN (Persero) memberikan kepastian kepada publik bahwa pasokan listrik nasional tidak akan terganggu oleh isu kelangkaan energi. Keyakinan ini muncul setelah perusahaan melakukan koordinasi langsung dengan Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus ( Bappisus) untuk memastikan rantai pasok tetap stabil.

Menjaga Stabilitas Energi Primer

Direktur Utama PT PLN, Suroso Isnandar, menegaskan bahwa perusahaan sedang bekerja keras untuk menjamin keandalan sistem kelistrikan nasional. Langkah strategis ini diambil melalui pengawasan ketat terhadap ketersediaan energi primer seperti batu bara dan gas alam cair atau LNG.

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Suroso menjelaskan bahwa koordinasi ini melibatkan seluruh kementerian terkait di lingkungan pemerintah. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa stok energi tidak hanya mencukupi untuk saat ini, tetapi juga memadai untuk jangka panjang.

"Kami mengoordinasikan dengan seluruh kementerian terkait sehingga pasokan energi primer akan mencukupi dan akan terus cukup ke depannya," ujar Suroso usai pertemuan dengan Bappisus di Kantor Pusat PLN, Jakarta, Kamis, 5 November 2026.

Eksekutif tertinggi tersebut menekankan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir akan terjadi pemadaman massal. Meskipun demikian, ia mengakui bahwa masih terdapat sejumlah tantangan operasional yang akan dibahas bersama di bawah arahan Kepala Bappisus.

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Peran Kunci Bappisus dalam Sinergi

Kepala Bappisus, Aris Marsudiyanto, menyatakan bahwa institusinya siap menjadi katalisator dalam memperkuat sinergi antar-lembaga. Fokus utamanya adalah membantu PT PLN dalam mengoordinasikan distribusi bahan baku hingga perbaikan sistem operasional perusahaan.

Aris Marsudiyanto menekankan pendekatan parsial dalam kolaborasi ini. Ia menyebutkan bahwa bantuan akan diberikan bagian demi bagian agar tercipta sinergisitas yang optimal antara PLN dengan kementerian atau lembaga lain.

"Bagian per bagian ya supaya sinergis, dan Bappisus akan siap membantu untuk mengkolaborasikan dengan kementerian atau lembaga lain bila itu diperlukan," jelas Aris dalam kesempatan yang sama dengan pernyataan Suroso.

Pihak Bappisus juga mendorong PT PLN untuk terus meningkatkan mutu pelayanan kepada pelanggan. Prioritas utama dalam arahan ini adalah menekan angka gangguan kelistrikan agar masyarakat dapat menikmati listrik tanpa mengalami pemadaman.

Ekspansi PLTS 100 Gigawatt

Di samping isu pasokan bahan bakar fosil, PT PLN juga sedang mengawal program besar pengembangan energi terbarukan. Program tersebut mencakup pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya dengan total kapasitas target mencapai 100 GWp atau gigawatt peak.

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Inisiatif pengembangan PLTS ini disiapkan sebagai strategi jangka panjang untuk menjaga keberlanjutan pasokan listrik nasional. Selain aspek keamanan pasokan, program ini juga bertujuan untuk menekan biaya produksi listrik secara signifikan di masa depan.

Pengembangan kapasitas energi surya ini selaras dengan target pemerintah dalam transisi energi nasional. Integrasi sumber energi terbarukan ini diharapkan dapat mendiversifikasi mix energi dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar impor.

Dampak Nyata Bagi Konsumen

Kelangkaan bahan bakar tidak serta merta berarti penurunan kualitas layanan bagi konsumen. Koordinasi tingkat tinggi antara PLN dan Bappisus bertujuan untuk meminimalisir risiko gangguan teknis akibat kelangkaan bahan bakar.

Ketersediaan batu bara dan LNG yang terjamin menjadi kunci utama stabilitas jaringan. Dengan stok yang aman, PT PLN dapat memaksimalkan utilisasi pembangkit listrik yang ada untuk memenuhi permintaan beban puncak.

Langkah preventif ini menunjukkan kesiapan infrastruktur energi nasional menghadapi fluktuasi harga dan ketersediaan bahan bakar global. Masyarakat dapat tetap mengandalkan pasokan listrik yang andal dari jaringan nasional.

Ke depan, evaluasi kinerja PLN akan terus dipantau melalui mekanisme sinergi dengan berbagai kementerian. Fokus pengawasan akan tetap pada keandalan sistem dan kenyamanan pengguna jasa kelistrikan di seluruh Indonesia.