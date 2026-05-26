PLN UP3 Palu Rangkul Personel dan Peralatan untuk Jaga Pasokan Listrik Idul Adha

PLN UP3 Palu mengerahkan ratusan personel dan peralatan untuk menjaga pasokan listrik tetap andal selama perayaan Idul Adha 1447 H, memastikan kenyamanan masyarakat di Sulawesi Tengah. Langkah strategis ini diambil untuk menjamin stabilitas listrik di seluruh wilayah operasionalnya.

PLN UP3 Palu mengerahkan ratusan personel dan peralatan untuk menjaga pasokan listrik tetap andal selama perayaan Idul Adha 1447 H, memastikan kenyamanan masyarakat di Sulawesi Tengah.

Langkah strategis ini diambil untuk menjamin stabilitas listrik di seluruh wilayah operasionalnya. Manajer PLN UP3 Palu, Ansar, menyatakan bahwa seluruh personel, peralatan, dan sistem pendukung telah disiapkan guna memastikan pasokan listrik tetap andal selama Idul Adha. Komitmen ini merupakan bagian dari upaya PLN untuk memberikan pelayanan terbaik, khususnya pada hari besar keagamaan nasional (HBKN). Masyarakat diSistem kelistrikan di wilayah Sulawesi Tengah dilaporkan dalam kondisi aman dan andal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama perayaan Idul Adha.

PLN UP3 Palu telah melakukan berbagai persiapan matang, termasuk mitigasi potensi gangguan. Hal ini dilakukan demi mendukung kelancaran aktivitas ibadah dan kegiatan sosial masyarakat. Dalam rangka menjaga keandalan pasokan listrik, PLN UP3 Palu mengerahkan total 377 personel siaga selama masa siaga Idul Adha. Jumlah ini terdiri dari 94 personel PLN dan 283 personel tenaga alih daya serta mitra kerja distribusi.

Mereka akan ditempatkan di berbagai titik strategis untuk merespons cepat setiap potensi gangguan. Selain sumber daya manusia, PLN UP3 Palu juga menyiapkan berbagai peralatan pendukung vital. Peralatan ini mencakup 17 unit Uninterruptible Power Supply (UGB), delapan unit genset, 53 unit motor operasional, dan 37 unit mobil operasional. Ketersediaan material cadang gangguan juga dipastikan cukup untuk penanganan darurat.

Manajer Ansar menambahkan bahwa PLN UP3 Palu mengoperasikan 11 posko siaga keandalan. Satu posko siaga UP3 diisi oleh 35 personel piket, sementara 10 posko siaga Unit Layanan Pelanggan (ULP) memiliki total 342 personel piket. Posko-posko ini berfungsi sebagai pusat koordinasi dan respons cepat terhadap masalah kelistrikan. Pengamanan kelistrikan juga difokuskan pada 18 lokasi siaga VVIP dan VIP.

Lokasi-lokasi ini mencakup kantor pemerintahan, aula pemerintah daerah, kantor dinas terkait, hingga pusat kegiatan masyarakat. PLN memproyeksikan beban puncak pada malam Idul Adha akan berada dalam kondisi aman. Estimasi beban puncak untuk sistem UP3 Palu diperkirakan sebesar 265,1 MW. Angka ini jauh di bawah daya mampu sistem, sehingga menjamin tidak akan terjadi kekurangan pasokan selama perayaan.

Mitigasi potensi gangguan kelistrikan akibat cuaca juga menjadi perhatian serius. Berdasarkan data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), PLN melakukan persiapan khusus di wilayah yang berpotensi mengalami banjir dan longsor. Langkah proaktif ini diambil untuk meminimalkan dampak bencana alam terhadap infrastruktur listrik. General Manager PLN UID Suluttenggo, Usman Bangun, menegaskan bahwa kesiapan siaga ini merupakan bentuk komitmen PLN dalam menghadirkan layanan kelistrikan yang andal.

Pihaknya memastikan seluruh personel dan infrastruktur kelistrikan siap siaga. Tujuannya agar masyarakat dapat menikmati momen kebersamaan Idul Adha dengan aman dan nyaman. Ketersediaan SPKLU ini penting untuk kenyamanan perjalanan. Komitmen PLN tidak hanya terbatas pada penyediaan listrik, tetapi juga pada respons cepat terhadap setiap keluhan atau gangguan.

Masyarakat diimbau untuk segera melaporkan jika terjadi masalah kelistrikan melalui saluran resmi PLN. Ini termasuk aplikasi PLN Mobile atau contact center 123. Dengan segala persiapan ini, PLN UP3 Palu berupaya maksimal untuk menjaga pasokan listrik tetap stabil dan andal. Hal ini sejalan dengan visi PLN untuk menjadi perusahaan listrik terkemuka yang melayani masyarakat dengan sepenuh hati





merdekadotcom / 🏆 36. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

PLN UP3 Palu Persiapan Persiapan Siaga Persiapan Idul Adha Persiapan Kelistrikan Persiapan Mitigasi Persiapan Bencana Persiapan Infrastruktur Persiapan Personel Persiapan Peralatan Persiapan Mobil Persiapan Genset Persiapan UGB Persiapan Material Persiapan Posko Persiapan VVIP Persiapan HBKN Persiapan Idul Adha Persiapan Kelistrikan Persiapan Infrastruktur Persiapan Personel Persiapan Peralatan Persiapan Mobil Persiapan Genset Persiapan UGB Persiapan Material Persiapan Posko Persiapan VVIP Persiapan HBKN Persiapan Idul Adha Persiapan Kelistrikan Persiapan Infrastruktur Persiapan Personel Persiapan Peralatan Persiapan Mobil Persiapan Genset Persiapan UGB Persiapan Material Persiapan Posko Persiapan VVIP Persiapan HBKN Persiapan Idul Adha Persiapan Kelistrikan Persiapan Infrastruktur Persiapan Personel Persiapan Peralatan Persiapan Mobil Persiapan Genset Persiapan UGB Persiapan Material Persiapan Posko Persiapan VVIP Persiapan HBKN Persiapan Idul Adha Persiapan Kelistrikan Persiapan Infrastruktur Persiapan Personel Persiapan Peralatan Persiapan Mobil Persiapan Genset Persiapan UGB Persiapan Material Persiapan Posko Persiapan VVIP Persiapan HBKN Persiapan Idul Adha Persiapan Kelistrikan Persiapan Infrastruktur Persiapan Personel Persiapan Peralatan Persiapan Mobil Persiapan Genset Persiapan UGB Persiapan Material Persiapan Posko Persiapan VVIP Persiapan HBKN Persiapan Idul Adha Persiapan Kelistrikan Persiapan Infrastruktur Persiapan Personel Persiapan Peralatan Persiapan Mobil Persiapan Genset Persiapan UGB Persiapan Material Persiapan Posko Persiapan VVIP Persiapan HBKN Persiapan Idul Adha Persiapan Kelistrikan Persiapan Infrastruktur Persiapan Personel Persiapan Peralatan Persiapan Mobil Persiapan Genset Persiapan UGB Persiapan Material Persiapan Posko Persiapan VVIP Persiapan HBKN Persiapan Idul Adha Persiapan Kelistrikan Persiapan Infrastruktur Persiapan Personel Persiapan Peralatan Persiapan Mobil Persiapan Genset Persiapan UGB Persiapan Material Persiapan Posko Persiapan VVIP Persiapan HBKN Persiapan Idul Adha Persiapan Kelistrikan Persiapan Infrastruktur Persiapan Personel Persiapan Peralatan Persiapan Mobil Persiapan Genset Persiapan UGB Persiapan Material Persiapan Posko Persiapan VVIP Persiapan HBKN Persiapan Idul Adha Persiapan Kelistrikan Persiapan Infrastruktur Persiapan Personel Persiapan Peralatan Persiapan Mobil Persiapan Genset Persiapan UGB Persiapan Material Persiapan Posko Persiapan VVIP Persiapan HBKN Persiapan Idul Adha Persiapan Kelistrikan Persiapan Infrastruktur Persiapan Personel Persiapan Peralatan Persiapan Mobil Persiapan Genset Persiapan UGB Persiapan Material Persiapan Posko Persiapan VVIP Persiapan HBKN Persiapan Idul Adha Persiapan Kelistrikan Persiapan Infrastruktur Persiapan Personel Persiapan Peralatan Persiapan Mobil Persiapan Genset Persiapan UGB

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Perbedaan Takbir Idul Adha dan Idul Fitri: Durasi, Waktu, dan HukumnyaSimak ulasan lengkap mengenai perbedaan takbir kedua hari raya tersebut di bawah ini.

Read more »

Idul Adha: Apakah Boleh Makan Sebelum Shalat?Penjelasan lebih lanjut tentang aturan-aturan hari raya Idul Adha dan perbedaan yang ada dengan Idul Fitri. Terdapat perbedaan kebiasaan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW antara dua hari raya ini. Pada Idul Fitri, umat Islam disunnahkan untuk makan sebelum berangkat ke tempat shalat sebagai tanda berakhirnya bulan Ramadhan. Sebaliknya, pada Idul Adha, umat Islam disunnahkan untuk menahan diri dari makan dan minum sejak fajar menyingsing hingga shalat Id selesai ditunaikan.

Read more »

PLN UID Sulselrabar siagakan 73 posko kelistrikan jelang Idul AdhaPT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat (UID Sulselrabar) menyiagakan 73 posko siaga kelistrikan dan ...

Read more »

Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Selatan Meningkatkan Stok BBM dan LPG untuk Hari Raya Idul AdhaPertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) menjamin distribusi dan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) dan liquefied petroleum gas (LPG) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, guna memenuhi kebutuhan energi masyarakat menjelang Hari Raya Idul Adha 2026. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun mengatakan stok BBM dan LPG aman untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat selama Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah (JBT) meningkatkan stok di lembaga penyalur dengan menambah pasokan elpiji 3 kg sebanyak 1.567.660 tabung di Jawa Tengah dan DIY. PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) menambah 1,26 juta lebih tabung elpiji (LPG) tiga kilogram sebagai langkah antisipasi meningkatnya kebutuhan energi masyarakat selama Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Selain menambah pasokan gas, perusahaan minyak negara tersebut juga mengintensifkan koordinasi dengan agen, pangkalan, serta seluruh jaringan penyalur agar kebutuhan energi masyarakat selama periode Idul Adha dapat terpenuhi dengan aman dan lancar. Koordinasi dengan agen, pangkalan, serta pemangku kepentingan terkait terus dilakukan sebagai langkah menjaga keandalan distribusi selama periode Hari Raya Idul Adha. Dengan penguatan distribusi dan tambahan pasokan tersebut, Pertamina berharap kebutuhan energi bagi masyarakat selama momentum Hari Raya Idul Adha dapat terpenuhi secara aman, lancar dan optimal. Masyarakat juga dapat memperoleh informasi maupun menyampaikan pengaduan melalui Pertamina Contact Center (PCC) di nomor 135.

Read more »